Excursii de o zi în Bulgaria. 5 locuri de vizitat aproape de București

Nu doar că e aproape de casă, dar are o mulțime de destinații de vis la care poți ajunge ușor din București. Ți-am pregătit o listă de cinci locuri frumoase unde poți face excursii de o zi în Bulgaria.

Excursii de o zi în Bulgaria

Veliko Târnovo

Considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din Bulgaria, Veliko Târnovo rămâne încă o destinație turistică subestimată. O fortăreață medievală, un centru vechi incredibil de pitoresc și priveliști spectaculoase sunt doar câteva dintre atracțiile pe care acest oraș fermecător le oferă. Veliko Târnovo este situat în nordul Bulgariei centrale, la aproximativ 2,5 ore de mers cu mașina de la cele patru aeroporturi din țară: Sofia, Varna, Burgas și Plovdiv.

Poți ajunge ușor din București în Veliko Târnovo, fiind una dintre cele mai populare excursii de o zi pentru locuitorii din București. Dacă vrei să vizitezi Veliko Târnovo doar pentru o zi din București, ai mai multe opțiuni, inclusiv combinații cu alte atracții, precum satul tradițional Arbanasi, Canionul Emen sau Peșterile Ivanovo.

Dacă vizitezi Veliko Târnovo într-o excursie de o zi și vrei să profiți la maximum de timpul petrecut acolo fără să te ocupi de logistică, poți opta pentru o excursie organizată. Fiind o destinație turistică populară în Bulgaria, există numeroase tururi de o zi spre Veliko Târnovo din marile orașe bulgare și din România.

Ruse

Ruse se află în nord-vestul Bulgariei, pe malul fluviului Dunărea. Este cel mai mare oraș-port al țării și are un șantier naval impunător. Deși este al cincilea oraș ca mărime din Bulgaria, nu se regăsește adesea în listele celor mai vizitate locuri din țară. Totuși, Ruse merită vizitat. Centrul orașului ascunde numeroase bijuterii arhitecturale, precum Opera din Varna, Grand Hotel London și Muzeul Arheologic din Varna. De asemenea, aici se află clădiri religioase impresionante, cum ar fi Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni și Biserica Apostolică Armeană Sfântul Sargis.

Plimbă-te pe Bulevardul Knyaz Boris I, principala stradă pietonală din centrul vechi, unde clădiri colorate încadrează aleea pe ambele părți. Aici vei găsi numeroase magazine, cafenele și restaurante.

Parcul Mării din Varna, cel mai vechi și mai mare parc al orașului, a fost inițial creat în secolul al XIX-lea și s-a extins până la o suprafață de peste 90.000 mp. Este una dintre cele mai atractive locații din oraș, fiind situat strategic de-a lungul coastei Mării Negre și oferind o mulțime de puncte de interes.

Poți petrece zile întregi explorând fiecare colț al acestui parc aflat pe malul mării. Dacă însă timpul este limitat, merită să descoperi următoarele atracții:

· Grădinile atent îngrijite și detaliile sculpturale de la intrarea principală a Parcului Mării

· Acvariul din Varna

· Colecția de nave de la Muzeul Naval, având în vedere că Varna este considerată capitala maritimă a Bulgariei

· Numeroasele monumente din parc, inclusiv Panteonul și Monumentul Grănicerului

Balcic

Una dintre bijuteriile de pe coasta Mării Negre, Balchik, scris și Blacic este o destinație de neratat atunci când vrei o vacanță de o zi în Bulgaria. Există multe activități interesante de făcut în Balchik, iar orașul este o destinație romantică ideală pentru cupluri. Balchik este o așezare tracică, mai târziu a devenind o colonie a grecilor ionieni din Antichitate. Ulterior, orașul s-a transformat într-o cetate greco-bizantină și bulgară, iar mai târziu a intrat sub ocupație otomană. Sub dominația otomană, Balchik a primit numele pe care îl are astăzi.

După eliberarea Bulgariei în 1878, orașul Balchik a devenit un centru agricol prosper, iar mai târziu, o destinație populară pe litoral.

După cel de-al Doilea Război Balcanic (1913), orașul a primit numele de Balcic și a devenit parte a Regatului României. În această perioadă, Balchik a fost ales drept reședința de vară a Reginei Maria a României.

Între cele două războaie mondiale, Balchik a fost, de asemenea, o destinație favorită pentru mulți pictori români renumiți. Peisajele sale pitorești de pe malul mării au fost sursa de inspirație pentru numeroase lucrări de artă. În 1940, însă, România a fost nevoită să cedeze Balchik Bulgariei, în urma Tratatului de la Craiova.

De la grădinile spectaculoase din Balchik și impunătorul Palat al Reginei Maria până la plajele pitorești și gastronomia locală, Balchik oferă experiențe pentru toate gusturile. Dacă vrei să descoperi trecutul cultural bogat al orașului, poți vizita Muzeul Etnografic și Biserica Sfântul Nicolae. Pentru iubitorii de natură, o excursie la rezervațiile naturale din apropiere sau la Capul Kaliakra oferă peisaje spectaculoase și o incursiune în frumusețea naturală a Bulgariei.

De la Palatul de Vară al Reginei Maria, Grădina Botanică sau Muzeul Etnografic, Balchick te așteaptă cu o atmosferă relaxată, perfectă pentru o zi de primăvară, de vară sau chiar de toamnă târzie.

Varna

Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face în Varna este să vizitezi întinderea lungă de plaje care înconjoară orașul. Plajele din Varna au un nisip fin și auriu și se întind pe o lungime de 32 km de-a lungul coastei bulgărești a Mării Negre. Clima este blândă și caldă, iar apa este limpede ca cristalul, oferind condiții ideale pentru o vacanță perfectă la soare. Este o destinație perfectă pentru o excursie de o zi în Bulgaria, indiferent că e primăvară sau vară.

