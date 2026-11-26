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Potrivit Agerpres, este vorba despre decizia prin care senatorii şi deputaţii partidului care nu îşi retrag acţiunile din instanţă împotriva formaţiunii riscă excluderea din grupurile parlamentare.

Procesul a fost deschis miercuri la tribunal, având ca obiect "ordonanţă preşedinţială suspendare efecte Dc.61/08.11.2026 BPN-PNL", iar primul termen de judecată a fost stabilit pe 9 decembrie.

Acţiunea vine după ce, tot miercuri, 25 noiembrie, Nicoleta Pauliuc a fost exclusă, alături de Monica Anisie, din grupul parlamentar liberal, ca urmare a refuzului acestora de a renunţa la procesele intentate anterior partidului. De asemenea, ele au fost înlocuite cu alţi liberali în comisiile parlamentare din care făceau parte.

Pe 8 noiembrie, Biroul Politic Naţional al PNL a hotărât ca liberalii care au încălcat deciziile partidului şi au apelat la instanţă pentru a bloca activitatea au la dispoziţie 10 zile pentru a-şi retrage contestaţiile şi a-şi clarifica drumul politic.

Ulterior, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a precizat că parlamentarii liberali care au contestat în instanţă deciziile partidului trebuie să îşi retragă acţiunile, în caz contrar urmând să fie excluşi din grupurile parlamentare ale formaţiunii.

Şi deputatul Ciprian Pandea a deschis, pe 18 noiembrie, tot la Tribunalul Bucureşti, un proces împotriva PNL, cu obiect: "anulare Dc.65/08.11.2026 BPN-PNL". El a fost înlocuit la începutul lunii noiembrie de la conducerea organizaţiei judeţene PNL Călăraşi.

16 liberali au atacat în instanţă deciziile conducerii PNL

Un număr de 16 liberali - Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihai Veştea, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu - au atacat în instanţă deciziile luate de conducerea partidului, inclusiv cele privind sancţionarea lor pentru susţinerea Guvernului propus de Adrian Veştea.

Pe 13 iulie, în urma unei acţiuni introduse de "puciştii" din PNL, Tribunalul Bucureşti a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL, prin care Ilie Bolojan a fost reales în funcţia de preşedinte al partidului, era reconfirmată poziţia PNL de a nu mai face coaliţie cu PSD şi se stabilea excluderea din partid a liberalilor care ar vota, susţine sau participa la crearea unui guvern cu PSD.