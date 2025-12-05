Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei , care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Toate informațiile despre aceste alegeri le puteți afla aici.

Important de precizat este faptul că nu toți candidații au un site sau un blog oficial de campanie, unde să prezinte public programele pentru București, astfel că - în aceste cazuri - informațiile au fost preluate din diversele declarații pe care aceștia le-au făcut în spațiul public.

Nu în ultimul rând, unii candidați, chiar dacă au cel puțin un cont pe o rețea socială, nu au publicat nici măcar acolo soluțiile pe care le propun pentru rezolvarea problemelor din București.

În acest context, iată care sunt principalele cinci promisiuni electorale ale candidaților la Primăria Capitalei (cei care și-au promovat ideile în spațiul public), candidații fiind prezentați în ordinea care a fost decisă de Biroul Electoral Central pe buletinele de vot:

-► Cătălin Drulă - USR

-► Daniel Băluță - PSD

-► George Burcea - POT

-► Ciprian Ciucu - PNL

-► Ana-Maria Ciceală - SENS - URS.PDF

-► Liviu Gheorghe Florea - PNȚMM

-► Gheorghe Macovei - PRM

-► Oana Crețu - PSDU

-► Mihai Lasca - PPR

-► Rareș Lazăr - candidat independent

-► Anca Alexandrescu - candidat susținut de AUR

-► Dan Trifu - candidat independent

-► Gheorghe Nețoiu - candidat independent

Cătălin Drulă, candidatul susținut de USR la alegerile pentru Primăria Capitalei

Facebook/Cătălin Drulă

1. implementarea referendumului din 2024 - și că Bucureștiul va deveni ”un singur oraș”: ”un buget unic metropolitan, din care vor fi finanțate proiectele de care beneficiază întreg orașul – infrastructură de transport, modernizarea bulevardelor, reabilitarea rețelelor de termoficare, regenerarea urbană a spațiilor publice și consolidarea clădirilor vulnerabile”.

2. crearea unui mecanism de sprijin financiar care să permită asociațiilor de proprietari să contracteze credite pentru consolidarea clădirilor, cu dobânda acoperită de Primărie, în vederea pregătirii orașului pentru cutremur

3. fuziunea ELCEN-Termoenergetica, deoarece ”este singura soluție care poate opri pierderile uriașe ale sistemului de termoficare al Capitalei”. ”Creăm o hartă digitală a stării conductelor, ca la autostrăzi. Cetățenii vor vedea ce tronsoane sunt înnoite, unde se lucrează, care sunt proiectele de schimbare de țevi care urmează, în timp real.”, mai spune Drulă.

4. reorganizarea Administrației Fondului Imobiliar și punerea în circuitul public, transparent, a ”miilor de apartamente aflate în gestiunea acesteia și în proprietatea Consiliului General”. ”Voi implementa programul „Locuire pentru tineri”, spune candidatul USR. ”Ne asigurăm că beneficiarii sunt cazuri sociale. Și ce rămâne le oferim tinerilor sub 30 de ani, pe o perioadă limitată de maximum 5 ani și cu niște criterii clare”.

5. rezolvarea problemei traficului aglomerat, prin următoarele măsuri:

- ”preluăm metroul la București și îl integrăm cu STB”

- ”continuăm Magistrala 5 de metrou” și ”construim magistralele M4 Gara de Nord – Gara Progresul și M7 Voluntari – Unirii – Bragadiru. De asemenea, investim în prelungiri ale magistralelor existente”

- reabilitarea liniilor de tramvai și construirea de linii noi. ”Până în 2027, finalizăm reabilitarea a 50 km de linii de tramvai”, apoi, ”construim încă 35 km, care sunt în faza de proiectare”.

- tramvaie și autobuze noi: 250 de tramvaie noi, 100 de autobuze și 100 de troleibuze articulate

- benzi dedicate pentru transportul public

- biletul unic integrat Metrorex – STB – TPBI, ”integrăm inclusiv cu trenul metropolitan, cu stimulente pentru cei care lasă mașina acasă”

- stimulente pentru bike-sharing, car-sharing și scooter-sharing

- lansarea primei linii București – Chitila – Periș – Scroviștea, ”cu trenuri noi, linii reabilitate, peroane moderne și parcări la stații”

- investiții de 30 de milioane de euro în autobuze și infrastructură în zona metropolitană, ”astfel încât călătorii să poată lăsa mașinile personale acasă și să folosească această rețea”.

