Rodney Mims Cook Jr., preşedintele Comisiei Americane pentru Arte Frumoase, a primit un paşaport diplomatic şi a fost informat în detaliu înainte de a participa la forumul economic emblematic al lui Vladimir Putin de la Sankt Petersburg, în iunie, unde s-a întâlnit cu oficiali ai Kremlinului şi i s-a alocat o echipă de securitate diplomatică, au declarat sursele citate de FT.

Pasionat de cultura rusă, Cook şi-a prezentat călătoria ca pe o „vizită culturală”, în cadrul căreia a arătat fotografii cu „dacha” (casă de vacanţă) sa din Atlanta.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat în iunie că „nu ştie nimic” despre delegaţia de la Sankt Petersburg.

Totuşi, SUA sperau că emisari spontani, precum Cook, ar putea contribui la ieşirea din impasul diplomatic legat de războiul Rusiei în Ucraina, au afirmat două dintre surse. Una dintre persoanele cu care s-a întâlnit Cook a fost Anton Kobiakov, un consilier de rang înalt al lui Putin, potrivit unei persoane familiarizate cu subiectul.

Cook a fost primul oficial american care a participat la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg, un eveniment internaţional de prestigiu cunoscut sub numele de „Davos-ul lui Putin” începând din 2018. SUA au boicotat forumul un an mai târziu, în semn de protest faţă de arestarea unui om de afaceri american de seamă, şi au continuat să nu participe din cauza invaziei Ucrainei.

CE A VĂZUT COOK LA SANKT PETERSBURG

În ciuda eforturilor Rusiei de a arăta că viaţa îşi urma cursul normal, campania ucraineană tot mai intensă cu drone a adus războiul în centrul atenţiei la conferinţă.

În timp ce se îndrepta spre micul dejun cu un prieten la Palatul de Iarnă în ziua deschiderii, Cook a asistat la un atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării ruse de pe malul Nevei, în timp ce traversa Piaţa Palatului, atac care a provocat uriaşe coloane de fum negru care se ridicau deasupra oraşului. „Prea aproape pentru a mă simţi în siguranţă”, a mărturisit el pentru FT.

Cook a refuzat însă să comenteze cu privire la întâlnirile sale cu oficialii ruşi, atunci când a fost întrebat dacă Trump i-a cerut să continue dialogul sau dacă se va întoarce acolo în viitorul apropiat. „Există multe solicitări. Lucrăm la asta acum”, a spus el.

Un oficial al Casei Albe a declarat că SUA „continuă să joace un rol constructiv în dialogul cu ambele părţi, în efortul de a pune capăt războiului” şi că Trump este „optimist” în privinţa încheierii unui acord de pace.

Un oficial american a precizat că Cook a participat la forumul de la Sankt Petersburg în calitate de preşedinte al Comisiei Americane pentru Arte Plastice, pentru a consolida legăturile culturale bilaterale. Însă călătoria în Rusia a avut o puternică încărcătură simbolică pentru perspectiva relansării diplomaţiei.

COOK ŞI-A PREZENTAT „DACHA” DIN ATLANTA

În cadrul unei mese rotunde intitulate „Rusia-SUA: Dialogul culturilor”, Cook a prezentat fotografii cu propria sa „dacha” din Atlanta, despre care a spus că a fost construită în „stilul vernacular rusesc din lemn, care i-a fost drag de-a lungul deceniilor”.

Apoi a susţinut o prezentare detaliată despre bisericile istorice ruseşti, clădirile publice şi reşedinţele de la ţară unde a ajutat la renovarea lor de când a vizitat ţara pentru prima dată în anii 1990.

„Cunosc cultura rusă şi îi cunosc pe majoritatea conducătorilor instituţiilor lor culturale”, a declarat el pentru FT. Masa rotundă la care au participat înalţi oficiali ruşi şi personalităţi din domeniul cultural, dintre care unii se află sub sancţiuni americane, „a inclus majoritatea vechilor mei prieteni, ceea ce a reprezentat cu adevărat o întoarcere acasă minunată”, a adăugat Cook. „Legătura personală dintre noi toţi a fost foarte evidentă”, a mărturisit el.

Cook a povestit despre o vizită la mormântul Louisei Catherine Adams, fiica mică a lui John Quincy Adams, primul ambasador al SUA în Rusia, unde a depus flori şi a rostit o rugăciune. Cook a fost însoţit de Vladimir Tolstoi, fost consilier cultural de lungă durată al lui Putin şi stră-strănepot al lui Lev Tolstoi, autorul romanului „Război şi pace”. „Suntem prieteni de zeci de ani. El este o supervedetă”, a spus Cook.

În timpul prezentării sale, Cook a evitat să menţioneze războiul din Ucraina până la final, când a spus: „Copiii mei nu mai simt asta. Trebuie să-i educăm să înţeleagă acest lucru. Dar trebuie să fim în pace pentru a atinge aceste obiective . . . Ajutaţi-ne să facem acest lucru”.

FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU PUTIN

A doua zi, la o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu Putin la forumul de la Sankt Petersburg, Cook a transmis „salutări cordiale din partea prietenului (lui Putin), preşedintele Trump”, adăugând: „Avem multe idei despre care să discutăm între cele două capitale ale noastre săptămâna viitoare”.

În timpul şederii sale la Sankt Petersburg, Cook a declarat că a solicitat o interpretare privată a Simfoniei nr. 7 a compozitorului sovietic Dmitri Şostakovici, compusă în timpul asediului Leningradului de către Germania nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, de către o orchestră formată din 150 de muzicieni.

Cook i-a spus lui Putin că muzica şi cultura au ajutat Sankt Petersburgul să supravieţuiască războiului. „Dacă Atlanta l-ar fi avut pe Şostakovici, poate, foarte probabil, frumosul meu oraş ar fi fost la fel de intact precum este acest loc minunat”, i-a spus Cook lui Putin, în aplauzele celor prezenţi.

„Acesta este unul dintre lucrurile pe care am început să le discut cât timp am fost acolo... Să folosim muzica ca motiv pentru un armistiţiu, să punem capăt acestui război şi să încheiem un tratat cu adevărat solid”, a declarat Cook pentru FT.