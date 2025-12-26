China afirmă că speră la soluţii „legale şi echilibrate” în privinţa acordului privind TikTok

26-12-2025 | 08:10
TikTok
Guvernul chinez a transmis joi că își dorește soluții conforme cu legislația chineză în negocierile privind operațiunile TikTok din Statele Unite, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului de la Beijing.

 

Ioana Andreescu

Declarația vine după ce compania chineză ByteDance, proprietarul TikTok, a semnat săptămâna trecută acorduri obligatorii pentru transferul controlului operațiunilor TikTok din SUA către un consorțiu de investitori, printre care se numără și Oracle.

Mișcarea reprezintă un pas major pentru evitarea unei interdicții americane și pentru încheierea mai multor ani de incertitudine în jurul aplicației.

Beijingul cere respectarea angajamentelor asumate

„Sperăm ca partea americană să colaboreze cu China în aceeași direcție, să își îndeplinească cu bună-credință angajamentele asumate și să ofere un mediu de afaceri corect, deschis, transparent și nediscriminatoriu, care să permită funcționarea continuă și stabilă a companiilor chineze în Statele Unite”, a declarat He Yongqian, purtător de cuvânt al ministerului, în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialii chinezi au subliniat în repetate rânduri că orice acord privind TikTok trebuie să respecte reglementările interne ale Chinei, inclusiv cele referitoare la transferul de tehnologie și securitatea datelor, subiecte care au stat la baza tensiunilor dintre Beijing și Washington în ultimii ani.

vladimir putin armata
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în cel mult zece ani. Anunțul agenţiei spaţiale de stat
Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor

