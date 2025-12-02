Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse

Alegeri locale 2025
02-12-2025 | 07:39
Vlad Gheorghe
Foto: Facebook

Vlad Gheorghe, candidat independent, se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Surse politice susțin pentru Știrile ProTV.ro că el ar urma să îl susțină pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

autor
Adrian Popovici ,  Teodora Suciu

În ultimul sondaj dat publicității vineri, 28 noiembrie, de Flashdata, Vlad Gheorghe avea o intenție de vot de 2%. Ciprian Ciucu, candidatul pe care ar urma să-l susțină după cum arată sursele Știrilor ProTV, avea în schimb prima șansăm cu 23,5% din intenția, urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 21,5% și Anca Alexandrescu (Alianța Dreptate pentru București) cu 19% și Cătălin Drulă (USR) cu 17,5%.

Vlad Gheorghe nu este primul candidat care se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Înaintea lui, Alexandru Zidaru, cunoscut ca 'Makaveli', a transmis că se va retrage în favoarea Ancăi Alexandrescu, candidatei independente susţinută de Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti'', .

Din umbra tatălui la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii PAOK, după succesul din Asia

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ciprian ciucu, vlad gheorghe, alegeri București,

Dată publicare: 02-12-2025 07:25

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Cum va arăta buletinul de vot pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. DOCUMENT
Alegeri locale 2025
Cum va arăta buletinul de vot pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. DOCUMENT

Biroul Electoral a prezentat modelul buletinului de vot pe care îl vor primi bucureștenii la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie.

Ciprian Ciucu cere o dezbatere cu primii cinci candidați pentru Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Ciprian Ciucu cere o dezbatere cu primii cinci candidați pentru Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie.

INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar vota cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului
Stiri Sociale
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar vota cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Recomandări
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT
Stiri actuale
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT

Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru legea pensiilor magistraţilor. Aceasta este a doua încercare a executivului condus de Ilie Bolojan de a face această reformă.

Mesajul primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși
Stiri actuale
Mesajul primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a comentat incidentele din capitala Marii Uniri, când premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar depunerea coroanelor de flori de către președintele Nicușor Dan a stârnit reacții de dezaprobare.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii
1 decembrie
Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Nu sunt perfecți pe ring, dar reușesc ceva rar și fabulos: să transforme eleganța în muncă, munca în performanță, iar performanța în mândrie pentru România și pentru noi toți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28