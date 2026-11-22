Acestea sunt indicii încurajatoare, dar nu garantează că vei primi o ofertă de angajare.

Semne că un interviu de angajare a decurs bine

Limbajul corporal

Cum s-a comportat angajatorul cu tine în timpul interviului? Dacă a fost implicat activ în conversație, acesta nu este doar un semn că știe să conducă un interviu, ci poate însemna și că te ia în calcul în mod serios pentru postul respectiv.

Dacă intervievatorul consideră că ai putea fi candidatul potrivit, va avea tendința să adopte un limbaj corporal pozitiv: se va apleca ușor spre tine, va zâmbi, va menține contactul vizual și va face eforturi reale pentru a crea o conexiune.

Alte exemple de comunicare nonverbală pozitivă includ faptul că intervievatorul își pune deoparte laptopul sau telefonul, îți acordă toată atenția și are o expresie relaxată a feței.

Prezentările și turul biroului

Intervievatorul te-a invitat să cunoști și alți colegi din birou? Sau a chemat alte persoane să te întâlnească, precum un alt manager sau un membru al echipei în care ai putea lucra?

Și acestea pot fi semne că ești candidatul preferat. Dacă îți prezintă biroul și te introduce în mod informal câtorva colegi pe parcursul turului, acesta este un indiciu foarte bun că ai șanse mari să obții postul.

Majoritatea managerilor de recrutare nu își fac timp să prezinte un candidat nou echipei dacă nu intenționează să îi ofere postul sau, cel puțin, să îl treacă în etapa următoare a procesului de selecție.

Unul dintre cele mai bune semne că ai putea obține postul este atunci când managerul de recrutare te prezintă superiorului său sau directorului general. Înseamnă că ai ajuns pe lista scurtă, iar acesta dorește să obțină și părerea sau aprobarea superiorului.

Întrebările despre perioada de preaviz și alte oportunități de angajare

Dacă o companie este cu adevărat interesată să te angajeze, intervievatorul te poate întreba cât durează perioada de preaviz sau cât de repede ai putea începe să lucrezi. Dacă te întreabă dacă ai putea scurta perioada de preaviz și ai putea începe mai devreme, acesta este adesea un semn pozitiv.

În plus, angajatorul poate fi interesat să afle dacă participi și la alte interviuri, pentru a-și da seama cât de repede trebuie să ia o decizie și să îți facă o ofertă.

Este posibil ca managerul de recrutare să fi decis deja să te angajeze și să înceapă să planifice procesul de integrare în echipă. Calendarul acestuia depinde de mai mulți factori: durata perioadei de preaviz, data la care poți începe activitatea și posibilitatea de a primi între timp o altă ofertă de angajare.

Întrebările despre perioada de preaviz sau despre alte interviuri pot indica faptul că angajatorul verifică disponibilitatea ta. Totuși, acestea pot fi întrebări de rutină adresate mai multor candidați, așa că este bine să le consideri posibile indicii, nu o promisiune că vei primi o ofertă.

Discuțiile informale

Întrebările prietenoase nu sunt doar o dovadă de profesionalism. Dacă intervievatorul consideră că ai putea fi candidatul potrivit, va încerca în mod sincer să creeze o legătură cu tine.

Așadar, fii atent dacă te întreabă despre familie, hobby-uri sau interese și încearcă să găsească lucruri pe care le aveți în comun. Întrebările despre viața personală reprezintă un semn pozitiv și pot indica faptul că angajatorul este interesat să construiască o relație pe termen lung cu tine.

Conversațiile informale îl ajută pe angajator să își dea seama dacă te-ai integra bine în echipă. Chiar dacă nu aveți prea multe lucruri în comun, managerul de recrutare poate afla multe despre stilul tău de comunicare și personalitatea ta dintr-o discuție scurtă. De obicei, astfel de conversații apar atunci când acesta consideră deja că ai putea fi un candidat potrivit.

