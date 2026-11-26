Compania letonă AirBaltic le-a oferit piloților posibilitatea de a alege între concediere și transfer în Papua Noua Guinee
Pe fondul problemelor financiare, compania aeriană națională letonă airBaltic le-a oferit unor angajați posibilitatea de a alege între transferul la o altă companie aeriană sau concedierea, potrivit Reuters.
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În octombrie, însoțitorii de bord și piloții airBaltic au primit scrisori de la conducerea companiei.
Potrivit surselor agenției, angajaților li s-a oferit opțiunea de a se transfera la Air Niugini din Papua Noua Guinee sau de a demisiona.
Unul dintre interlocutori a vorbit despre o a treia variantă: piloților li s-a propus, de asemenea, să renunțe la statutul de comandant responsabil cu instruirea de zbor și la sporurile salariale aferente.
AirBaltic intenționează, de asemenea, să reducă numărul aeronavelor Airbus A220-300 din flota sa de la 54 la 36 până la sfârșitul acestui an, scrie Reuters. Anterior, compania plănuia să își extindă flota la 100 de aeronave până în 2030.
În ultimii ani, airBaltic traversează o criză care a început odată cu anularea masivă a zborurilor din cauza pandemiei de COVID-19, în 2020. Situația a fost agravată de războaie: invazia rusă în Ucraina a dus la reducerea numărului de pasageri ai companiei, iar războiul din Orientul Mijlociu a determinat creșterea prețurilor la combustibil.
Pachetul majoritar de acțiuni al companiei este deținut de guvernul Letoniei. În septembrie, airBaltic a depus în Statele Unite o cerere de protecție față de creditori, iar în octombrie a anunțat că intenționează să desființeze între 500 și 700 de locuri de muncă.
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