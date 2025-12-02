Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse

Vlad Gheorghe, candidat independent, se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Surse politice susțin pentru Știrile ProTV.ro că el ar urma să îl susțină pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

În ultimul sondaj dat publicității vineri, 28 noiembrie, de Flashdata, Vlad Gheorghe avea o intenție de vot de 2%. Ciprian Ciucu, candidatul pe care ar urma să-l susțină după cum arată sursele Știrilor ProTV, avea în schimb prima șansăm cu 23,5% din intenția, urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 21,5% și Anca Alexandrescu (Alianța Dreptate pentru București) cu 19% și Cătălin Drulă (USR) cu 17,5%.

Vlad Gheorghe nu este primul candidat care se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Înaintea lui, Alexandru Zidaru, cunoscut ca 'Makaveli', a transmis că se va retrage în favoarea Ancăi Alexandrescu, candidatei independente susţinută de Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti'', .