Programul electoral complet al lui Cătălin Drulă, candidatul USR, poate fi consultat aici.

Daniel Băluță, candidatul susținut de PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie 2025

Facebook/Daniel Băluță

1. Cum va rezolva problema traficului auto:

- prin finalizarea proiectelor majore de fluidizare a traficului, ”prin corelarea lucrărilor la nivel de Capitală și sectoare”

- prin dezvoltarea unei rețele integrate de transport public, cu ”rute adaptate realității de trafic și cu legături eficiente către Ilfov” (extinderea metroului, dublarea flotei de autobuze)

- prin ”promovarea mobilității alternative” - piste ”sigure” pentru biciclete, parcări de tip park & ride, benzi dedicate transportului public, zone pietonale

2. Cum va rezolva problema termoficării în București:

- prin realizarea unui set de măsuri de urgență și apoi a unui plan de dezvoltare

- prin ”modernizarea prioritară” a rețelelor primare și secundare de termoficare, cu monitorizare digitală a pierderilor

- prin ”extinderea surselor de energie regenerabilă la nivel local și susținerea proiectelor de cogenerare de înaltă eficiență”

- prin crearea unui centru unic de informare pentru cetățeni, care să ofere în timp real date despre avarii, consum și intervenții

3. promite că va lansa un program social destinat persoanelor cu venituri reduse, exclusiv pentru cei „care au venituri mici” și nu celor „care nu-și doresc să muncească sau nu au muncit niciodată”, respectiv ”o subvenție de 100%” pentru energia termică pentru oamenii ale căror venituri sunt mai mici de 3.000 de lei.

Cei care au venituri între 3000 și 4000 de lei să primească o subvenție a energiei termice de 50%. Tot el a precizat că persoanele cu venituri sub 2.500 de lei ar putea primi „un ajutor de până la 500 de lei” pentru achiziționarea medicamentelor.

Daniel Băluță a explicat că finanțarea acestor măsuri ar putea proveni din mai multe direcții, precum eficientizarea cheltuielilor sau programele europene de finanțare.

4. Subvenționarea chiriei pentru tineri și pentru ”familiile tinere”, precum și acordarea unui supliment de 1.000 de lei pentru familiile ”cu mulți copii”

5. Implementarea unui sistem comun de transport, tarif unic și orar integrat

Programul electoral complet al lui Daniel Băluță, candidat susținut de PSD, poate fi consultat aici.

George Burcea, candidatul susținut de partidul Partidul Oamenilor Tineri (POT)

George Burcea, candidatul susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025 are un blog oficial de candidat, însă acolo nu există nicio informație despre programul său pentru București, ci doar detalii despre cum se pot face donații pentru campania sa.

În schimb, într-un interviu pe care l-a acordat postului public de radio din București, București FM, a vorbit despre principalele sale viziuni în calitate de primar general, dacă va câștiga alegerile din 7 decembrie 2025.

Inquam Photos / Octav Ganea

Iată care sunt cele mai importante cinci măsuri pe care a promis că le va pune în aplicare:

1. George Burcea vrea ca bucureștenii să-și lase mașinile în parcările magazinelor în timpul nopții, ca să rezolve ”fluidizarea traficului și să îmbunătățească transportul public”

Întrebat care sunt primele măsuri pe care le-ar adopta în calitate de primar general pentru fluidizarea traficului și pentru îmbunătățirea transportului public, George Burcea a răspuns:

”Pe termen scurt, adică în câteva luni de zile să putem să rezolvăm cu parcările, ne-am gândit la o colaborare, un parteneriat public privat cu marile magazine din București. Aceste magazine, pe timp de noapte, de la ora 21:00 până la ora 7 dimineața au parcările goale. Așa că un parteneriat între primărie și ei nu ar face nimic altceva decât să dubleze locurile de parcare pe timp de noapte.”

