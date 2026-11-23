Într-una dintre aceste țări, angajații pot beneficia de până la 30 de zile de concediu plătit anual. Totuși, există câteva reguli importante privind acordarea și calcularea acestor zile.

Ce țară oferă 30 de zile de concediu plătit pe an

Finlanda oferă angajaților posibilitatea de a beneficia de 30 de zile de concediu anual plătit, ceea ce înseamnă aproximativ cinci săptămâni de odihnă. Acest drept este reglementat prin Legea concediilor anuale nr. 162/2005, care stabilește câte zile libere pot primi salariații și în ce condiții.

Există însă o diferență importantă față de România. În Finlanda, zilele de sâmbătă sunt, de regulă, incluse în calculul concediului, chiar dacă angajatul lucrează numai de luni până vineri. Duminicile și anumite sărbători legale nu sunt scăzute din zilele de odihnă. Astfel, cele 30 de zile nu înseamnă șase săptămâni de vacanță, ci aproximativ cinci săptămâni. În unele domenii, precum administrația publică, se pot aplica reguli diferite.

Concediul anual este împărțit, în mod obișnuit, în două perioade. Angajații beneficiază de 24 de zile de concediu vara, între 2 mai și 30 septembrie, iar celelalte șase zile sunt acordate în sezonul rece, potrivit regulilor legale. Un alt aspect important este că nu orice persoană care se angajează în Finlanda primește imediat 30 de zile libere. Acestea se acumulează treptat, în funcție de lunile lucrate și de vechimea la același angajator.

În plus, anumite contracte colective de muncă pot oferi condiții mai avantajoase, inclusiv concedii mai lungi decât cele prevăzute de regulile generale.

Ce prevede legea privind concediul anual al angajaților

Potrivit legislației din Finlanda, numărul zilelor de concediu depinde în primul rând de vechimea angajatului. Persoanele care au mai puțin de un an vechime la același angajator, la 31 martie, acumulează două zile de concediu pentru fiecare lună eligibilă, ceea ce poate însemna 24 de zile pe an. Cei care au cel puțin un an vechime acumulează 2,5 zile pentru fiecare lună, putând ajunge la 30 de zile anual.

În Finlanda, perioada pentru care se calculează concediul începe la 1 aprilie și se încheie la 31 martie anul următor. Pentru ca o lună să fie luată în calcul, salariatul trebuie, în general, să fi lucrat cel puțin 14 zile sau, în cazul anumitor programe reduse, minimum 35 de ore. Și unele perioade de concediu medical sau parental sunt luate în considerare, în limitele prevăzute de lege.

Angajatorul decide, de regulă, perioada în care salariatul își poate lua concediu, dar trebuie să țină cont, pe cât posibil, de preferințele acestuia. Angajații trebuie anunțați cu cel puțin o lună înainte de începerea vacanței. Dacă acest lucru nu este posibil, termenul poate fi redus la minimum două săptămâni.

În ceea ce privește plata, salariații primesc bani și în perioada concediului, suma fiind calculată în funcție de salariul obișnuit și de condițiile contractului. De regulă, plata se face înainte de plecarea în vacanță, deși există și excepții.

Unii angajați pot primi și un bonus de vacanță de aproximativ 50% din valoarea salariului aferent concediului. Acesta nu este însă obligatoriu pentru toată lumea, ci depinde de contractele colective de muncă sau de alte acorduri. Dacă un angajat pleacă de la companie și mai are zile de concediu nefolosite, acestea trebuie compensate financiar.

Legea prevede reguli și pentru situațiile în care salariații se îmbolnăvesc. Dacă o persoană este bolnavă înainte de începerea concediului, poate solicita amânarea acestuia. Dacă boala apare în timpul vacanței, anumite zile pot fi reprogramate, în condițiile legii. Pentru angajații care au 30 de zile de concediu poate exista o perioadă de așteptare de cel mult șase zile, în timp ce pentru cei cu maximum 24 de zile această perioadă nu se aplică.

De la 1 ianuarie 2027, Finlanda introduce reguli noi pentru zilele de concediu păstrate din anii anteriori. Dacă perioada nu a fost stabilită deja, angajații vor trebui să solicite folosirea acestor zile cu cel puțin patru luni înainte. Angajatorul va avea la dispoziție maximum o lună pentru a răspunde și va trebui să explice un eventual refuz. Acesta va putea respinge solicitarea dacă absența salariatului ar provoca probleme serioase în desfășurarea activității sau ar afecta tratamentul echitabil al celorlalți angajați.

