Un pasager a încercat să deschidă ușa în timpul zborului, la bordul unui avion American Airlines
Momente de panică la bordul unei curse American Airlines, după ce un pasager a încercat să deschidă ușa avionului în timpul zborului.
Sursa: ProTV
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Ceilalți călători și membrii echipajului au intervenit rapid și au reușit să îl imobilizeze.
Aeronava a aterizat de urgență pe aeroportul din Phoenix, unde forțele de ordine l-au preluat pe suspect. Bărbatul a fost transportat mai întâi la spital, cu răni ușoare, iar apoi a ajuns în custodia poliției.
Deocamdată, nu se cunosc cauzele gestului său. Nimeni altcineva nu a avut de suferit. După acest incident, cursa și-a continuat călătoria spre Chicago.
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