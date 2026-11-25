Un român de 26 de ani vrea să fie primar într-un oraș de lângă Milano: „Aceasta este și casa mea”
Un român în vârstă de 26 de ani candidează la funcția de primar al orașului Abbiategrasso, aflat în apropiere de Milano, la alegerile locale programate pentru primăvara anului viitor.
Sursa: Il Giorno
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Andrej Lacanu și-a anunțat oficial candidatura în Piazza Marconi, în fața unei mulțimi de susținători. Fiul unor imigranți români, tânărul spune că vrea să contribuie la viitorul orașului în care a crescut și în care și-a construit viața, potrivit Il Giorno.
Lacanu este absolvent de Științe Politice și Relații Internaționale al Universității din Bologna, iar implicarea sa în politică a început încă din adolescență. În prezent, este consilier local din partea Partidului Democrat (PD) și secretar adjunct al organizației locale.
„Abbiategrasso este orașul în care am crescut, unde mi-am pus rădăcinile și unde am decis acum să mă implic. Este și casa mea”, a declarat acesta în timpul evenimentului de lansare a candidaturii.
Tânărul a vorbit și despre părinții săi, care au venit în Italia pentru a le oferi copiilor o viață mai bună. El spune că exemplul lor l-a făcut să privească diferit decizia de a rămâne în orașul în care a crescut.
„Ei au avut curajul să plece, eu vreau să am curajul să rămân. Nu pot accepta ca atât de mulți tineri și atât de multe tinere să nu-și poată construi un viitor aici, în Abbiategrasso, orașul în care eu mi-am găsit viitorul. Nu vreau să accept ideea că acesta este un loc din care trebuie să pleci atunci când te gândești să-ți întemeiezi o familie”, a spus Andrej Lacanu.
Mesajul tânărului român pentru locuitorii orașului
Candidatul spune că dorința de a le oferi tinerilor mai multe motive să rămână în Abbiategrasso a fost unul dintre motivele pentru care a decis să intre în cursa electorală.
„Am decis să candidez tocmai pentru acești tineri. Candidăm pentru a avea grijă de acest oraș și pentru a crede în viitorul lui”, a afirmat el.
Lacanu a explicat că folosește pluralul deoarece consideră că un proiect pentru oraș nu poate fi construit de o singură persoană. El le-a cerut locuitorilor să se implice și să își asume împreună responsabilitatea pentru viitorul comunității.
„Le cer tuturor să se simtă parte a acestei responsabilități colective, pentru că numai prin acțiune comună putem transforma în realitate speranțele și visurile fiecăruia”, a adăugat candidatul.
Andrej Lacanu va fi susținut de lista electorală „Bià come la vuoi tu”, însă pentru a câștiga alegerile va avea nevoie de o susținere politică mai largă. Din acest motiv, el a lansat un apel către formațiunile de centru-stânga pentru formarea unei coaliții care să poată schimba actuala conducere a orașului.
Abbiategrasso este administrat de centru-dreapta de zece ani, iar alegerile din primăvara anului viitor ar putea aduce o schimbare la nivelul conducerii locale.
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