”Pe termen mediu, bineînțeles, semaforizare inteligentă. Acum, cred că suntem undeva la vreo 200 și ceva de intersecții acoperite sunt, din totalul de vreo 400 și ceva. Acest sistem de semaforizare inteligentă ajută fluidizarea traficului. Trebuie numaidecât să accelerăm procesul de fluidizare a traficului și bineînțeles de semafoare inteligente.

Pe termen lung, în schimb, avem măsuri complexe precum pasaje subterane în zonele de Piața Romană, Piața Unirii, Charles de Gaulle. Și tot în parteneriate public-privat, dezvoltarea în regim a parcărilor sute la ... subterane, în aceste zone, Piața Romană, Unirii și Charles de Gaulle, pentru parcări pe timp de zi.”

2. Fuzionarea Termoenergetica cu ELCEN, ”astfel încât să nu mai avem iarnă de iarnă sute de blocuri cu avarii la rețeaua termică”

3. Cum susține Burcea programul de reducere a consumului de droguri în rândul tinerilor din București: ”Mă voi ocupa personal. Trebuie văzut în primul rând de ce intră drogurile în țară”

”Într-adevăr, este o problemă nu mare, o problemă foarte mare, și nu la nivel de București, este la nivel de țară. Consider că principalul vinovat pentru faptul că tinerii consumă droguri, din școala generală, liceu, nu mai vorbim de facultăți, este acest sistem care ne conduce de atâția zeci de ani. Undeva este o breșă, acea breșă de securitate, da? Trebuie văzut, și mă voi ocupa personal, trebuie văzut în primul rând de ce intră drogurile în țară, cum intră drogurile în țară. Acum, nu vreau să le iau apărarea tinerilor, dar ei, ești tânăr, ai 17, 18 ani, vrei să experimentezi în viață și dai peste prieteni și te conving să iei droguri. (...) ”Dacă nu ar fi, nu s-ar consuma. Și atunci, nu trebuie să mai intre drogurile în țară. Nu trebuie să mai intre drogurile în București. Eu cred, părerea mea proprie și personală, e că sunt niște interese la mijloc și se lasă să se intre aceste droguri.”

4. În cazul în care câștigă alegerile, iată care sunt ”primele trei investiții prioritare” pentru George Burcea:

”Primele trei lucruri pe care le voi face vor fi cele legate de termoficare. Bucureștiul, tot Bucureștiul plânge că te-ai săturat să stai în trafic și, când vii acasă, vrei să faci un duș fierbinte. Cea de parcare. După ce stai în trafic câteva ore, te mai învârți în jurul casei o oră să parchezi. Și bineînțeles, de trafic. Pentru că traficul este ... jale, e jale ceea ce numim trafic”.

5. Ce va face George Burcea pentru ca Bucureștiul să fie un oraș curat: ”Capitala sau ca virgulă Capitala să fie un oraș curat, avem nevoie de toți bucureștenii. Bucureștiul trebuie să înțelegem că Bucureștiul este o familie, chiar dacă suntem două milioane de oameni. Dacă dumneavoastră aruncați, dumneavoastră aruncați și eu arunc, uneori poate nu vine nimeni să curețe după noi. Deci, iarăși educație. Trebuie să ne educăm, să strângem după noi. Ceea ce nu avem noi și au alte țări foarte mult, foarte multe țări au reciclarea. În America, de exemplu, că am stat acolo destul de mult timp, le este teamă americanilor să pună plastic lângă o coajă de banană. De ce? Pentru că îi controlează, îi verifică și le dau amendă.”

Ciprian Ciucu, candidatul susținut de Partidul Național Liberal (PNL) la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025:

Ce măsuri ar vrea să aplice în București candidatul susținut de PNL, Ciprian Ciucu:

Facebook/Ciprian Ciucu

1. Regenerarea urbană a ”cartierelor comuniste”

„Orașul-parc”! Acesta este un concept pe care l-am implementat cu succes și care poate fi extins și în alte cartiere, printr-o bună colaborare cu primarii de sector. Rând pe rând, bucată cu bucată, cartierele intens populate din București vor deveni mici oaze de verdeață – cu flori perene, copaci nou plantați, băncuțe simple și moderne, toate prietenoase cu mediul”, afirmă Ciucu.

