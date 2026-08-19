Noile tarife vor intra în vigoare la 1 octombrie şi vor înlocui sistemul mai complicat propus de Apple anul trecut.

Ce se schimbă

Pentru aplicaţiile descărcate din App Store şi care folosesc sistemul de plăţi Apple, compania va percepe un comision de 26% pentru bunurile şi serviciile digitale. Dezvoltatorii care utilizează propriile sisteme de plată şi procesează direct tranzacţiile cu cardul vor plăti Apple un comision de 20%.

În cazul aplicaţiilor care direcţionează utilizatorii către un site pentru finalizarea achiziţiei, comisionul va fi de 15%. Pentru aplicaţiile distribuite prin magazine alternative sau direct de pe internet, Apple va percepe un comision de 5%, denumit "Core Technology Commission". Unele dintre aceste taxe pot fi reduse la jumătate pentru dezvoltatorii care participă la anumite programe ale companiei.

Anterior, Apple percepea în general comisioane de 30% sau 15% pentru achiziţiile efectuate în aplicaţiile de iPhone şi impunea distribuirea majorităţii aplicaţiilor exclusiv prin App Store. Modelul a fost însă contestat în ultimii ani atât în instanţă, cât şi de autorităţile de reglementare din mai multe ţări.

Digital Markets Act, adoptat de Uniunea Europeană în 2022, obligă marile platforme digitale desemnate drept "gatekeepers", printre care Apple, să permită o concurenţă mai mare şi accesul unor servicii terţe la ecosistemele lor. Aplicarea regulilor a generat dispute între Apple şi Comisia Europeană şi a atras amenzi pentru compania americană.

Apple susţine că noul sistem rezolvă divergenţele cu Comisia Europeană. Compania a precizat că a colaborat cu autorităţile europene şi pentru introducerea unor măsuri de protecţie a copiilor, inclusiv restricţii parentale pentru anumite achiziţii din aplicaţii.

App Store reprezintă o sursă importantă de venituri pentru divizia de servicii a Apple. Totuşi, în cel mai recent trimestru, compania nu a mai indicat App Store drept unul dintre principalii factori de creştere a veniturilor din servicii, pentru prima dată din 2023, potrivit unei analize Morgan Stanley.

Directorul financiar al Apple, Kevan Parekh, a indicat în iulie încetinirea pieţei jocurilor pentru dispozitive mobile şi modificările aduse modelului de afaceri al App Store în anumite ţări printre factorii care au influenţat performanţa platformei.