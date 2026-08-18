Cotele Dunării coboară de la o zi la alta, iar temperaturile se mențin ridicate în mai toată țara. În zilele următoare consumul de energie ar putea crește, din nou. Dar, autoritățile ne liniștesc și spun că necesarul pentru populație și industrie va fi asigurat.

În largul Mării Negre ar urma să fie construite parcuri cu turbine eoliene uriașe, care să producă electricitate.

Corespondent Știrile ProTV: „Ministerul Energiei a pus în dezbatere normele pentru concesionarea zonelor în care ar urma să fie construite primele parcuri eoliene din Marea Neagră. Prima etapă vizează proiecte cu o capacitate de aproximativ 3.000 de megawați, care ar urma să fie dezvoltate până în 2035. Vorbim de o capacitate instalată de peste două ori mai mare decât cea a centralei de la Cernavodă”.

Marea Neagră are un potențial eolian uriaș - de 76 de gigawați, de peste 50 de ori puterea reactoarelor de la Cernavodă, arată Banca Mondială. Valorificat, ar putea acoperi consumul României și ar permite exporturi. Producția depinde însă de investiții și de vânt.

Până când vom avea turbine în mare, energia eoliană din parcurile de uscat existente își arată deja importanța și ne ajută să depindem mai puțin de electricitatea adusă din afara țării în perioadele cu consum mare.

Cristian Bușoi, secretar de stat interimar în Ministerul Energiei: „Pentru seara aceasta, estimăm în jur de 7.000 MW cu o producție eoliană de 1.000 MW. Din fericire, avem o producție eoliană robustă, asta ne ajută să reducem importurile, în așa fel încât pentru această seară estimăm un import comercial de până la 1.400 MW, chiar mai mic decât unele seri caniculare din săptămânile trecute. Ne așteptăm la o săptămână în care nu vom avea probleme cu cantitatea de electricitate pe care trebuie să o asigurăm pentru funcționarea consumului casnic, al industriei”.

De ajutor este și grupul energetic de rezervă de la Rovinari, reactivat pentru a aduce un plus de putere în sistem.

Luni seară, puțin după ora 21.00, consumul de electricitate a avut un vârf de aproximativ 7.000 de megawați. Producția internă a fost însă mai mică, de circa 5.800 de megawați, iar diferența a fost acoperită din importuri.

Seceta seacă tot mai mult și Dunărea.

Adrian Maizel, purtător de cuvânt AFDJ Galați: „Nu numai la Galați s-au atins minime istorice, de fapt s-au atins pe tot sectorul românesc al Dunării. Acest lucru se întâlnește și în Germania, și în Austria, e o situație nemaiîntâlnită până acum”.

Oamenii de afaceri vorbesc despre efecte în lanț pentru economie.

Felix Căpraru, Consiliul IMM-urilor: „În momentul în care vom ajunge să facturăm energia noi, vom constata o creștere de cel puțin 20-25 % pe achiziția de energie care se va transpune clar în factura consumatorului”.

Potrivit datelor de la Apele Române, debitul Dunării la intrarea în țară a fost astăzi de 1.350 de metri cubi pe secundă, de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii august. Iar până la finalul săptămânii, debitul este estimat să mai scadă până la 1.300 de metri cubi pe secundă.