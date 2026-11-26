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A aplicat la peste 50 de companii, dar angajatorii i-au spus fie că este supracalificat pentru posturile disponibile, fie că nu are suficientă experiență pentru altele, potrivit fanpage.it.

Bărbatul este căsătorit și are doi copii, iar indemnizația de șomaj pe care o primește este pe cale să expire. Spune că ar accepta orice fel de muncă, chiar și una care nu are legătură cu pregătirea sa profesională.

Nicola locuiește în Grottaglie, în provincia Taranto, și este absolvent de Inginerie de Mediu și Amenajarea Teritoriului. Din martie, a trimis CV-uri, a mers la interviuri și a contactat peste 50 de firme din zonă, însă nu a reușit să se angajeze.

Deși este dispus să renunțe la domeniul în care a lucrat în ultimii ani și să accepte inclusiv un post pentru care nu are nevoie de studiile sale, experiența profesională pare să-i îngreuneze găsirea unui loc de muncă.

„Sunt dispus să fac orice fel de muncă. De fapt, aș prefera chiar să plec din domeniul construcțiilor”, a declarat el pentru Fanpage.it.

CV-ul său s-a transformat însă, în unele cazuri, într-un dezavantaj: pentru anumite posturi este considerat prea calificat, iar pentru altele nu are suficientă experiență specifică. Între timp, indemnizația de șomaj NASpI este pe cale să se încheie, iar acasă îl așteaptă soția și cei doi copii, în vârstă de 8 și 4 ani.

„Mi-au spus că sunt epuizat pentru acest tip de muncă”

Din martie, căutarea unui loc de muncă a însemnat pentru Nicola o succesiune de interviuri și refuzuri. Unele dintre discuțiile cu potențialii angajatori au fost deosebit de dificile, povestește el.

În anumite situații, i s-a reproșat că a ocupat în trecut funcții de conducere, iar angajatorii s-au temut că i-ar putea fi greu să se integreze într-o echipă. Pentru alte posturi, a fost criticat pentru că nu avea suficientă experiență în activitatea respectivă.

„Pentru unele locuri de muncă sunt supracalificat, iar pentru altele nu am suficientă experiență”, explică bărbatul.

Nici atunci când a aplicat pentru posturi mai simple, precum cel de muncitor, nu a avut mai mult succes. Unii angajatori i-au spus că CV-ul nu se potrivește cerințelor și că s-ar putea să nu fie mulțumit de un astfel de loc de muncă.

„Dar aș fi mult mai nemulțumit să stau acasă fără să lucrez”, spune Nicola.

Alți angajatori au fost reticenți din cauza schimbărilor dese de locuri de muncă din CV-ul său. Potrivit bărbatului, aceștia nu au ținut cont că unele contracte au fost pe perioadă determinată sau că anumite experiențe profesionale s-au suprapus.

A lucrat în call-center, în construcții și în magazine: „Am făcut câte puțin din toate”

După terminarea facultății, Nicola a lucrat în mai multe domenii, unele fără legătură cu studiile sale. A fost angajat în centre de apel, unde câștiga între 600 și 800 de euro pe lună în baza unor contracte de colaborare, dar a lucrat și ca metalurgist, muncitor în construcții, manager de magazin și responsabil de depozit.

„Am făcut câte puțin din toate”, povestește el.

În ultimii ani, s-a orientat mai ales către domeniul construcțiilor, unde a ocupat funcții cu responsabilități în coordonarea tehnică a șantierelor. Spune că munca era solicitantă și presupunea adesea zile foarte lungi, deși nu avea legătură directă cu specializarea sa universitară.

„Uneori începeam la 5:30 dimineața și lucram zece sau douăsprezece ore pe zi”, își amintește bărbatul.

Ultimul loc de muncă l-a pierdut după ce firma la care era angajat a început să aibă probleme financiare. Potrivit lui Nicola, compania a pierdut treptat comenzile și nu a mai putut acoperi cheltuielile.

Acum, ar vrea să lucreze într-un alt domeniu.

„Aș prefera să plec din construcții. Nu este meseria pentru care m-am pregătit. Am ajuns aici adaptându-mă la oportunitățile pe care le-am găsit”, spune el.

A studiat pentru un viitor în domeniul mediului, dar oportunitățile promise nu au apărut

Când s-a înscris la Facultatea de Inginerie de Mediu și Amenajarea Teritoriului din cadrul Universității Politehnice din Bari, campusul din Taranto, Nicola își imagina că va avea un loc de muncă legat și de nevoile comunității locale.

La acea vreme, se vorbea despre oportunitățile care ar fi putut apărea odată cu proiectele de depoluare și de reabilitare a zonelor industriale. A ales această specializare luând în calcul și posibilitatea de a lucra în provincia în care s-a născut.

După mai bine de două decenii, însă, lucrurile nu au evoluat așa cum spera.

„Ani de studiu irosiți”, a declarat el pentru Fanpage.it.

Nicola consideră că dificultățile de pe piața muncii din zonă nu țin doar de situația sa personală. În opinia lui, problemele fostei uzine siderurgice Ilva și ale industriilor care depind de aceasta afectează întreaga economie din Taranto, inclusiv firmele care nu au legătură directă cu producția de oțel.

„Timp de decenii, totul aici s-a învârtit în jurul Italsider și apoi al Ilva”, susține bărbatul. El spune că efectele crizei se resimt inclusiv în comerț și în activitatea micilor întreprinderi.

Indemnizația de șomaj este pe cale să expire: „Trebuie să lucrez”

Cea mai mare grijă a lui Nicola este să găsească un loc de muncă înainte să nu mai primească indemnizația de șomaj NASpI. Ajutorul financiar este sub 1.000 de euro pe lună și urmează să expire.

Cu o soție și doi copii de întreținut, perspectiva de a rămâne fără venituri este tot mai îngrijorătoare.

Bărbatul s-a gândit inclusiv să plece din provincia Taranto pentru a-și găsi de lucru în altă parte. O mutare definitivă nu este însă o decizie ușor de luat, mai ales în condițiile în care trebuie să țină cont și de familia sa.