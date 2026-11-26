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Pe 2 decembrie, publicul bucureștean este invitat să descopere o întâlnire artistică neobișnuită între Constantin Brâncuși și Maria Tănase, într-un spectacol care îmbină teatrul, muzica live, dansul și arta vizuală.

Cum ar fi arătat o poveste de iubire dintre Constantin Brâncuși și Maria Tănase dacă ar fi putut fi spusă chiar de cei doi, prin muzică, poezie și teatru? Aceasta este provocarea spectacolului „Maestrul și Măiastra”, care ajunge la București în 2 decembrie 2026, de la ora 20:00, pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Pornind de la legenda întâlnirii celor două personalități la Paris, în 1938, spectacolul imaginează o poveste în care fascinația, iubirea, gelozia, suferința și resemnarea se împletesc cu muzica unei epoci și cu universul sculptural al lui Brâncuși. Nu este o reconstituire biografică și nici o încercare de a elucida misterul relației dintre cei doi, ci o experiență artistică în care realitatea și legenda devin surse de inspirație.

Publicul va avea parte de mai mult decât un concert de romanțe sau o piesă de teatru. Pe scenă se întâlnesc muzica interpretată live de Orchestra de Romanțe ArtFest, dialogurile dramatice, intervențiile poetice, dansul și proiecțiile vizuale inspirate din opera lui Brâncuși. Scena este construită în jurul a două lumi: grădina de vară în care cântă Maria Tănase și atelierul de sculptură al marelui artist.

În rolurile principale îi regăsim pe mezzosoprana Iulia Merca, în rolul Mariei Tănase, și pe tenorul Sorin Lupu, în rolul lui Constantin Brâncuși. Repertoriul cuprinde cântece îndrăgite din creația Mariei Tănase, precum „Până când nu te iubeam” și „Bun îi vinul ghiurghiuliu”, alături de romanțe ale epocii. Spectacolul este completat de o distribuție extinsă, dansatorii Ansamblului Folcloric Studențesc „Mărțișorul” și cei de la Attitude Dance Studio, precum și de sculpturile realizate de Liviu Mocanu.

Libretul și regia artistică sunt semnate de conf. univ. dr. habil. Ina Hudea, iar aranjamentele muzicale îi aparțin lui Urszuj Kálmán. Orchestra este condusă de pianistul și dirijorul Péter Kolcsár, fondatorul proiectului cultural „Romanța Unește” și coordonatorul spectacolului.

Dincolo de poveste, spectacolul propune o întâlnire surprinzătoare între două forme de artă: sculptura lui Brâncuși, care caută esența formei, și romanța românească, în care emoția este dusă la esență prin voce. Două limbaje diferite, unite de rădăcinile lor autentice și de capacitatea de a transforma trăirea umană în artă.

Cele patru reprezentații din Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, Bistrița și Brașov au adunat peste 1.900 de spectatori pe baza biletelor vândute, fără a include invitații, toate sălile fiind ocupate integral. Acum, proiectul ajunge în Capitală, în preajma Zilei Naționale a României, oferind publicului ocazia de a redescoperi romanța și două dintre cele mai fascinante personalități ale culturii românești într-o formulă scenică originală.

„Maestrul și Măiastra” 2 decembrie 2026, ora 20:00 Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, București.

Biletele sunt disponibile pe Ticketstore și la casieria teatrului.

https://ticketstore.ro/ro/bilete/13425/maestrul-si-maiastra