2. Măsuri pentru rezolvarea riscului seismic în București:

- crearea unui fond de expropriere și valorificare pentru cauze de utilitate publică, acolo unde consolidarea este imposibilă sau mai scumpă decât reconstrucția (cu excepția clădirilor de patrimoniu);

- programarea și bugetarea multianuală a consolidării – ”realist și etapizat”: Faza 1 (primii 4 ani): prioritizarea consolidării tuturor clădirilor publice esențiale – școli, spitale, sedii administrative, plus un pachet anual de clădiri rezidențiale prioritare. Faza 2 (anii 4–12): extinderea accelerată la clădirile rezidențiale cu risc I și II, pe baza listelor deja existente.

- crearea unui “Fond de Siguranță Seismică”, dedicat exclusiv Bucureștiului, alimentat din: bugetul local, fonduri guvernamentale dedicate consolidărilor, finanțări europene și BEI/BERD pentru proiecte de siguranță urbană, parteneriate cu mediul privat în zonele unde consolidarea aduce plus-valoare urbană

3. Reformarea Poliției Locale:

- Extinderea rețelei de camere de supraveghere gestionate de Poliția Locală (pe modelul Sectorului 6), în special în zone vulnerabile: parcuri, locuri de joacă, intersecții, zone cu trafic pietonal ridicat. Rețeaua va beneficia de un dispecerat modern integrat, cu monitorizare în timp real și intervenții rapide.

- Introducerea patrulelor ghidate de date: Poliția Locală intervine în locuri și momente cu risc mare, ”nu la întâmplare”.

- ”Vor fi organizate coordonat patrule în parcuri și zone de agrement pentru protejarea spațiilor frecventate de copii și familii, împreună cu polițiile locale ale sectoarelor”.

- ”Vom implementa un sistem de bodycam-uri pentru agenți, pentru a exclude intervențiile abuzive sau cu comportament neadecvat, dar și pentru protejarea polițiștilor”.

- ”Poliția Locală va beneficia de dotări moderne: autospeciale electrice, bodycam-uri, echipamente IT, tablete pentru verificări rapide în teren.”

4. Rezolvarea problemelor sistemului Termoenergetica (fostul RADET) prin ”direcții strategice pentru următorii 6 ani”

Pentru a transforma sistemul într-un serviciu modern și sigur, Ciprian Ciucu spune că sunt prioritare:

- Continuarea modernizării rețelei. Putem deja planifica reabilitarea a încă 100 km de rețea primară (SF în lucru) și înlocuirea conductelor vechi (>30 ani) cu conducte preizolate, cu detecție automată a avariilor.

- Digitalizarea și automatizarea, ”prin implementarea unui sistem SCADA complet în toate punctele termice – control, monitorizare, optimizare consum”

- Modernizarea surselor și optimizarea producerii de agent termic, prin aducerea la standarde actuale a celor 8 centrale vechi, de cvartal (proiect început), dezvoltarea cogenerării la CET-ul de la Casa Presei Libere și prin preluarea și optimizarea CET Grivița

5. Măsuri pentru fluidizarea traficului rutier în București:

- crearea unor coridoare de transport public, cu benzi dedicate pentru autobuze, troleibuze și tramvaie, pe axe principale, cu semaforizare prioritară

- bilet unic și aplicație unică pentru autobuz, tramvai, troleibuz, metrou și tren metropolitan, plus parcări de tip park&ride construite în afara Bucureștiului, pe principalele axe care aduc trafic în oraș

- crearea unor drumuri radiale și scoaterea traficului din centrul orașului. Drumurile radiale sunt legături rutiere noi sau modernizate între București și localitățile din Ilfov. ”Conform standardelor, un astfel de drum radial are două benzi pe sens, unde traficul o cere, conține trotuare și piste de biciclete pe toată lungimea, beneficiază de spații verzi de aliniament și plantări masive. De asemenea, va beneficia și de iluminat modern, supraveghere, sisteme ITS, iar intersecțiile vor fi reconfigurate la nodurile cu A0 și cu marile bulevarde urbane.”

