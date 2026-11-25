Generează rezumat cu AI

Andrej Lacanu și-a anunțat oficial candidatura în Piazza Marconi, în fața unei mulțimi de susținători. Fiul unor imigranți români, tânărul spune că vrea să contribuie la viitorul orașului în care a crescut și în care și-a construit viața, potrivit Il Giorno.

Lacanu este absolvent de Științe Politice și Relații Internaționale al Universității din Bologna, iar implicarea sa în politică a început încă din adolescență. În prezent, este consilier local din partea Partidului Democrat (PD) și secretar adjunct al organizației locale.

„Abbiategrasso este orașul în care am crescut, unde mi-am pus rădăcinile și unde am decis acum să mă implic. Este și casa mea”, a declarat acesta în timpul evenimentului de lansare a candidaturii.

Tânărul a vorbit și despre părinții săi, care au venit în Italia pentru a le oferi copiilor o viață mai bună. El spune că exemplul lor l-a făcut să privească diferit decizia de a rămâne în orașul în care a crescut.

„Ei au avut curajul să plece, eu vreau să am curajul să rămân. Nu pot accepta ca atât de mulți tineri și atât de multe tinere să nu-și poată construi un viitor aici, în Abbiategrasso, orașul în care eu mi-am găsit viitorul. Nu vreau să accept ideea că acesta este un loc din care trebuie să pleci atunci când te gândești să-ți întemeiezi o familie”, a spus Andrej Lacanu.

Mesajul tânărului român pentru locuitorii orașului

Candidatul spune că dorința de a le oferi tinerilor mai multe motive să rămână în Abbiategrasso a fost unul dintre motivele pentru care a decis să intre în cursa electorală.

„Am decis să candidez tocmai pentru acești tineri. Candidăm pentru a avea grijă de acest oraș și pentru a crede în viitorul lui”, a afirmat el.

Lacanu a explicat că folosește pluralul deoarece consideră că un proiect pentru oraș nu poate fi construit de o singură persoană. El le-a cerut locuitorilor să se implice și să își asume împreună responsabilitatea pentru viitorul comunității.

„Le cer tuturor să se simtă parte a acestei responsabilități colective, pentru că numai prin acțiune comună putem transforma în realitate speranțele și visurile fiecăruia”, a adăugat candidatul.

Andrej Lacanu va fi susținut de lista electorală „Bià come la vuoi tu”, însă pentru a câștiga alegerile va avea nevoie de o susținere politică mai largă. Din acest motiv, el a lansat un apel către formațiunile de centru-stânga pentru formarea unei coaliții care să poată schimba actuala conducere a orașului.

Abbiategrasso este administrat de centru-dreapta de zece ani, iar alegerile din primăvara anului viitor ar putea aduce o schimbare la nivelul conducerii locale.