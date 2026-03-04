Cu gust intens, în combinație cu diverse legume, murături, ori ierburi aromatice, sardinele au acum un succes nebun după ce au fost lăudate intens pe rețelele sociale.

Sardinele asociate pe vremuri cu perioadele de criză au devenit acum un produs de rafinament culinar pentru tineri, iar rețetele de pe social media sunt salvate, zilnic, de mii de persoane.

Băiat: „Sunt la conservă, pot să le mănânc oricând, dimineața sau seara”.

Pe litoral unii le mănâncă direct din conservă.

Dani Grigore, manager restaurant: „Avem sardine din Spania și Portugalia. Lumea se gândea la conservă ca la pateu, dar acum le-au descoperit și avem clienți fideli care vin”.

Într-o tavernă cu specific mediteraneean din Cluj-Napoca, peștii au fost aduși din Grecia și sunt gătiți pe grătar, iar la final aromați cu pătrunjel, oregano, lămâie și roșii. O porție de 200 de grame costă 32 de lei.

Cosmin, administrator restaurant: „Odată cu amploarea în online a anumitor preparate -printre care și aceste sardine- a început încet, încet, să se ceară tot mai des. Plănuim în viitorul apropiat să le și marinăm”.

Nutriționiștii spun că sardinele sunt un super-aliment. Ba chiar îmbunătațesc și apectul pielii, datorită aportului de Omega 3 și seleniu.

Alexandra Vlad, nutriționist dietetician: „Acești acizi grași au un antiinflamator și contribuie la scăderea riscului cardiovascular, la scăderea de trigliceride, îmbunătățesc concentrarea, memoria”.

Atenție însă, când comandați. Cercetătorii spun că nu trebuie să facem confuzie între sardine și sardeluțe. Primul pește este originar din Mediterană și din ocean, al doilea -total diferit- din Marea Neagră.

Victor Nita, cercetător Institutul Național de Cercetări Marine Constanța: „Sardină în Marea Neagră nu avem, ea este populație rezidentă în Mediterană. Sardeluță este denumirea tradițională folosită în zona lipvenească a țării noastre, vorbim despre șprot. Nu sunt aceeași specie”.

Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică un român mănâncă în medie cam 9 kilograme de pește pe an, cu mult sub media europeană.