- parcări subterane „multe și mici” și parcări la intrările în oraș

- politică unică de parcare în toate sectoarele Bucureștiului

- implementarea etapizată a Masterplanului Velo, votat deja în Consiliul General. ” Masterplanul Velo propune o rețea coerentă de piste pentru biciclete, care va lega locuințele de locuri de muncă, școli, instituții, zone comerciale.”

- centru integrat de management al traficului și mobilității, care colectează date în timp real (camere, senzori, GPS din flotă, aplicații) și coordonează semaforizarea, lucrările și rutele alternative

- linii de transport public optimizate pentru cartierele periferice (de ex. Prelungirea Ghencea, Militari, Rahova, Colentina), cu legături bune la metrou și tren metropolitan;

Programul electoral complet al lui Ciprian Ciucu poate fi citit aici.

Ana-Maria Ciceală, candidat la Primăria Capitalei, susținut de partidele SENS și URS.PDF

Ana-Maria Ciceală are un site oficial de campanie, unde ”propune următoarele soluții”:

Agerpres

1. promite că va construi ”mii de locuințe publice”

2. promite că va ”prioritiza consolidarea accelerată a clădirilor cu risc seismic de gradul I și II, începând cu cele rezidențiale”

3. promite că va construi ”5 parcuri noi” și va planta două milioane de arbori

4. promite că va mări și va ”electrifica complet transportul public, nu doar prin autobuze electrice, ci și prin troleibuze”

5. promite că va ”introduce clinici medicale de permanență cu gardă 24/24”

Toate promisiunile candidatului susținut de SENS și URS.PDF, Ana Ciceală, pot fi citite pe site-ul său.

Gheorghe Macovei, candidat independent la Primăria Capitalei la alegerile din 2025

Iată câteva dintre promisiunile sale electorale:

Facebook/Gheorghe Macovei La Primărie

- ”În mandatul meu, îmi doresc ca în fiecare piață din București tarabele producătorilor să aibă taxă zero, pentru a-i încuraja să vină și să își vândă marfa direct către oameni”

- Reabilitarea clădirilor vechi, istorice, din București: ”Renovăm și redeschidem clădirile emblematice ale Capitalei, pentru ca acestea să redevină spații vii, pline de cultură, activitate și energie. Bucureștiul merită să fie redat bucureștenilor — celor care îi aparțin de drept.”

Liviu Gheorghe Florea, candidatul susținut de PNȚ-MM la alegerile pentru Primăria Capitalei:

Nici candidatul susținut de Partidului Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚ-MM) nu a dat publicității un program oficial de candidat la Primăria Capitalei, însă a răspuns la câteva întrebări la postul public de radio din Capitală, București FM. Iată câteva dintre viziunile lui în ceea ce privește Capitala:

Facebook/PNT Maniu-Mihalache

1. Primele trei măsuri concrete pe care le propune atât pentru fluidizarea traficului, cât și pentru îmbunătățirea transportului public:

”Dacă e să vorbim la modul concret, prima măsură care trebuie luată este să înțelegem de unde ne vine acest trafic. Pentru că, știm cu toții, el nu are o dinamică liniară, de dimineața până noaptea. El, traficul ăsta aglomerat vine cu anumite momente ale zilei și chestiunile nu se rezolvă neapărat făcând, aplicând măsuri punctuale pe trafic, ci mai degrabă pe mobilitatea orașului, pe nevoile lui de a de a-și satisface dorințele de educație, de sănătate și așa mai departe”, a spus Liviu Gheorghe Florea.

