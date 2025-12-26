Caz neobișnuit în Liechtenstein. Patru membri ai unei familii au fost găsiți morți în propriul apartament

Doi bărbați și două femei din Liechtenstein au fost găsiți morți în această săptămână, ei făcând parte din aceeași familie, a anunțat, joi, Poliția, care investighează cazul neobișnuit din micul principat din Alpi, potrivit Reuters.

Poliția locală a afirmat că trupul unui bărbat de 41 de ani a fost găsit, miercuri, pe malul elvețian al Rinului, în apropiere de Vaduz, capitala Liechtensteinului.

S-a stabilit că era vorba despre un angajat al municipalității din Triesen, localitatea situată la sud de Vaduz, care a fost suspendat în urmă cu câteva zile, din cauza unor nereguli în conturi, a afirmat Poliția.

Descoperire macabră într-un apartament din Vaduz

Ulterior, Poliția a găsit trupurile unui bărbat de 73 de ani și a două femei în vârstă de 68 și 45 de ani, într-un apartament din Vaduz. Aceștia erau părinții și sora bărbatului angajat al municipalității, a arătat Poliția.

Autopsiile sunt în curs de desfășurare, pentru a se stabili ce a provocat cele patru decese.

