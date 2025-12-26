Maria Zaharova: Rusia este pregătită să discute forma unui document privind absenţa intenţiilor de a ataca NATO

26-12-2025 | 08:13
Maria Zaharova
Getty

Forma unui document scris prin care Rusia ar confirma absența intențiilor de a ataca țările NATO poate fi subiect de negocieri, a declarat, într-un briefing, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relatează TASS.

 

Ioana Andreescu

„Rusia este pregătită să formalizeze angajamentele corespunzătoare sub forma unui document scris, cu forță juridică obligatorie. Forma sa specifică poate fi stabilită în cadrul negocierilor, însă acesta trebuie să fie un act de drept internațional în toată regula”, a spus diplomata, răspunzând unei întrebări pe această temă.

„Rusia rămâne deschisă unor discuții serioase, unui dialog serios pe această bază pragmatică și echitabilă, spre deosebire de majoritatea țărilor occidentale, care au optat pentru o escaladare militaro-politică și economică, care se transformă și s-a transformat în presiune”, a subliniat ea.

„Tocmai aceste state sunt pe deplin responsabile pentru escaladarea situației și pentru oportunitățile pierdute, de altfel, inclusiv în domeniul asigurării securității europene și, în general, globale”, a afirmat Zaharova.

