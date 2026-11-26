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Printre principalele cauze se numără anxietatea, depresia și stresul psiho-emoțional, care, alături de obezitate și diabet, afecțiuni a căror incidență a crescut exponențial în ultimii ani, pot spori riscul ca tinerii să petreacă mai mulți ani din viață într-o stare precară de sănătate, potrivit Ansa.it.

Experții Societății Italiene de Gerontologie și Geriatrie (SIGG) au tras un semnal de alarmă cu privire la un fenomen care a fost până acum puțin studiat. Cu ocazia celui de-al 71-lea Congres Național, care începe pe 26 noiembrie la Napoli, specialiștii au avertizat că „Longevitatea în condiții bune de sănătate se construiește cu mult înainte de bătrânețe, iar prevenția trebuie să vizeze întreaga viață”.

Pentru a analiza ceea ce au numit o adevărată „degradare a sănătății de la o generație la alta”, geriatrii au luat în considerare o analiză recentă publicată în revista Population Studies, realizată de cercetători de la University College London, King's College London și Universitatea Oxford.

De ce au tinerii probleme de sănătate mai devreme decât generațiile anterioare

Studiul a identificat apariția mai timpurie a problemelor de sănătate în rândul tinerilor, comparativ cu generațiile precedente.

Obezitatea și suferința psihică sunt cei mai evidenți doi indicatori ai acestei tendințe, pentru care există dovezi consistente și în Italia.

Experții spun că înrăutățirea indicatorilor privind greutatea corporală și sănătatea mintală în rândul tinerilor italieni urmează aceeași tendință identificată de cercetătorii britanici.

Cercetătorii britanici au comparat mai mulți indicatori ai sănătății fizice și mintale între generații, la etape echivalente ale vieții.

Analiza a inclus date despre peste 86.500 de persoane, provenite din 51 de studii publicate până în iunie 2024. Acestea au urmărit evoluția stării de sănătate, de la naștere până la vârsta adultă, a zeci de mii de persoane născute în Marea Britanie între 1946 și 2002.

Astfel, cercetătorii au comparat generația Baby Boomers (persoanele născute în 1946 și 1958), generația X (născută în 1970), milenialii (născuți în 1989-1990) și generația Z (născută între 2000 și 2002).

Concluzia studiului este că starea de sănătate se deteriorează de la o generație la alta.

Problemele emoționale, tot mai întâlnite în rândul tinerilor

Și în Italia, explică președintele societății, Dario Leosco, „înrăutățirea situației în ceea ce privește obezitatea, diabetul și problemele emoționale în rândul tinerilor sugerează apariția mai timpurie a unei stări precare de sănătate, cu riscul unei îmbătrâniri mai rapide decât în cazul generațiilor precedente”.

„În special, suferința psihică se conturează ca unul dintre factorii care afectează direct longevitatea și sănătatea tinerilor. Din acest motiv, deteriorarea stării de bine psihologice a noilor generații ar trebui considerată un adevărat semnal de alarmă în privința perspectivelor lor de a avea o viață lungă și sănătoasă”, a explicat acesta.

De altfel, numărul noilor prezentări la serviciile de sănătate mintală este în creștere în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani. Această categorie înregistrează cea mai mare frecvență, de 94 de cazuri la 10.000 de locuitori.

Există și un paradox: Italia este una dintre țările cu cea mai mare speranță de viață din lume, aceasta ajungând la 83,7 ani la naștere. Cu toate acestea, speranța de viață sănătoasă se oprește la doar 59 de ani. Acest decalaj s-ar putea accentua și mai mult din cauza deteriorării premature a stării de sănătate a tinerilor.

Fenomenul poate fi însă prevenit în mare măsură.

„Intervențiile asupra greutății corporale și sănătății mintale pot schimba evoluția unei generații”, avertizează geriatrii.