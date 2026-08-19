Fotografiile au fost realizate de sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) în zilele de 11 și 12 august și surprind urma impactului creat de treapta superioară a unei rachete SpaceX Falcon 9, care a lovit suprafața Lunii pe 5 august, potrivit News.ro.

Oamenii de știință din cadrul agenției spațiale americane au stabilit că diametrul craterului este de 18 metri, iar adâncimea sa este mai mică de 3 metri, pe baza lungimii umbrei proiectate.

Racheta a fost lansată în ianuarie 2025, transportând modulul de aselenizare Blue Ghost 1 al companiei Firefly Aerospace – o misiune privată care a reușit o aselenizare controlată.

Acestea nu au fost primele imagini ale locului impactului.

Agenția spațială coreeană a publicat, pe 6 august, fotografii realizate cu o zi înainte de sonda Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), cunoscută și sub numele de Danuri.

Fotografierea craterului, o provocare pentru sonda LRO

Sonda LRO, aflată în serviciu din 2009, orbitează Luna de la un pol la celălalt la fiecare două ore, în timp ce Luna se rotește sub ea.

Într-un comunicat, NASA a precizat că realizarea imaginii a reprezentat o provocare. Pentru a fotografia un punct specific de pe Lună, sonda trebuie să aștepte până când locația respectivă intră în câmpul vizual – proces care, în acest caz, a durat șase zile.

De asemenea, sonda a trebuit să fie înclinată cu precizie, astfel încât camera să fie orientată spre crater în timp ce survola zona la o altitudine de aproximativ 96 de kilometri.

Un alt aspect dificil a fost sincronizarea, a explicat NASA: „Dacă aparatul foto ar fi declanșat cu doar 10 secunde prea devreme sau prea târziu, ținta s-ar fi deplasat din centrul cadrului cu aproximativ 16 kilometri.”

Imaginile surprinse din unghiuri diferite au scos la iveală diverse detalii, inclusiv dâre mai luminoase și mai întunecate care se răspândesc în evantai în jurul craterului.

NASA a explicat că dârele mai întunecate „sunt formate din praf de suprafață și roci alterate în timp de vântul solar, radiațiile cosmice galactice și impactul micrometeoriților”. Acest material a fost proiectat în exterior în urma coliziunii, provenind de la o adâncime de aproximativ 45 de centimetri sub suprafață.

Dârele mai luminoase, care conturează marginea craterului, reprezintă material proaspăt, excavat din straturile mai adânci ale solului.

Identificarea locului impactului, un efort global

Identificarea locului impactului a fost un efort global, care a reunit experți de top și pasionați din domeniu.

NASA a precizat că Centrul său pentru Studiul Obiectelor din Apropierea Pământului a rafinat treptat traiectoria până la identificarea locului impactului, informație pe care a transmis-o ulterior Coreei.

La rândul său, echipa misiunii Danuri a comunicat coordonatele echipei LRO a NASA, pentru a contribui la optimizarea secvenței de imagistică ulterioare.