Cum se compară concediul anual din Finlanda cu cel din România. Câte zile libere primesc angajații

Angajații din Finlanda beneficiază de un concediu anual mai lung decât cei din România, însă diferența nu este atât de mare pe cât pare la prima vedere. Deși în Finlanda se pot acorda 30 de zile de concediu, iar în România minimum 20, cele două țări calculează diferit zilele libere.

În România, Codul muncii prevede minimum 20 de zile lucrătoare de concediu plătit pe an, adică patru săptămâni pentru persoanele care lucrează de luni până vineri. Weekendurile și sărbătorile legale nu sunt incluse în acest număr. În Finlanda, angajații care au cel puțin un an vechime la același angajator pot acumula 30 de zile de concediu anual. Totuși, în calcul sunt incluse, de regulă, și sâmbetele, chiar dacă salariatul nu lucrează în acele zile.

Astfel, cele 30 de zile din Finlanda înseamnă aproximativ 25 de zile lucrătoare, adică cinci săptămâni de vacanță. Comparativ cu România, diferența este de cinci zile de concediu pe an, nu de zece. O altă diferență este că, în Finlanda, zilele de concediu se acumulează în funcție de zile de concediu. În plus, persoanele cu dizabilități, salariații care lucrează în condiții grele sau periculoase și tinerii sub 18 ani au dreptul la cel puțin trei zile suplimentare. În ambele țări, concediul anual este plătit, iar zilele nefolosite pot fi compensate financiar, de regulă, atunci când încetează contractul de muncă.

Ce alte țări europene oferă cele mai multe zile de concediu plătit. Unde pot angajații să stea acasă peste cinci săptămâni

Finlanda nu este singura țară europeană care oferă angajaților cinci săptămâni de concediu anual. Mai multe state, precum Luxemburg, Austria, Franța, Suedia și Danemarca, au reguli care le permit salariaților să beneficieze de perioade mai lungi de odihnă. Luxemburg este una dintre țările cu cele mai multe zile de concediu plătit, oferind minimum 26 de zile lucrătoare pe an, fără a include sărbătorile legale.

În Austria, angajații au dreptul la cinci săptămâni de concediu, echivalentul a 25 de zile lucrătoare. După mai mult de 25 de ani de vechime recunoscută potrivit legii, concediul poate ajunge la șase săptămâni, adică 30 de zile. Franța oferă tot cinci săptămâni de concediu anual. Legea prevede 30 de zile calculate în sistemul care include sâmbetele, echivalentul a 25 de zile lucrătoare pentru un program obișnuit.

Și în Suedia sau Danemarca angajații au dreptul la cinci săptămâni de concediu pe an. În Regatul Unit, minimul legal este de 28 de zile pentru persoanele care lucrează cinci zile pe săptămână, dar în acest număr pot fi incluse și sărbătorile legale. Spania oferă minimum 30 de zile calendaristice, echivalentul a aproximativ 22 de zile lucrătoare, iar Portugalia garantează 22 de zile lucrătoare de concediu anual.

Trebuie să ținem cont, de asemenea, că în toate țările, concediul anual și sărbătorile legale sunt două lucruri total diferite. De exemplu, Luxemburg oferă 26 de zile de concediu anual și 11 sărbători legale. În total, acestea înseamnă 37 de zile libere plătite, cu reguli speciale atunci când sărbătorile coincid cu weekendurile.

Și Malta se numără printre țările cu numeroase zile libere. Angajații care lucrează 40 de ore pe săptămână au dreptul la 24 de zile de concediu de bază. În plus, primesc zile compensatorii pentru sărbătorile legale care cad în weekend. În 2026, concediul anual ajunge astfel la 27 de zile lucrătoare, la care se adaugă sărbătorile legale acordate separat.

În România, Codul muncii prevede 17 zile de sărbătoare legală. Totuși, nu toate aduc automat o zi liberă în plus, fiindcă unele pot cădea sâmbăta sau duminica. Prin urmare, cele 20 de zile de concediu anual din România nu reprezintă toate zilele libere plătite de care poate beneficia un angajat. La acestea se adaugă sărbătorile legale care cad în timpul săptămânii și eventualele zile suplimentare oferite de angajator.

Un exemplu este Germania, unde minimul legal este de 20 de zile lucrătoare pentru un program de cinci zile pe săptămână. Cu toate acestea, mulți angajați primesc aproximativ 30 de zile de concediu prin contractele colective de muncă.