Caz neobișnuit în Liechtenstein. Patru membri ai unei familii au fost găsiți morți în propriul apartament

Stiri externe
26-12-2025 | 08:06
police line
Shutterstock

Doi bărbați și două femei din Liechtenstein au fost găsiți morți în această săptămână, ei făcând parte din aceeași familie, a anunțat, joi, Poliția, care investighează cazul neobișnuit din micul principat din Alpi, potrivit Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Poliția locală a afirmat că trupul unui bărbat de 41 de ani a fost găsit, miercuri, pe malul elvețian al Rinului, în apropiere de Vaduz, capitala Liechtensteinului.

S-a stabilit că era vorba despre un angajat al municipalității din Triesen, localitatea situată la sud de Vaduz, care a fost suspendat în urmă cu câteva zile, din cauza unor nereguli în conturi, a afirmat Poliția.

Descoperire macabră într-un apartament din Vaduz

Ulterior, Poliția a găsit trupurile unui bărbat de 73 de ani și a două femei în vârstă de 68 și 45 de ani, într-un apartament din Vaduz. Aceștia erau părinții și sora bărbatului angajat al municipalității, a arătat Poliția.

Autopsiile sunt în curs de desfășurare, pentru a se stabili ce a provocat cele patru decese.

Citește și
autobuz bucuresti
Şapte linii de transport public vor avea program prelungit pentru meciul România - Liechtenstein
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Sursa: News.ro

Etichete: deces, politie, familie, liechtenstein,

Dată publicare: 26-12-2025 08:06

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Vaduz, bijuteria ascunsă a Europei – ghid complet pentru turiștii care vizitează capitala Liechtenstein
Stiri Turism
Vaduz, bijuteria ascunsă a Europei – ghid complet pentru turiștii care vizitează capitala Liechtenstein

Vaduz, capitala pitorească a Liechtensteinului, are un amestec fermecător de istorie, cultură și peisaje alpine. Descoperă ce poți vizita șo cum ajungi în această bijuterie ascunsă a Europei – într-un ghid complet pentru un city break memorabil.

Şapte linii de transport public vor avea program prelungit pentru meciul România - Liechtenstein
Stiri actuale
Şapte linii de transport public vor avea program prelungit pentru meciul România - Liechtenstein

Şapte linii de transport public vor avea program prelungit, vineri, pentru a asigura preluarea spectatorilor care vor asista la meciul de fotbal România - Liechtenstein, programat pe stadionul "Steaua", de la ora 21:00.

Cel mai tânăr fiu al prințului din Liechtenstein a murit subit, la 51 de ani
Stiri externe
Cel mai tânăr fiu al prințului din Liechtenstein a murit subit, la 51 de ani

Cel mai tânăr fiu al prinţului care domneşte în Liechtenstein, Hans-Adam al II-lea, Constantin, a murit subit marţi la vârsta de 51 de ani, anunţă miercuri într-un comunicat casa princiară, relatează AFP.  

Recomandări
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Zece evenimente care au marcat anul 2025: Revenirea lui Trump la putere, armistiții fragile și crize climatice
Stiri externe
Zece evenimente care au marcat anul 2025: Revenirea lui Trump la putere, armistiții fragile și crize climatice

Revenirea perturbatoare la putere a lui Donald Trump, armistiţiul fragil din Gaza şi impasul din războiul din Ucraina se numără printre cele zece evenimente care, potrivit selecţiei AFP, au marcat anul 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28