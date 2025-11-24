Cum va arăta buletinul de vot la alegerile parțiale din București. Cine se află pe primele poziții

Alegeri locale 2025
24-11-2025 | 19:00
vot
Biroul Electoral a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.

Adrian Popovici

Biroul Electoral Central a anunțat oficial cum va arăta buletinul de vot la alegerile locale partiale din 7 decembrie din Capitala. Pozitile pe buletin pentru cei 17 candidați rămași în cursa pentru Primarie au fost trase la sorti.

Ordinea candidaților:

1. Cătălin Drulă - USR

2. Daniel Băluță - PSD

Citește și
Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu cere o dezbatere cu primii cinci candidați pentru Primăria Capitalei

3. George Burcea - POT

4. Ciprian Ciucu - PNL

5. Ana-Maria Ciceală - SENS - URS.PDF

6. Liviu Gheorghe Florea - PNȚMM

7. Gheorghe Macovei - PRM

8. Oana Crețu - PSDU

9. Mihai Lasca - PPR

10. Rareș Lazăr - candidat independent

11. Anca Alexandrescu - candidat susținut de AUR

12. Dan Trifu - candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent

15. Vlad Gheorghe - candidat independent

16. Angela Negrotă - candidat independent

17. Filip Titian  - candidat independent

Ciprian Ciucu cere o dezbatere cu primii cinci candidați pentru Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Ciprian Ciucu cere o dezbatere cu primii cinci candidați pentru Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci
Alegeri locale 2025
Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci

Este înghesuială mare pe fotoliul de primar al Capitalei. Au rămas 17 candidați după ce Alexandru Zidaru, zis și Makavali, a decis să se retragă și să o sprijine pe Anca Alexandrescu.  

Magistrații cer să fie tratați la fel ca ceilalți „speciali”. Cum se calculează pensiile din Armată, Poliție și din Servicii
Stiri actuale
Magistrații cer să fie tratați la fel ca ceilalți „speciali”. Cum se calculează pensiile din Armată, Poliție și din Servicii

În negocierile recente cu guvernanții, magistrații au cerut ca pensiile lor să fie calculate la fel ca în cazul celorlalți „speciali”. Acum, noua lege a pensiilor speciale așteaptă avizul CSM.

Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii
Stiri externe
Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii

Contrapropunerea europeană la planul de pace în 28 de puncte al SUA pentru Ucraina este „total neconstructivă și nu funcționează” pentru Moscova, a anunțat, luni, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.

Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la mesaje periculoase, pro-Ceaușescu și idei extremiste. IICMER: „O amenințare reală”
Stiri Sociale
Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la mesaje periculoase, pro-Ceaușescu și idei extremiste. IICMER: „O amenințare reală”

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc atrage atenția asupra faptului că fenomenul propagandei pro-totalitare în mediul online devine o amenințare gravă la adresa societății, în special la adresa tinerilor din România.