2. Cum ar soluționa problema avariilor, astfel încât să nu mai avem atât de multe probleme la sistemul de termoficare din București:

”Bucureștenii au soluții întotdeauna. De ce? Pentru că noi, românii, în general, suntem niște oameni foarte deștepți și foarte, foarte intuitivi. Așa găsim soluții pentru aproape orice problemă avem noi. Iar tinerii excelează în în zona asta. E simplu. Îți cumperi un aparat de încălzit instant și pui apă rece și ți-ai făcut apă caldă. Și a 2-a soluție, îți iei un radiator electric, ca pe vremea de dinainte de 89, și ai rezolvat problema. De ce să-și bată capul autoritatea publică cu chestiunea asta? Să-și bată capul cetățeanul. Asta a fost o glumă. Evident că problema asta care ține de autoritatea publică locală, de Primăria Municipiului București, trebuie soluționată odată. Ritmul de melc în care, hai să ne înțelegem, până în 2020 aproape că nu s-a intervenit la modul structural asupra infrastructurii ăsteia de termoficare și de apă caldă. De ce? Pentru că era foarte scump să faci lucrul ăsta și primarii de atunci preferau să cheltuiască banii pe concerte, aniversări de tot felul, luminițe prin tot Bucureștiul. Fără ca omului să i se dea ce are el cu adevărat nevoie. Iar nevoile lui sunt legate de confortul zilei, de siguranța zilei, de, cum să zic, de bucuria de a te duci acasă și de a 2-a zi de a te trezi și să te duci cu încredere la școală, la fiecare ce are”.

3. ”Sectoarele nu mai trebuie să facă alegeri de sector”

”Sectoarele nu mai trebuie să aibă conduceri politice. Sectoarele nu mai trebuie să facă alegeri de sector, nu mai trebuie să aibă primar ales de cetățeni. De ce? Pentru că Bucureștiul nu este un puzzle de sectoare. Bucureștiul este un organism viu, întreg, iar el, ca să poată funcționa, are nevoie de un singur creier și de o singură viziune de dezvoltare. Iar la nivel de sectoare pot să se numească așa, pot să se numească arondisment, ca la Paris, pot să numească orișicum”, a mai spus Liviu Gheorghe Florea, candidatul susținut de PNȚ-MM la Primăria Capitalei.

Oana Crețu, candidatul susținut de PSDU la alegerile pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie 2025:

Oana Crețu nu are un site unde să-și prezinte viziunea pentru dezvoltarea Bucureștiului, iar pe conturile sale online de socializare nu a vorbit prea mult despre planurile sale electorale.

Facebook/Oana Crețu

Iată două dintre promisiunile sale:

1. Oana Crețu vrea să introducă un stimulent care să acopere ”bursele tăiate”. ”De ce? Pentru că elevii au nevoie de bănuți de buzunar, pentru haine, pentru rechizite, pentru ce le trebuie lor”, spune ea într-un mesaj publicat pe TikTok.

2. ”Noi nu mai vrem lapte și corn la școală, noi vrem măcar o șaorma, pentru că, și așa, cornul este tare, laptele este expirat, am auzit că avea și viermi”, mai spune Oana Crețu într-un alt mesaj pe TikTok, unde este urmărită de peste 19.000 de utilizatori.

Și, de asemenea, vorbește tot despre șaorma pe contul său de Facebook, într-un dialog purtat cu un ... robot: ”Șaorma, educație, alocație. Își place cum sună? Mă bucur să te cunosc. Împreună facem o schimbare aici la București.”, spune Oana Crețu.

Mihai Lasca, candidatul susținut de Partidul Patrioții Poporului Român:

Pro TV

1. Menținerea cotelor de impozitare la nivelul anului 2024. ”Nicio taxă nouă pe proprietate sau autoturisme”.

2. Restaurarea marilor parcuri ale Capitalei: ”Înlăturarea betonului inutil și revenirea la sol natural cu iarbă și arbori. Alei doar din piatră naturală sau materiale permeabile.

Crearea de zone de biodiversitate (iazuri, zone umede, grădini de polenizatori). Replantarea masivă cu arbori maturi și întreținere pe termen lung.”

3. Interzicerea paradelor LGBTQ+ în spațiul public: ”Se interzice complet orice paradă, marș sau manifestare publică care promovează orientarea sexuală sau schimbarea de gen pe domeniul public al municipiului București. Excepție: manifestările pot avea loc doar în spații închise, cu acces strict interzis minorilor sub 18 ani”.

