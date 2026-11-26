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"Propunerile pe care le avem pe masă nu oferă o bază pentru un acord. Bugetul este încă prea mare. La urma urmei, acesta trebuie plătit de statele membre. Europa are nevoie de finanţe sustenabile", a spus Merz în faţa presei, după ce preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat o propunere de compromis, cu un buget multianual pe şapte ani (2028-2034) de 1.780 de miliarde de euro, cu 204 miliarde de euro mai puţin decât propunerea Comisiei Europene.

În opinia cancelarului Merz, trebuie stabilite priorităţi, printre care el a evidenţiat impulsionarea economiei europene şi ajutorul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. "O prioritate pentru Europa, din punctul meu de vedere, este o economie prosperă. Piaţa internă trebuie să-şi poată dezvolta întregul potenţial. În plus, avem nevoie de o capacitate mai bună de apărare. Este vorba aici despre toată Europa şi, de asemenea, despre Ucraina", a indicat el.

Şeful guvernului german a insistat asupra ajutorului oferit Ucrainei, avertizând că nu şi-a schimbat poziţia pe acest subiect. "Cunoaşteţi poziţia mea. Trebuie să ne asigurăm că Ucraina primeşte sprijin suficient în anii următori. Aceasta priveşte atât componenta militară, cât şi cea umanitară. Trebuie să ajutăm această ţară să treacă o iarnă foarte dificilă, dar de asemenea trebuie să o ajutăm în reconstrucţie. Şi toate acestea reprezintă o sarcină pe care trebuie să o ducem la capăt împreună în Uniunea Europeană", consideră Merz.

Întrebat apoi de presă dacă insistă ca cheltuielile pentru sprijinirea Ucrainei să fie reflectate în bugetul UE, el a susţinut că aceste două chestiuni trebuie conectate.

După ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene un ajutor financiar de încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor - între timp a crescut această solicitare la 115 miliarde de euro -, în plus faţă de împrumutul de 90 de miliarde de euro aflat în derulare pentru perioada 2026-2027, cancelarul german a ameninţat că va bloca bugetul multianual al UE pentru 2028-2034 dacă statele membre nu vor contribui la acest ajutor pentru Ucraina.