Potrivit autorităților de la Vilnius, acțiunea ar fi urmărit să dea impresia că un stat NATO contribuie la atacuri împotriva unor obiective rusești. Gravitatea incidentului este cu atât mai mare cu cât, pe 1 octombrie, Vladimir Putin avertiza că Rusia este pregătită să recurgă la arme nucleare în cazul unui atac împotriva regiunii Kaliningrad.

Sâmbătă seară, pe canale de Telegram au început să circule înregistrări video în care era descrisă desfășurarea unui atac ucrainean cu drone, care ar fi vizat baza navală strategică din Baltisk. Acolo este găzduită Flota Rusă din Marea Baltică. Aparent, localnici ar fi distribuit imagini și relatări despre presupuse explozii repetate și incendii în port.

Guvernatorul regiunii Kaliningrad a precizat însă că a fost declarată o amenințare cu drone din cauza unui obiect suspect care s-ar fi apropiat dinspre Lituania.

Ulterior, oficialul rus a spus că, în urma unei analize, nu s-a constatat nicio amenințare asupra Kaliningradului.

În scurt timp, au intervenit autoritățile din Lituania, care au insistat că în spațiul aerian al țării nu a fost înregistrat niciun fel de obiecte aeriene. Mai mult, responsabilii de la Vilnius au atras atenția că unele imagini păreau să provină din Iran. De aici, concluzia lor că la mijloc a fost o acțiune deliberată de dezinformare, cu scopul de a crea impresia eronată că Lituania sau NATO contribuie la atacuri împotriva obiectivelor rusești.

Tentativa de intoxicare a fost credibilă inițial și pentru că sâmbătă un cargou rusesc, care se îndrepta spre Kaliningrad, a fost atacat de două drone în apele internaționale din Golful Finlandei, la aproximativ trei mile marine de granița rusă.

Ulterior, nava avariată a luat foc și a plutit în derivă până în apele teritoriale ale Finlandei.

Kaliningradul, fostul Königsberg din Prusia Orientală, a fost anexat de URSS în 1945 și este înconjurat de Polonia, Lituania și Marea Baltică. Teritoriul este separat geografic de restul Rusiei.

Pe de altă parte, într-o întâlnire avută sâmbătă cu ministrul britanic al apărării, Volodimir Zelenski a apărat decizia loviturilor adânci în teritoriul rusesc. Liderul ucrainean s-a referit explicit la atacarea podului Kerci, care leagă Crimeea ocupată de Rusia continentală.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Înainte ca noi să ripostăm, lovind podul din Crimeea, Putin a atacat podurile din Ucraina de 109 ori. De aceea, reacția noastră este una absolut justificată.”

Iar rușii atacă necontenit. Duminică au distrus un bloc de apartamente cu 5 etaje din Kiev, după ce sâmbătă au lovit orașul natal al lui Zelenski, Krivoi Rog, din sudul Ucrainei. Un băiat de 7 ani și o femeie de 20 de ani au fost uciși, iar alte 60 de persoane – rănite.

Impactul a fost cu atât mai dur cu cât rușii au recurs deliberat la o lovitură triplă. Mai întâi, rachete balistice au căzut în parcarea unui restaurant dintr-o zonă centrală și intens circulată. Ulterior, drone cu reacție au lovit locul respectiv chiar în momentul în care soseau echipele de intervenție și salvatorii.

La scurt timp după aceea, a avut loc un al treilea atac cu dronă.

Între timp, a fost difuzată o înregistrare dramatică, făcută de camera de bord a unei mașini din trafic, care surprinde unul dintre atacurile rusești comise vineri în Liov, oraș din vestul Ucrainei.

Cu toate acestea, Donald Trump insistă că Vladimir Putin este un partener care dorește pacea. Președintele american a publicat pe rețeaua lui socială o fotografie cu omologul său rus, modificată vizibil cu un filtru, și mesajul „Prietenul meu”.