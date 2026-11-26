FIFA, ţinta unui atac cibernetic. Forul mondial a confirmat furtul unor informaţii personale şi comerciale
FIFA a confirmat că a fost ţinta unui atac cibernetic care a dus la furtul unor informaţii personale şi comerciale, relatează BBC.
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BBC Sport a aflat că breşa de securitate nu a inclus niciun document legat de controversata propunere „Fifa Forward Enterprise”, planul eşuat al preşedintelui Gianni Infantino de a vinde drepturile de difuzare ale Cupei Mondiale, scrie News.ro.
Preşedinta Federaţiei Engleze de Fotbal, Debbie Hewitt, a primit în această săptămână acces la dosare, cu condiţia semnării unui acord de confidenţialitate.
Se pare că nu este vorba de o defecţiune a sistemelor sau a tehnologiei la nivelul forului mondial de fotbal, infractorii reuşind să obţină acces la documente prin identitate falsă şi profitând de personal.
„FIFA poate confirma că a fost victima unui atac cibernetic care a dus la accesul neautorizat la un set limitat de informaţii personale şi profesionale”, a declarat FIFA într-un comunicat.
„FIFA colaborează îndeaproape cu autorităţile competente, inclusiv cu forţele de ordine. FIFA condamnă în cei mai fermi termeni obţinerea şi publicarea ilegală a informaţiilor, în special a datelor cu caracter personal. Astfel de acţiuni constituie o încălcare gravă şi inacceptabilă a vieţii private şi pot avea consecinţe semnificative pentru persoanele vizate.”
Responsabilitatea a fost revendicată online de un grup numit Handsome Boy Hacking Club, care a publicat săptămâna trecută capturi de ecran cu fişiere ale FIFA.
Grupul susţine că a obţinut acces la 12 GB de date. Analiza arată că această cantitate reprezintă mai puţin de 0,1% din totalul datelor deţinute de FIFA şi că atacul a vizat organizaţia, nu persoane fizice.
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