Generează rezumat cu AI

Aceasta acuză că acordul, care ar urma să fie încheiat până la sfârșitul anului, ar putea fi dificil de contestat în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale și va ajunge la conducerea Franței, relatează news.ro, care citează AFP.

„Țara noastră se află pe marginea prăpastiei falimentului și a exploziei sociale. Liderii noștri ar trebui să se concentreze mai degrabă asupra redresării țării, în loc să recurgă la manevre politicianiste josnice pentru a împiedica exprimarea democratică a poporului francez”, a denunțat Le Pen într-un mesaj publicat pe platforma X.

Liderii de stat și de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE) s-au reunit joi, la Bruxelles, pentru a negocia bugetul european aferent perioadei 2026-2034.

Lidera extremei drepte franceze amenință că, în cazul unei victorii la alegerile prezidențiale din 2027, va reduce contribuția financiară a Franței la bugetul Uniunii Europene.

Totodată, aceasta anunță că va opri ajutorul acordat Ucrainei în termen de șase luni de la o eventuală victorie electorală.