Discuțiile despre viitor, în care ești inclus și tu

Intervievatorul a menționat situații în care te-a inclus sau a vorbit despre tine ca și cum ai face deja parte din echipă? Acest lucru poate indica faptul că te ia în calcul în mod serios pentru post.

Dacă începe să descrie responsabilitățile presupunând că vei ocupa acel post, este un semn destul de sigur că interviul a decurs bine.

Un exemplu mai subtil este situația în care intervievatorul vorbește despre responsabilitățile postului ca și cum ai fi primit deja oferta de angajare. În loc să spună, de exemplu, „Postul presupune să lucrezi ocazional și în ture de seară”, ar putea formula astfel: „Va trebui să lucrezi ocazional și în ture de seară”.

Te încurajează să îi contactezi dacă ai întrebări

Intervievatorul ți-a transmis că ar dori să mai țineți legătura? Dacă intervievatorul sau membrii comisiei îți oferă datele lor de contact ori cărțile de vizită și te încurajează sincer să îi suni dacă ai întrebări, acesta este un alt semn bun că își doresc să avanseze cu procesul de recrutare.

De obicei, un intervievator nu încurajează comunicarea ulterioară dacă nu consideră că ești potrivit pentru post.

Pe de altă parte, dacă intenționează să îți ofere postul sau ai ajuns în etapa următoare a procesului de selecție, angajatorul va dori să îți ofere cât mai mult sprijin pentru a trece cu bine de următoarea etapă a recrutării.

Când știi sigur că ai obținut postul

Stabilirea așteptărilor salariale

Atunci când intervievatorii te iau în calcul în mod serios pentru un post, este posibil să te întrebe ce salariu îți dorești. Vor să afle dacă suma pe care o soliciți se încadrează în bugetul companiei. Pentru a răspunde cât mai bine la această întrebare, poți să te documentezi cu privire la salariul mediu al profesioniștilor din domeniul tău. De asemenea, poți lua în considerare și alți factori, precum costul vieții și nivelul tău de experiență.

Îți cere părerea

De obicei, este un semn bun dacă intervievatorul este interesat să afle ce părere ai despre compania sa. Este important să faci diferența între această întrebare și cea despre motivul pentru care îți dorești să lucrezi în compania respectivă, care apare frecvent la interviurile de angajare.

De exemplu, intervievatorul te poate întreba ce părere ai despre mediul de lucru, salarii, amenajarea biroului sau realizările recente ale companiei. În astfel de situații, cel mai bine este să răspunzi politicos și sincer.

Îți explică procesul de tranziție

Dacă intervievatorul începe să îți adreseze întrebări concrete despre perioada de tranziție către noul loc de muncă, acesta este adesea un semn pozitiv. De exemplu, te poate întreba la ce distanță locuiești de sediul companiei sau dacă ai nevoie de ajutor pentru relocare. De asemenea, îți poate oferi sprijin pentru organizarea aspectelor logistice legate de mutare.

Îți solicită recomandări

În cazul majorității companiilor, contactarea persoanelor care pot oferi recomandări despre un candidat este una dintre ultimele etape ale procesului de recrutare. Multe firme păstrează acest pas pentru candidații pe care i-au selectat deja în prealabil. Dacă angajatorul ia legătura cu persoanele tale de referință, acesta este, de obicei, un alt semn pozitiv.

Este important să discuți din timp cu persoanele respective și să le pregătești pentru eventualele întrebări despre tine.

Te întreabă când poți începe să lucrezi

Dacă intervievatorul te întreabă când ai putea începe activitatea, acesta poate fi unul dintre cele mai clare semne că ai obținut postul. Poți răspunde întrebând când ar dori angajatorul să începi și arătându-te flexibil.

Dacă lucrezi deja pentru un alt angajator, este important să ții cont de perioada de preaviz și să îți acorzi suficient timp pentru a organiza trecerea la noul loc de muncă.