În plus față de plajele urbane, există băi marine de-a lungul coastei unde poți beneficia de izvoarele termale. „Apa Fierbinte”, situată cel mai aproape de oraș (o poți găsi pe Google Maps), este un izvor termal în aer liber aflat la vest de Plaja Ofițerilor și Plaja Rappongi. Accesul este gratuit, așa că te poți bucura de o baie relaxantă în apa minerală sulfurosă și caldă.

Varna a fost inițial o așezare tracică și a devenit parte a Imperiului Roman în anul 15 d.Hr. Numeroase ruine din acea perioadă sunt acum situri arheologice importante. Iată câteva dintre cele mai interesante:

· Băile Romane din Varna (10:00-18:00; închise luni și duminică; 5 leva) – situate lângă Biserica Ortodoxă Sfântul Atanasie, aceste băi termale din secolul al II-lea acoperă peste 7.000 mp, fiind cea mai mare clădire antică descoperită în Bulgaria. Poți vizita complexul în timpul programului normal sau participa la evenimente speciale, cum ar fi degustările de vin organizate vara.

· Băile Romane din Odessos (10:00-17:00; închise luni; 2 leva) – băi minerale construite între secolele III și VI. O mare parte dintre ruine pot fi observate direct de pe strada principală.

· Bazilica Creștină Timpurie din Odessos (acces non-stop; gratuit) – cea mai mare bazilică romană păstrată în Varna. Deși la fața locului nu sunt foarte multe de văzut, artefactele descoperite aici sunt expuse la Muzeul de Arheologie.

Centrul orașului Varna era odinioară plin de clădiri inspirate de arhitectura otomană și ruine antice. Astăzi, acestea au fost înlocuite cu arhitectura occidentală din secolele XIX și XX, vizibilă în toată zona centrală. Zona pietonală principală începe în apropierea Catedralei Adormirea Maicii Domnului, iar de aici, o serie de străzi destinate exclusiv pietonilor te vor ghida spre Grădina Mării și Plaja Varna.

În centrul orașului vei găsi numeroase clădiri impresionante, precum Opera din Varna, Grand Hotel London și Muzeul de Arheologie din Varna. De asemenea, există și biserici notabile, cum ar fi Biserica Sfântul Nicolae Thaumaturgul și Biserica Apostolică Armeană Sf. Sargis.

Dacă vrei să te bucuri de o atmosferă vibrantă, plimbă-te pe Bulevardul Knyaz Boris I, strada pietonală principală din Orașul Vechi, unde vei găsi magazine, cafenele și restaurante cochete.

Nu rata Grădina Mării, care a fost creată în secolul al XIX-lea și s-a extins până la peste 90.000 mp. Astăzi, este cel mai vechi și cel mai mare parc din oraș. Datorită poziționării sale pe malul Mării Negre, acest loc oferă multe atracții și este considerat unul dintre cele mai frumoase puncte de interes din Varna.

Nessebar

Nessebar este plin de locuri de neratat și activități de făcut, fiind unul dintre locurile din Bulgaria perfecte pentru o excursie de zi. Nessebar, adesea numit „Perla Mării Negre”, este un oraș istoric situat pe coasta de sud-est a Bulgariei. Explorarea bisericilor sale antice și plimbarea pe străduțele pietruite ale Orașului Vechi, inclus în Patrimoniul UNESCO, sunt activitățile principale de făcut aici.

Istoria orașului se întinde pe milenii, cu urme ale civilizațiilor tracice, romane, bizantine și bulgare. Casele din lemn, cu arhitectura lor caracteristică, stau alături de ruinele antice, creând un amestec unic între vechi și nou.

Dincolo de comorile sale arheologice, Nessebar oferă vederi pitorești ale mării și restaurante tradiționale bulgărești unde poți savura fructe de mare proaspete. Ce să vizitezi în Nessebar:

Biserica Sf. Sofia

Biserica Sf. Sofia, cunoscută și sub numele de Vechiul Episcopiat (Stara Mitropoliya), datează din secolele 5–6 și reprezintă un exemplu al arhitecturii bizantine timpurii. Situată în centrul Orașului Vechi din Nessebar, biserica este accesibilă pe jos. Este gratuită pentru vizitare, dar cel mai bine este să o vizitezi dimineața devreme sau după-amiaza târziu pentru a evita aglomerația, dacă mergi în sezonul de vârf (vara).

Biserica Sf. Ioan Botezătorul

Construită în secolul 11, Biserica Sf. Ioan Botezătorul se remarcă prin designul său arhitectural și importanța istorică. Este situată în Orașul Vechi, la distanță de mers pe jos de alte atracții. Este ideală pentru adulți și copii mai mari interesați de istorie, iar vizitele sunt gratuite.

Biserica lui Hristos Pantocrator

Biserica lui Hristos Pantocrator, construită în secolele 13–14, este un exemplu impresionant al arhitecturii bizantine medievale. Este situată în Orașul Vechi, la o scurtă distanță de piața principală, fiind ușor accesibilă pe jos. Intrarea costă aproximativ 3 €.

Orașul Vechi Nessebar

Orașul vechi Nessebar, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, reflectă peste trei milenii de istorie, cu urme ale civilizațiilor tracice, grecești, romane și bizantine. Este un loc minunat pentru a explora ruine, străzi pietruite și case din lemn, având vederi spectaculoase asupra mării. Orașul poate fi explorat gratuit, deși anumite site-uri din cadrul acestuia pot solicita o taxă de intrare mică.

