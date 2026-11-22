În vârstă de 76 de ani, Dudu Georgescu s-a mutat din România, cu soția, în anul 2000. Este considerat cel mai bun marcator din istoria primei ligi de fotbal din România, cu 252 de goluri, majoritatea pentru Dinamo. A câștigat de două ori Gheata de Aur.

Vestea morții lui Dudu Georgescu, legenda fotbalului românesc, a fost anunțată de artistul Gheorghe Turda, care i-a fost bun prieten.

Gheorghe Turda: „M-a sunat cineva, un om de afaceri din Toronto, ca și chiriaș îl avea pe Dudu Georgescu într-un apartament închiriat pentru el, cu familia lui. Și l-au găsit mort în casă”.

Dudu Georgescu s-a stins la vârsta de 76 de ani, iar circumstanțele morții încă n-au fost stabilite. Se mutase în Toronto cu soția în anul 2000. A deschis acolo o școală de fotbal, unde pregătea viitorii fotbaliști, iar soția lucra ca asistentă medicală.

Cel mai bun marcator din istoria primei ligi române

Lasă în urmă o carieră impresionantă, cu recorduri greu de egalat. A fost una dintre legendele echipei Dinamo București, pentru care a evoluat timp de 10 ani, între 1973 și 1983 și a înscris 207 goluri.

În tricoul alb-roșu a obținut patru titluri naționale și o Cupă a României. A fost golgheterul campionatului național timp de patru sezoane consecutive, performanță care-l pune pe primul loc în clasamentul all time, cu 252 de reușite. Atât de multe goluri a înscris, încât Dudu Georgescu a câștigat de două ori Gheata de Aur, trofeul acordat celui mai bun marcator din campionatele Europei. Doar Messi și Ronaldo au mai multe astfel de trofee.

Cornel Dinu: „Avea niște calități deosebite, în special o detentă fantastică și o lovire corectă a balonului. A fost un jucător de excepție. Era mai retras, era un familist convins”.

Pentru echipa națională a României a evoluat în 40 de meciuri și a marcat 21 de goluri.

La vestea morții sale, atât clubul Dinamo, cât și Federația Română de Fotbal au postat mesaje emoționante pe paginile oficiale de Facebook. Dudu Georgescu avea un singur copil, un băiat.