Cine este Dan Trifu, candidat independent la Primăria Capitalei. A intrat oficial în politică în 2024

Dan Trifu, candidatul independent la Primăria Capitalei, este președintele Fundației Eco-Civica, un ONG dedicat protejării mediului, patrimoniului istoric și drepturilor omului. A intrat oficial în politică în toamna anului 2024.

Candidatul are la activ peste 300 de procese inițiate în instanță, iar 43 dintre ele se află în prezent pe rol.

El a ieșit în evidență prin faptul că a salvat peste 700 de hectare de spațiu verde în Capitală, dar și din alte localități din România.

„Sunt Dan Trifu, președintele Fundației Eco‑Civica. După aproape 30 de ani de implicare civică în mediu, urbanism și patrimoniu, candidez ca să aduc în administrație transparență, competență și soluții concrete pentru un București european.”

Dan Trifu - viață personală

Dan Trifu are 66 de ani. El a mărturisit că încă de mic a fost nevoit să muncească chiar dacă mergea la școala din sat și asta din cauza faptului că la un moment dat, ambii părinți ai lui și-au pierdut slujbele din cauza regimului comunist, iar fosta securitate le-a confiscat toate resursele din gospodărie.

După școala generală, el a intrat la un liceu CFR din Capitală.

Avea 14 ani și recunoaște că nu știa încotro să o ia, astfel că a fost nevoit să întrebe prin gară unde se află unitatea de invățământ.

La facultate însă el nu a intrat din prima. A făcut stagiul militar, a intrat la Automatică, apoi s-a transferat la Electronică.

A absolvit Electronică și Telecomunicații, cu o diplomă de inginer în microelectronică. Toate studiile au fost la seral, pentru că lucra în timpul zilei – întâi la Căi Ferate, apoi la metrou.

După absolvire a lucrat la întreprinderea Electronica, iar în 1993 și-a deschis propria firmă.

În 1997, a aflat despre Fundația Eco-Civica și s-a alăturat la scurt timp cauzei. În cele din urmă a devenit președintele organizației și a militat pentru rezolvarea numeroaselor nereguli.

Cariera politică

Dan Trifu, președintele Fundației Eco-Civica, și-a făcut oficial intrarea în politică în toamna anului 2024, când s-a alăturat partidului REPER.

El a candidat din partea formațiunii pentru un loc în Senat, în județul Ilfov.

În 1997 locuia peste drum de Palatul Copiilor și a văzut cum erau smulși copacii din parc cu o macara. A strâns semnături de la locatarii din blocurile din zonă și le-a trimis la Primărie și Parlament. Ulterior, el a contactat presa și într-un final a atacat în instanță decizia de distrugere a parcului.

De mai bine de 20 de ani, el încearcă să oprească construcțiile ilegale din zona retrocedată a Parcului IOR. Din 2007, se judecă pentru protejarea Pădurii Băneasa și a Halei Obor.

Recent, el a fost prezent în dosarul cu celebrul turn de lângă Catedrala Sfântul Iosif, un apogeu al corupției imobiliare din București.

Promisiuni electorale

În mare parte, promisiunile electorale făcute de activistul Dan Trifu, care se regăsesc pe pagina proprie a lui dantrifu.ro, fac referire la creșterea calității aerului, extinderea de spații verzi, modernizarea de spitale, dar și reconsolidarea clădirilor cu risc seismic și dezvoltarea infrastructurii.

Totodată, candidatul la Primăria Capitalei dorește mai multe cișmele și toalete publice în București. Mai mult, el a precizat că ar dori să finalizeze Patinoarul Flamaropol, iar marile piețe să fie dotate cu laboratoare de testare.

