Cum va arăta buletinul de vot la alegerile parțiale din București. Cine se află pe primele poziții
Biroul Electoral a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.
Biroul Electoral Central a anunțat oficial cum va arăta buletinul de vot la alegerile locale partiale din 7 decembrie din Capitala. Pozitile pe buletin pentru cei 17 candidați rămași în cursa pentru Primarie au fost trase la sorti.
Ordinea candidaților:
1. Cătălin Drulă - USR
2. Daniel Băluță - PSD
3. George Burcea - POT
4. Ciprian Ciucu - PNL
5. Ana-Maria Ciceală - SENS - URS.PDF
6. Liviu Gheorghe Florea - PNȚMM
7. Gheorghe Macovei - PRM
8. Oana Crețu - PSDU
9. Mihai Lasca - PPR
10. Rareș Lazăr - candidat independent
11. Anca Alexandrescu - candidat susținut de AUR
12. Dan Trifu - candidat independent
13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent
14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent
15. Vlad Gheorghe - candidat independent
16. Angela Negrotă - candidat independent
17. Filip Titian - candidat independent
24-11-2025 18:35
24-11-2025 18:35