Un dosar care vizează presupuse fapte de delapidare comise de un fost primar şi un fost viceprimar, trei funcţionari de la Primăria Roşia de Secaş, cu complicitatea unui om de afaceri, este aproape de prescriere, în condiţiile în care faptele au fost comise în 2019, scrie News.ro.

Angajaţii administraţiei locale şi omul de afaceri sunt suspectaţi că, împreună cu patronul unei firme de construcţii, s-au înţeles să declare în documente realizarea unui drum comunal care nu a fost niciodată construit.

Dosarul de delapidare cu prejudiciu calculat de procurori la 75.000 de lei a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj şi trimis în judecată în anul 2024, la aproximativ cinci ani de la comiterea faptelor.

Potrivit ziarulunirea.ro, în aprilie 2019, Consiliul Judeţean Alba a repartizat comunei Roşia de Secaş suma de 75.000 de lei pentru drumuri comunale. Primarul de la acel moment, Ioan Cristea, viceprimarul Livia Muntean şi secretarul Ovidiu Bunea ar fi cooptat un om de afaceri, căzând de acord să elibereze documente care să arate că drumul a fost realizat.

Patronul firmei nu a avut niciodată intenția să realizeze drumul

Pentru aceasta au fost întocmite sau semnate un anunţ de atribuire din 2 mai 2019 (care nu ar fi fost niciodată afişat), nota privind procedura, solicitarea de ofertă, devizele, oferta firmei şi un contract de 57.233,43 lei fără TVA, pentru un drum comunal de 3 kilometri. Nu s-a constituit garanţie de bună execuţie, amplasamentul nu a fost predat, iar primarul nu a dat ordin de începere a lucrărilor.

Potrivit procurorilor, omul de afaceri nu a avut niciodată intenţia de a executa lucrarea, iar actele aveau doar rolul de a crea o aparenţă de legalitate. Au urmat trei facturi emise de firma acestuia, în valoare de 48.455,32 lei (14.06.2019), 19.652,15 lei (12.08.2019) şi 6.892 lei (10.09.2019). Ultima s-a bazat pe un act adiţional din 28.08.2019, fără obiect precizat, ofertă sau situaţie de lucrări, încheiat după expirarea contractului, scrie sursa citată.

Procurorii au constatat că primarul a semnat ”bun de plată” pe ordonanţări şi ordine de plată, iar firma a încasat în total 74.999,47 de lei în contul de trezorerie, din care 59.600 de lei au fost transferaţi ulterior în contul curent al societăţii. Cele zece avize de însoţire a mărfii (piatră spartă şi refuz de ciur) ar fi fost şi ele nereale, pentru că firma nu a deţinut niciodată aceste materiale.

La 12 septembrie 2019, primarul a numit o comisie de recepţie formată din viceprimar, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, un inspector şi un referent care au semnat procesul-verbal de recepţie a lucrărilor fără să se deplaseze la faţa locului, unde ar fi constatat că nu se executase nicio lucrare. În iulie 2019, o parte din bani ar fi fost retraşi de omul de afaceri şi înmânaţi secretarului, care şi-a reţinut partea. Acesta i-ar fi dat primarului 5.000 de lei în iulie 2019 şi alţi 3.000 în august-septembrie, în biroul din primărie. În contul firmei a rămas suma de 15.399 de lei.

Judecătoria a admis după 7 ani o expertiză, faptele se vor prescrie

Firma care a câştigat contractul avea doar doi angajaţi, pe administrator şi soţia acestuia, şi nicio resursă pentru lucrare. Pe o suprafaţă de 797,5 metri s-a împrăştiat pietriş rotund de râu, de către o persoană neidentificată, nu de firmă; cei 170,5 metri de asfalt existau dinainte de 2019. În rest, la 17 august 2021 drumul era în aceeaşi stare ca în 2019.

Patronul firmei care trebuia să execute lucrarea a fost trimis în judecată pentru complicitate la fals intelectual în formă continuată (2 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (17 acte materiale) şi complicitate la delapidare în formă continuată (4 acte materiale). Şi în cazul faptelor de fals intelectual şi fals în înscrisuri, ambele în formă continuată, s-a împlinit termenul de prescripţie, scriu jurnaliştii locali. Potrivit acestora, fapta de delapidare s-ar putea prescrie până la finalizarea procesului având în vedere că Judecătoria Blaj a admis o cerere de realizare a unei expertize în domeniul construcţiilor în acest dosar, iar după pronunţarea instanţei de fond soluţia poate fi atacată şi va urma un nou proces.