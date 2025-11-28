Cine este George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei. A fost căsătorit cu Andreea Bălan

Actorul George Burcea este candidatul susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT) pentru funcția de primar general al Bucureștiului, la alegerile din 7 decembrie 2025.

Este un actor român de film și teatru, născut la 15 ianuarie 1988, în București. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Capitală. Este cunoscut pentru rolurile sale din producții românești și internaționale, interpretându-l, printre altele, pe Lurch în serialul „Wednesday”, regizat de Tim Burton.

În cadrul podcastului „În oglindă”, George Burcea a vorbit deschis despre anii săi de copilărie și adolescență, marcate de experiențe dificile.

„Prima mea amintire, la cinci ani, este cu George mic, la o margine de sat unde stătea bunica, în stradă, strigând în toate cele patru puncte cardinale după mama, pentru că mama plecase de lângă noi. După comunism, fiecare pleca unde vedea cu ochii. Asta este prima mea amintire: eu, la o margine de sat, în mijlocul iernii, strigând-o pe mama, și bineînțeles că ea nu era. Am blamat-o 20 de ani pentru decizia pe care a luat-o, însă mai târziu am înțeles-o. Mă simțeam abandonat de ea, de tata oricum eram abandonat.”

Actorul a vorbit și despre atmosfera dificilă din familia sa, marcată de violență domestică, gelozie și consum de alcool:

„Cât de grav putea să fie? Câtă bătaie să fi luat? A fost grav: copci, oase rupte, mâini, picioare, doctori, internat, alergat prin zăpadă iarna cu patru copii în brațe, fugit, lame la gât, tăiat de gât. Grave, destul de grave. Cu siguranță, fiecare – atât mama, cât și tata – au avut partea lor de vină.”

Viață personală

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, însă la începutul anului 2020 au decis să se despartă. Cântăreața a confirmat separarea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruseră zvonuri despre problemele din cuplu. Cei doi au împreună două fetițe, Ella și Clara.

Relația dintre cei doi a fost urmată de un divorț intens mediatizat, marcat de dispute și declarații publice tensionate. După aproximativ cinci ani de relație, cei doi au ales să urmeze drumuri separate.

Ulterior, Goeorge Burcea a început o relație cu Viviana Sposub, fostă prezentatoare TV, care a atras atenția publicului și a presei, fiind prezentată frecvent în emisiuni și pe rețelele sociale. Relația s-a încheiat după câțiva ani.

Facebook

Controverse

În urmă cu cinci ani, actorul George Burcea a fost cercetat penal după ce polițiștii l-au prins conducând sub influența drogurilor. El a recunoscut ulterior, în podcastul „În oglindă”, că „episodul cu stupefiante a fost real”.

„Episodul cu stupefiante, da, a fost real! S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret! A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, pentru că de foarte mult timp sunt supus la tot felul de teste și verificări. Îmi pare rău că s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să îmi dea o lecție”, a declarat actorul.

„Foarte mulți oameni recurg la astfel de gesturi – sau poate și la alcool ori alte excese – în momentul în care se simt slabi, singuri, abandonați. Da, m-am simțit abandonat și probabil de aceea am avut o astfel de scăpare”, a adăugat el.

În 2021, George Burcea a stârnit un val de controverse după ce, într-un live pe Instagram, a făcut declarații jignitoare la adresa femeilor. În cadrul filmării, actorul a afirmat că femeile „merită să fie bătute cu mese și scaune”, declarație care a provocat reacții puternice în spațiul public.

„Băi, femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul bunicii mele acum 15-20-30 de ani”, spunea actorul într-un live transmis pe rețelele sociale, potrivit Adevărul.

Burcea a continuat în același ton, spunând că „unele femei asta merită”:

„Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați. [...] Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, că asta merită probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România….”

Carieră politică

George Burcea a anunțat, pe 30 octombrie, că va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT). Anunțul a fost făcut printr-o filmare realizată la New York și publicată pe Facebook. Este prima dată când actorul se implică în politică.

În înregistrarea video, Burcea s-a întrebat retoric de ce candidează, oferindu-și imediat răspunsul: „Pentru că pot.”

„Salutare, bucureștene, ce faci? Tot în trafic? Știu că și eu, tot în București, locuiesc de foarte mulți ani și sunt născut în București. Cu parcarea ce ai făcut astăzi? Sau... te-ai descurcat? Pentru că noi, românii, am fost obișnuiți, am fost învățați să ne descurcăm indiferent de circumstanță. Nu? Sper totuși că astă seară, când ajungi acasă, să găsești apă fierbinte, să nu trebuiască să verși ciorba ca să încălzești o oală de apă, să-i faci băiță copilului, sau ție, că ai muncit suficient, 10-12 ore, și ai stat suficient în trafic.

Numele meu este George Burcea, am 37 de ani. Sunt actor și da, am hotărât să las frumusețea de New York și să mă întorc în București. De ce? Pentru că eu, împreună cu POT – Partidul Oamenilor Tineri –, am decis să îmi depun candidatura pentru Primăria București. De ce? Pentru că eu pot. Și dacă eu pot, poți și tu. Și da, suntem și reali. După cum vedeți, suntem reali, așa am fost și așa vom fi”, a spus Burcea.

Ulterior, actorul a transmis un mesaj prin care a reacționat la acuzațiile recente din media.

„Doresc, pe această cale, să răspund acuzațiilor apărute în media, bazate pe un montaj realizat din fragmente trunchiate ale videoclipului original. Scopul meu este doar să vă arăt contextul real al acestor afirmații. Cel mai important lucru, mai ales în mediul online, este să știți din ce surse vă informați. Nu voi comenta în legătură cu acest derapaj, însă îmi exprim regretul că încă ne aflăm într-un punct în care opinia publică poate fi ușor influențată prin informații false”, a transmis George Burcea.

Și Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), a anunțat oficial candidatura actorului la Primăria Capitalei, subliniind că formațiunea își propune să aducă o perspectivă nouă în administrația locală:

„Partidul Oamenilor Tineri anunță candidatura lui George Burcea la funcția de Primar al Bucureștiului.

După 35 de ani de administrații care au pierdut direcția, a venit momentul unei viziuni noi, una construită pe speranță, responsabilitate și curajul de a schimba. George Burcea reprezintă generația care nu mai pleacă, ci rămâne și construiește. Candidatura lui înseamnă o invitație către toți bucureștenii care cred că orașul nostru poate fi curat și viu.”

Actorul a mai precizat că dorește să se concentreze asupra proiectelor sale viitoare și că nu va lăsa controversele recente să îi distragă atenția de la planurile politice pe care le are alături de Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













