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Kim, care a făcut aceste declarații în timpul unei vizite de inspecție la instalații de producție a materialelor nucleare și de cercetare în domeniul armamentului, a afirmat, de asemenea, că statutul Coreei de Nord de stat care deține arme nucleare este „absolut inviolabil”, a relatat joi agenția de presă de stat KCNA, conform CNN.

KCNA nu a precizat numele instalațiilor vizitate și nici locul în care se află acestea.

„Capacitatea noastră nucleară este acum o realitate”, l-a citat KCNA pe Kim Jong Un.

Liderul a spus că țara sa nu va renunța la arme nucleare din cauza „retoricii denuclearizării”

Liderul nord-coreean a afirmat că statutul țării sale de putere nucleară nu se va schimba în urma declarațiilor venite din exterior sau a ceea ce el a numit „retorica denuclearizării promovată de forțe care ignoră realitatea obiectivă și nu recunosc schimbarea situației”.

Kim a declarat că Coreea de Nord ar trebui „să se concentreze pe utilizarea armelor nucleare tactice în mai multe domenii, pentru diferite misiuni” și a calificat progresele recente în producția de arme nucleare drept un succes major în aplicarea politicii țării privind dezvoltarea forțelor nucleare.

El a mai spus că orice încercare de a nega statutul nuclear al Coreei de Nord, consfințit în Constituție în 2023, va fi considerată „o declarație deschisă de război”. Kim a subliniat că Phenianul nu va renunța niciodată la ceea ce numește o garanție fundamentală a suveranității și securității naționale.

„Deținerea armelor nucleare reprezintă o alegere absolut ireversibilă atât timp cât există forțe ostile care folosesc armele nucleare ca mijloc de obținere a hegemoniei”, a declarat Kim.

Coreea de Nord a efectuat șase teste nucleare începând din 2006. Ultimul și cel mai puternic dintre acestea a avut loc în 2017.

Ministrul sud-coreean al Apărării declara în august că se estimează, în general, că Phenianul deține între 80 și 120 de focoase nucleare. Oficialul a precizat însă că această estimare provine de la organizații private de cercetare și nu poate fi confirmată oficial.