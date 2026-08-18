Soldații au simulat o confruntare între două tabere inamice și au utilizat, în luptă, tancuri, sisteme de artilerie și drone.

Exercițiul a pus față în față două grupări tactice - una în acțiune ofensivă, iar a doua cu misiunea de a apăra regiunea Cincu. În scenariu au fost implicați militari din România, Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Portugalia și Spania. Tancuri italiene Ariete, sisteme de artilerie CAESAR, precum și drone de observare și drone FPV au fost folosite în timpul exercițiului.

Clement, căpitan francez: „Am folosit toate mijloacele disponibile. Bineînțeles, principala forță a fost infanteria, care a acționat la sol, am avut de asemenea ajutorul geniștilor și a grupului de luptă blindat”.

Vedeta expoziției organizate la fața locului a fost însă tancul francez Leclerc. Cântărește 57 de tone, poate ajunge la o viteză de 80 de kilometri pe oră și poate lovi ținte de la o distanță de până la patru kilometri.

Militarii participanți vor rămâne în România aproximativ șase luni, perioadă în care vor continua antrenamentele.

Romero, căpitan spaniol: „Suntem acum la un nivel foarte bun, cu toate capabilitățile noastre complet integrate cu ale lor. Este o adevărată plăcere pentru locotenenți, căpitani și soldați să se cunoască tot mai bine. Avem, de asemenea, oportunitatea de a vorbi și de a învăța alte limbi, ceea ce este foarte plăcut”.

Condus de Franța, grupul de luptă NATO de la Cincu numără în prezent 1.700 de militari, potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Apărării Naționale.