Scurgerea de date a fost „oprită rapid”, a precizat directoarea generală a Direcției Generale a Finanțelor Publice, Amélie Verdier, care a asigurat că această „breșă” nu este „absolut deloc de aceeași amploare” ca furtul de date fiscale anunțat săptămâna trecută, potrivit News.ro.

„Breșa” a fost identificată pe portalul dedicat succesiunilor, iar Verdier susține că informațiile expuse sunt mult mai puțin sensibile și similare cu cele care se regăsesc în „anunțurile legale” publice.

Cu câteva ore mai devreme, marți, site-ul specializat FrenchBreaches menționase existența acestei a treia scurgeri de date care se înregistra de pe „portalul succesiunilor vacante”. Această breșă ar fi permis accesul la date cu caracter personal și informații referitoare la succesiuni și patrimoniu, potrivit site-ului.

Întrebat pe această temă de jurnaliști în jurul prânzului, anturajul ministrului acțiunii și conturilor publice, David Amiel, nu a confirmat aceste informații și a făcut pur și simplu trimitere la conferința de presă programată la ora 16:00. În cadrul acestei conferințe de presă, ministrul și-a prezentat „scuzele” pentru atacul cibernetic asupra administrației fiscale, care a dus la furtul datelor personale a aproximativ 700.000 de persoane fizice și juridice.

O serie neagră pentru Fiscul francez

Confirmarea, marți, a acestei scurgeri de date legate de succesiuni continuă o serie nefastă pentru serviciile de la Bercy (sediul Ministerului Finanțelor - n.r.), aflate în centrul atenției de câteva zile.

La sfârșitul săptămânii trecute, DGFiP (Fiscul francez - n.r.) a anunțat că a detectat „compromiterea contului unui agent” în luna iunie a acestui an. Hackerul a profitat de ocazie pentru a extrage în secret informații sensibile – printre care „date de identificare personală”, informații fiscale precum cota de reținere la sursă, coeficientul familial sau adresa, venitul fiscal de referință – care vizează 678.000 de conturi ale contribuabililor, persoane fizice și juridice.

În același timp, potrivit administrației fiscale, ar fi fost compromise și datele cadastrale a aproximativ 200.000 de conturi.

De atunci, Ministerul de Finanțe, impulsionat în special de prim-ministrul Sébastien Lecornu, asigură că s-a mobilizat pentru a consolida securitatea datelor încredințate de contribuabili.

Victimele sunt contactate în această săptămână de către administrația fiscală, care trebuie, în special, să le precizeze, într-un e-mail, informațiile furate și să formuleze mai multe recomandări pentru a se proteja împotriva riscurilor asociate acestei scurgeri de date. Cei mai afectați sunt invitați la prudență, pentru că datele sustrase pot fi utilizate pentru a-i manipula mai ușor, ba chiar pentru a le uzurpa identitatea.