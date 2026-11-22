Cei doi și-au rostit jurămintele în fața mai multor celebrități și a persoanelor dragi, lângă piscina unei proprietăți din Palm Springs care i-a aparținut lui Frank Sinatra, scrie HELLO! Magazine.

„M + M 11.21.26”, a scris Miley în descrierea primelor fotografii de la nuntă. Artista a pozat într-o rochie albă de mătase, cu mâneci lungi și spatele gol, având părul prins lejer și purtând pantofi albi cu vârful ascuțit. În imagini apare și unul dintre câinii cuplului.

Nunta a avut loc în fosta locuință a lui Frank Sinatra

Celebra proprietate din Palm Springs a oferit un decor spectaculos pentru nunta celor doi, locul ceremoniei fiind împodobit cu o arcadă impresionantă din flori albe.

Cunoscută sub numele de Twin Palms, fosta locuință a lui Sinatra a fost proiectată în 1947 de arhitectul E. Stewart Williams.

Potrivit primelor informații, la nuntă au participat 140 de invitați, iar inițialele „M+M” au reprezentat motivul central al decorului de la petrecerea care a urmat ceremoniei.

Maxx și Miley și-au confirmat logodna în decembrie 2025, când cântăreața a apărut cu un inel cu diamant în valoare de 150.000 de dolari la premiera filmului „Avatar: Fire and Ash”, în Los Angeles. Artista a confirmat ulterior vestea în cadrul conferințelor de presă.

Ce a dezvăluit Miley Cyrus despre relația cu Maxx Morando

Într-un interviu acordat emisiunii Good Morning America, în aceeași lună, Miley a dezvăluit că Maxx a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe în Asia.

„Nu sunt ușor de surprins, pentru că îmi place să controlez fiecare situație. De data aceasta, am renunțat complet la control și vă spun că am fost extrem de surprinsă”, a mărturisit artista.

Într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar în 2024, Miley a explicat că, deși diferența de vârstă dintre ei nu este semnificativă, Maxx privește viața diferit, deoarece face parte din generația Z, în timp ce ea a crescut în lumina reflectoarelor, devenind celebră încă din copilărie.

„El privește viața foarte diferit față de mine. A crescut cu un laptop. Eu aveam un calculator pe care îl împărțeam cu frații și surorile mele. Sincer, ne-a crescut câinele după sfaturile de pe Reddit. Eu îl întreb: «Ești sigur că ar trebui să facem asta?», iar el îmi răspunde: «Pe Reddit scrie că...»”, a povestit cântăreața.

Artista a mărturisit însă că cel mai mult apreciază la partenerul său capacitatea de a face lucrurile să pară mai simple și de a reduce presiunea.

„Seamănă foarte mult cu mine. Pur și simplu, nu luăm viața prea în serios”, a adăugat Miley Cyrus.