4. Interzicerea trotinetelor electrice pe domeniul public: ”Se propune interzicerea completă a utilizării trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Bucureşti (trotuare, piste, carosabil) începând cu data de implementare a programului local. Se justifică pe baza considerentelor de siguranţă rutieră, de congestie pietonală şi costuri de întreţinere/curăţenie generate de vehiculele electrice partajate/parcate neregulat. Se prevede înfiinţarea unui plan de retragere etapizată: 0–6 luni figurează ca „perioadă de tranziţie”, 6–12 luni în care firmele de închirieri trebuie să elimine flotele, 12 luni după care utilizarea trotinetelor electrice devine neautorizată”.

5. Construirea Spitalului Metropolitan: ”Reluarea imediată a lucrărilor la Spitalul Metropolitan, pe baza documentațiilor deja realizate și aprobate. Actualizarea proiectului tehnic acolo unde este necesar (tehnologie, norme medicale). Asigurarea finanțării prin fonduri europene, buget local și parteneriate conforme legii. Prioritizarea construcției spitalului ca obiectiv strategic al Capitalei”.

Programul complet de candidat al lui Mihai Lasca poate fi citit pe site-ul său.

Rareș Lazăr, candidat independent

Facebook/Rareș Lazar

1. Formula 1 la București

”Da, Formula 1 la București este un vis, dar este un vis perfect realizabil. Dacă începem serios în 2026, putem avea toate facilitățile gata în 2032. Nu este o promisiune electorală, ci o strategie de modernizare urbană cu sens economic, care poate transforma Capitala într-un oraș funcțional, curat și profitabil” (...)

”Taxa anuală de găzduire, estimată între 35 și 50 de milioane de dolari, nu va fi plătită de bucureșteni. Va fi acoperită integral printr-un parteneriat public-privat pe zece ani, cu finanțare exclusiv privată, cu garanții bancare solide și o structură contractuală transparentă.

Banii publici vor fi folos”, spune Rareș Lazăr.

2. Traficul din București

”Nu propun interdicții, ci soluții digitale care chiar pun Bucureștiul în mișcare.

Eu am soluții reale: Smart Traffic / ITS – Intelligent Transport Systems. Ce înseamnă ITS pe românește?

– Semaforizare adaptivă care se schimbă singură după trafic.

– „Valuri verzi” pentru șoferi și prioritate automată pentru autobuze și tramvaie.

– Aplicații cu informații în timp real despre rute și transport public.

– Centre de control care văd tot orașul și reacționează instant la blocaje sau accidente”.

3. Administrație digitală

Rareș Lazăr promite că va digitaliza serviciile Primăriei Capitalei cu ajutorul unei aplicații, ”unde toate serviciile de la taxe locale la urbanism, parcări, autorizații și sesizări, trebuie să fie accesibile non-stop, 24/7, printr-o aplicație unică de oraș”.

”Un singur cont, o singură autentificare, un singur loc unde:

- plătești taxele locale;

- depui documente;

- vezi bugetul public în timp real;

- trimiți o sesizare și primești răspuns în termen fix”.

4. Pierderile din rețeaua de termoficare a Capitalei

Soluții propuse pentru primele 18 luni:

- Digitalizarea hărții pierderilor. Inventarierea completă a rețelei, zonare pe risc. Identificarea celor 20% de conducte care generează 80% din pierderi.

- Înlocuirea de urgență a tronsoanelor prioritare (5–10 km/lună).

- Formarea unor echipe mixte PMB + Termoenergetica + ISU ”pentru răspuns 24/7”

Soluții propuse pentru perioada 2026–2030:

- Înlocuirea a peste 250 km conducte principale. ”Toate compatibile cu temperaturi scăzute (40–70°C)”

- Pompe de căldură mari din Dâmbovița și stațiile de epurare.

- Căldură reziduală de la industria urbană și centre de date va fi recuperată.

- Reducerea subvenției proporțional cu eficiența câștigată: ”Transparent: fiecare 5% reducere pierderi → -10% din subvenție.”

