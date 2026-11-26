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Ceilalți călători și membrii echipajului au intervenit rapid și au reușit să îl imobilizeze.

Aeronava a aterizat de urgență pe aeroportul din Phoenix, unde forțele de ordine l-au preluat pe suspect. Bărbatul a fost transportat mai întâi la spital, cu răni ușoare, iar apoi a ajuns în custodia poliției.

Deocamdată, nu se cunosc cauzele gestului său. Nimeni altcineva nu a avut de suferit. După acest incident, cursa și-a continuat călătoria spre Chicago.