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Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial rus pentru afaceri internaționale, Iuri Ușakov, transmite Agerpres.

Potrivit oficialului rus, Moscova așteaptă un răspuns din partea europenilor. „Invitația rămâne valabilă și avem încredere că europenii vor reacționa într-un fel sau altul”, a declarat Ușakov, precizând că Rusia discută cu UE „poziția cu care ar dori să participe la aceste negocieri”.

Declarațiile vin pe fondul eforturilor diplomatice în care Statele Unite joacă un rol de mediator. Washingtonul insistă „în permanență” ca Uniunea Europeană să aibă un loc la masa dialogului, deși președintele Vladimir Putin nu și-a dat încă acordul oficial pentru o implicare directă a Bruxelles-ului în etapele incipiente. Moscova acuză UE că face parte din conflict prin furnizarea de armament către tabăra ucraineană.

Cu toate acestea, Kremlinul a stabilit o condiție clară: reprezentanții europeni s-ar putea alătura discuțiilor de pace abia după ce va avea loc o nouă rundă de negocieri în format trilateral (Rusia, Ucraina și Statele Unite). Până atunci, Rusia s-a pronunțat împotriva participării directe a UE, susținând că obiectivul Bruxelles-ului este doar să câștige timp pentru refacerea armatei ucrainene.