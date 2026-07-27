Cei care vor să viziteze țara, o vor putea face mult mai ușor, fără escale și cu un timp petrecut pe drum considerabil mai scurt.

Zborul direct București – Beijing

Românii vor putea călători din nou fără escală între București și Beijing. Începând cu 4 septembrie 2026, compania Air China introduce curse regulate între cele două capitale.

Cursele vor decola de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Același program va fi valabil și pentru zborurile din Beijing către București.

Cât durează

Distanța dintre București și Beijing este de aproximativ 7.070 de kilometri și durata medie a unui zbor direct este de aproximativ 9 ore și 30 de minute. În funcție de condițiile de zbor și de orarul stabilit de compania aeriană, unele curse pot ajunge la o durată de aproximativ 10 ore și 30 de minute.

Ruta va fi operată cu aeronave Airbus A330-200, configurate cu locuri la clasa business și clasa economică.

Cât costă

Biletele pentru noua rută sunt deja disponibile și pot fi cumpărate online. Prețurile pornesc de la 475 de euro pentru un zbor dus, iar pentru un bilet dus-întors tarifele încep de la 611 euro, în funcție de perioada aleasă și de disponibilitate.

Legătura aeriană directă dintre București și Beijing nu este o noutate. Compania TAROM a operat zboruri directe către capitala Chinei începând din 1974 și până la începutul anilor 2000.

Acum, Air China reia această conexiune, iar zborurile vor avea ca destinație principalul aeroport al capitalei chineze, Beijing Capital International Airport (PEK).

Condițiile de călătorie și viza pentru China în 2026

În 2026, călătoriile în China sunt mai simple pentru cetățenii Uniunii Europene decât au fost de mult timp. Nu mai este nevoie de viză pentru sejururile scurte, formalitățile sunt reduse, iar zborurile directe facilitează deplasarea.

Vestea bună este că, începând cu 2026, cetățenii României și ai altor state din Uniunea Europeană pot intra în China fără viză pentru șederi de până la 30 de zile.

Măsura se aplică persoanelor care călătoresc în scop turistic, pentru afaceri, vizite la familie, schimburi academice sau tranzit și este valabilă până la 31 decembrie 2026.

În total, cetățenii din peste 50 de țări beneficiază de această facilitate.

Printre statele ai căror cetățeni pot intra fără viză în China se numără România, Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda, Belgia, Austria, Polonia, Portugalia, Grecia, Bulgaria, Croația, Irlanda, Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Elveția, Canada, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Coreea de Sud, Brazilia, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Arabia Saudită, Oman, Kuweit și Bahrain.

Facilitatea este valabilă doar pentru persoanele care dețin un pașaport simplu. Cei care călătoresc cu pașaport de serviciu, pașaport provizoriu sau alte documente de călătorie trebuie să obțină în continuare viză.

De asemenea, este necesară viza dacă intenționezi să stai în China mai mult de 30 de zile sau dacă mergi pentru muncă ori studii.

Pentru a intra fără probleme în China trebuie să ai la tine câteva documente esențiale:

• pașaport valabil pe toată durata șederii. Dacă intri fără viză, este suficient ca pașaportul să fie valabil pe perioada călătoriei. Dacă intri cu viză, pașaportul trebuie să fie valabil încă cel puțin șase luni;

• bilet de întoarcere sau de continuare a călătoriei, pentru a demonstra că vei părăsi China în termen de 30 de zile;

• Arrival Card digitală, declarația de intrare în țară, obligatorie pentru toți călătorii.

Începând din noiembrie 2025, formularul de intrare în China nu se mai completează pe hârtie la aeroport.

Toți călătorii trebuie să completeze online Arrival Card înainte de sosire. Formularul poate fi completat pe portalul oficial al autorităților chineze de imigrare (NIA), prin mini-programul WeChat sau prin aplicația Alipay.

Este recomandat să completezi formularul cu până la șase zile înainte de zbor și să salvezi codul QR generat pe telefon, sub forma unei capturi de ecran. În acest fel nu vei depinde de conexiunea Wi-Fi din aeroport în momentul controlului de frontieră.

Dacă nu ai completat formularul înainte de plecare, îl poți completa și la aeroport, la unul dintre terminalele de tip self-service.

Care este cea mai bună perioadă din an pentru a vizita Beijing

Cea mai bună perioadă pentru a vizita China este primăvara, în lunile aprilie și mai, și toamna, în lunile septembrie și octombrie.

Primăvara înfloresc celebrii cireși, iar temperaturile sunt plăcute, fără să fie prea ridicate, în timp ce serile sunt răcoroase și lipsite de umiditatea specifică verii.

Toamna este considerată una dintre cele mai bune perioade pentru o călătorie în China, deoarece vremea este, în general, caldă și uscată, mult mai confortabilă decât în alte anotimpuri. În întreaga țară, peisajele sunt colorate în nuanțe de roșu și galben.

În mod oficial, China are șase zone climatice, însă, din punct de vedere turistic, acestea pot fi împărțite în cinci regiuni principale:

• Nordul Chinei, unde se află Beijing, Xi'an, Drumul Mătăsii și Harbin, are un climat uscat, cu veri foarte călduroase și ierni extrem de reci, însoțite adesea de ninsori.

• Estul Chinei, care include Shanghai și orașele construite pe canale, are un climat subtropical umed, cu ierni reci și umede și veri foarte calde și umede.

• Sudul Chinei, unde se află Guilin, Yangshuo, Yunnan, Sichuan, Hong Kong și Macao, are ierni blânde, dar un nivel ridicat de umiditate și precipitații.

• Vestul Chinei, inclusiv Tibetul, se caracterizează prin ierni foarte reci și veri uscate, cu temperaturi moderate.

• Regiunea centrală, traversată de fluviul Yangtze, are veri foarte călduroase și umede și diferențe mari de temperatură între anotimpuri.