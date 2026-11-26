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Crima a avut loc în 2 decembrie 2023, într-un imobil din municipiul Bistriţa, scrie Agerpres.

Curtea de Apel Cluj a decis să majoreze pedeapsa pronunţată în iunie de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, de la 22 de ani, la 25 de ani de închisoare, din care să se scadă perioada în care bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi, ulterior, arestat preventiv, începând cu data de 6 decembrie 2023.

Celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate în apel au fost menţinute, respectiv ca inculpatul să plătească fiecăruia dintre cei doi copii daune morale în valoare de 150.000 de euro, mamei victimei - 150.000 de euro, la care se adaugă 100.000 de euro pentru sora victimei.

Tribunalul Bistriţa-Năsăud a mai dispus, în sentinţa dată în 10 iunie, instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor inculpatului, până la concurenţa sumelor la care a fost obligat în favoarea părţilor civile, prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea stocării în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare şi confiscarea celor patru cuţite folosite la comiterea omorului.

Decizia de joi a Curţii de Apel Cluj este definitivă.