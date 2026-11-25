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Este vorba despre Jaqui și David, care locuiesc în Comares, o localitate din regiunea Axarquía, situată la aproximativ o oră de Malaga. Cei doi caută voluntari care să îi ajute la întreținerea proprietății turistice pe care o administrează. În schimb, le oferă posibilitatea de a locui gratuit acolo, notează Noticias Trabajo.

Trebuie precizat că nu este vorba despre un loc de muncă plătit. Participanții nu vor primi salariu, ci vor beneficia de cazare în schimbul câtorva ore de muncă.

Cinci ore de muncă pe zi, timp de cinci zile pe săptămână

Condiția impusă de cei doi este ca voluntarii să lucreze cinci ore pe zi, timp de cinci zile pe săptămână, ceea ce înseamnă aproximativ 25 de ore săptămânal.

Activitățile sunt diverse și includ grădinărit, întreținerea locuinței, proiecte creative, treburi casnice, gătit pentru familie și chiar unele sarcini legate de informatică. În principal, Jaqui și David au nevoie de ajutor pentru a menține proprietatea în stare bună.

„Cerem doar cinci ore de muncă pe zi, timp de cinci zile pe săptămână”, explică cei doi. Totuși, programul poate suferi modificări, iar în unele zile voluntarii ar putea fi nevoiți să lucreze mai mult, în funcție de activitățile planificate. Orele suplimentare vor fi compensate prin reducerea programului dintr-o altă zi.

Astfel, participanții vor avea două zile libere pe săptămână, pe care le pot folosi pentru odihnă sau pentru a descoperi împrejurimile. Gazdele își doresc și un schimb cultural cu voluntarii, inclusiv prin exersarea limbilor străine.

Cazare într-o garsonieră independentă, lângă piscină

Voluntarii vor locui într-o garsonieră independentă, pe care proprietarii o descriu drept „foarte frumoasă și autonomă”, amplasată chiar lângă piscină. Proprietatea cuprinde alte trei unități de cazare separate și se află la poalele localității Comares.

În timpul verii, atunci când nu sunt turiști cazați, participanții vor putea folosi și piscina, dar și jacuzzi-ul.

Jaqui și David preferă să primească în special cupluri și consideră că o ședere de aproximativ o lună este cea mai potrivită. Astfel, voluntarii au timp să se adapteze la activitățile și regulile proprietății.

Cei interesați pot ajunge acolo cu mașina sau chiar cu autorulota. În cazul vehiculelor de dimensiuni prea mari, acestea vor trebui lăsate într-un spațiu special amenajat în afara proprietății.

Comares este un sat din regiunea Axarquía, cunoscut și sub numele de „Balconul Axarquía”. Localitatea este construită pe o stâncă, la aproximativ 700 de metri altitudine, și oferă priveliști asupra munților, văilor și Mării Mediterane.