5. Programul „București Arbore Rezilient (2025–2028)”: reducerea cu 40% a arborilor doborâți de furtuni în trei ani. ”Vom avea un Registru Verde Integrat (Arbokatastru) – o bază de date GIS în care fiecare arbore are un cod QR, o fișă digitală și un istoric complet.”

Mai multe detalii despre programul lui Rareș Lazăr pentru București pot fi citite aici.

Anca Nicoleta Alexandrescu, candidatul susținut de alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti", formată din Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Partidul Național Ţărănesc Creştin Democrat (PNȚCD)

Anca Alexandrescu a promis că, dacă va fi aleasă primar general, va continua programele care au fost lansate de fostul edil PSD al Capitalei, Gabriela Firea.

”Așadar, eu voi relua toate proiectele bune pe care Nicușor le-a blocat: voucherele materna pt acoperirea FIV, rechizite pentru familii sărace monoparentale, trusoul de bebeluș la naștere, creșterea numărului de locuri în locuințe protejate, apartamente sociale, premierea copiilor și tabere prin Proedus, creșterea numărului de locuri în cantinele sociale, iar pentru seniori: cursuri gratuite, evenimente culturale să nu se simtă singuri, îngrijire la domiciliu și evident îndemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități!”, a transmis Anca Alexandrescu pe Facebook.

Inquam Photos / George Calin

Alte promisiuni electorale publicate pe blogul de candidat:

-► Construirea Spitalului Metropolitan (1.000 paturi) și reabilitarea spitalelor printr-un program dedicat.

-► Realizarea unei săli multifuncționale pentru spectacole, conferințe și festivaluri internaționale.

-► Integrarea Metrorex și STB într-un sistem unic metropolitan; implementarea unui management integrat al traficului (scăderea timpilor cu 30%).

-► Construirea unui nou aeroport al Capitalei în parteneriat public–privat.

-► Transformarea Bucureștiului în producător și furnizor local de energie și gaze.

Dan Trifu, candidat independent la alegerile din 7 decembrie 2025

Inquam Photos / George Călin

Candidatul independent Dan Trifu promite că va pune în aplicare următoarele măsuri, dacă va fi ales primar general:

1. Mediu & spații verzi: ”reabilităm și extindem spațiile verzi, Centură Verde, protejăm Pădurea Băneasa, punem în valoare Dâmbovița și salba de lacuri Colentina; Registrul spațiilor verzi și sancțiuni reale pentru tăieri ilegale.”

2. Sănătate: ”spitale PMB modernizate și bine administrate, aparatură de ultimă generație, respectarea ISU și monitorizarea indicatorilor de sănătate legați de poluare”.

3. Risc seismic: ”accelerăm consolidările, asigurăm locuințe pentru relocare, scurtăm durata lucrărilor”.

4. Infrastructură rutieră: ”punem în siguranță poduri/pasaje, asfalt durabil, piste de biciclete integrate, parcări la capetele magistralelor; finalizăm Centura și Autostrada de Centură, Prelungirea Ghencea”.

5. Primărie performantă: ”acte la timp, buget etapizat și fonduri nerambursabile, birou de mediere și asistență juridică pentru cetățeni.”

Gheorghe „Gigi” Nețoiu, candidat independent la Primăria Generală a Capitalei

Omul de afaceri Gigi Nețoiu, în vârstă de 66 de ani, susține că s-a „săturat de promisiuni goale și proiecte mărunte”. Iată cinci dintre proiectele „mari și concrete” pe care Gigi Nețoiu le are pentru București, potrivit site-ului său de campanie electorală:

- Modernizarea rețelei de drumuri, poduri noi, sistem integrat de management al traficului și parcări inteligente în tot Bucureștiul

- Spitale moderne, centre de urgență în fiecare sector, echipamente medicale de ultimă generație și personal medical motivat

- Autobuze electrice, metrou extins, aplicații mobile pentru tracking în timp real și bilete integrate pentru toate mijloacele de transport

- Toate contractele publice online, buget transparent, raportare lunară către cetățeni și platformă digitală pentru feedback

- Școli renovate, laboratoare moderne, programe after-school, burse pentru elevi merituoși și parteneriate cu universități europene

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













