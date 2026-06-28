Unde să mergi în Grecia în iulie 2026. Cele mai bune insule pentru soare și distracție

Iulie în Grecia înseamnă vară la intensitate maximă. Este vârful sezonului, perioada în care soarele este puternic, zilele par nesfârșite, iar țara este plină atât de turiști, cât și de localnici care profită de nopțile calde.

Feriboturile, zborurile și cluburile de pe plajă funcționează la capacitate maximă, insulele sunt animate de la micul dejun până la cocktailurile de după miezul nopții, iar până și cele mai liniștite sate devin mai energice. De la insule celebre pentru viața de noapte până la golfuri liniștite de pe țărmuri mai puțin cunoscute, Grecia și insulele grecești sunt destinații mediteraneene emblematice în luna iulie. Cum este vremea în Grecia în iulie Iulie este sezon de vârf în Grecia, cu vreme însorită, cer senin și mări calde. Este luna perfectă pentru înot și plajă, însă vei împărți plajele cu foarte mulți turiști, iar prețurile sunt la cel mai ridicat nivel din an. Grecia în iulie este, de regulă, foarte caldă, cu temperaturi medii de aproximativ 27°C în Atena, însă după-amiaza media poate ajunge la 33°C, iar în multe zile temperaturile depășesc 38°C. Multe dintre insule, precum și zonele montane, pot fi puțin mai răcoroase. Este și sezonul uscat, cu șanse foarte mici de ploaie. Nu este nevoie să iei un bagaj mare în iulie: chiar și seara, rareori vei avea nevoie de un pulover sau de o jachetă. Citește și Locuri din România unde temperaturile nu depășesc 15 grade Celsius, în plin val de caniculă: „Frig, dar minunat” Este important să ai la tine cremă de protecție solară și costume de baie. Cele mai populare insule în iulie Unele insule sunt considerabil mai fierbinți decât altele. Interesant este că insulele din Marea Ionică, precum Corfu, Paxos și Kefalonia, sunt mai la nord, dar devin extrem de calde în lunile de vară. Astfel, poți avea parte de temperaturi foarte ridicate chiar și după un zbor mai scurt și mai ieftin. Kos Kos este una dintre cele mai sudice insule grecești, aproape de coasta turcească a Mării Egee, și se află printre cele mai călduroase destinații pe tot parcursul anului. Temperatura mării este ideală pentru înot, în jur de 24°C, iar transferurile de la aeroport sunt rapide. Piețele și siturile istorice din orașul Kos sunt mai plăcute de vizitat seara, când temperaturile scad.

Corfu Corfu se află mai la nord decât majoritatea insulelor grecești și aparține Mării Ionice, nu Mării Egee. În iulie poate fi foarte cald, exact pe gustul multor turiști. Există mănăstiri, palate, muzee și biserici de vizitat, în special în orașul Corfu, însă dimineața și seara sunt cele mai bune momente pentru explorare.

Cipru Cipru presupune un zbor mai lung, dar oferă plaje frumoase, localnici primitori și ape foarte calde. Temperatura mării poate ajunge la 27°C, comparativ cu aproximativ 23°C în alte zone ale Greciei.

Creta Creta este cea mai mare insulă a Greciei și se află mult în sud. Marea este caldă, în jur de 26°C, iar gastronomia este foarte apreciată. Pe insulă ai multe activități: poți explora portul din Chania, face drumeții în defileul Samaria sau vizita situri antice. Soarele de la prânz trebuie evitat.

Santorini Santorini devine foarte aglomerată vara, dar peisajele sunt spectaculoase: relief vulcanic, case albe și hoteluri elegante care privesc spre plaje cu nisip negru.

Kefalonia Kefalonia are un climat asemănător cu cel din Corfu: temperaturi ridicate, munți spectaculoși și plaje cu nisip alb.

Paxos Paxos este una dintre insulele grecești mai puțin comerciale, plină de sate pescărești mici și taverne tradiționale. Clima este foarte asemănătoare cu cea din Corfu.

Rhodos Rhodos, la fel ca insula Kos, face parte din arhipelagul Dodecanez și se află mult în sud, ceea ce înseamnă mări calde și nopți fierbinți. Dincolo de resorturile turistice, insula are mult farmec, peisaje sălbatice și situri istorice importante. Este foarte bună pentru sailing și sporturi nautice.

Mykonos Mykonos este supranumită „insula vânturilor”, iar brizele marine o fac puțin mai răcoroasă decât alte insule. Temperatura mării este în jur de 24°C. Mykonos este una dintre cele mai elegante și cosmopolite insule grecești, cunoscută pentru hotelurile moderne, petrecerile pe plajă și viața de noapte.

Halkidiki Halkidiki, pe continentul grec, impresionează prin pădurile de pini care coboară până la plaje cu nisip alb și steag albastru. Iarna poate fi răcoare, însă în iulie vremea este foarte caldă, marea ajunge la aproximativ 25°C, iar zborul este relativ scurt.

Insule pentru viață de noapte activă Grecia și insulele sale sunt destinații ideale dacă îți dorești o vacanță cu viață de noapte activă. De la Atena la Corfu și de la Zakynthos la Mykonos, viața de noapte din Grecia oferă opțiuni pentru toate gusturile. Fie că vrei un bar pe plajă, o noapte de club sau o tavernă relaxată cu divertisment grecesc autentic, vei găsi toate aceste experiențe aici. Dacă vizitezi Grecia pentru prima dată și cauți cele mai bune stațiuni, cluburi și baruri, acesta este un scurt ghid al vieții de noapte din Grecia. Laganas, Zakynthos Ai foarte multe opțiuni când vine vorba de stațiuni grecești cu viață de noapte bună, însă dacă vrei distracție non-stop, Laganas, pe insula Zakynthos, este greu de egalat. Reputația stațiunii ca centru al petrecerilor este pe deplin meritată. Aici există sute de baruri și cluburi, iar celebra stradă principală găzduiește două supercluburi, Rescue Club și Zeros. Ambele au capacitate de peste o mie de persoane și aduc DJ cunoscuți pe tot parcursul verii.

Mykonos La fel ca Zakynthos, Mykonos este sinonimă cu viața de noapte din Grecia și poate deveni extrem de animată. Dacă nu te deranjează nopțile scurte, poate fi alegerea potrivită. Supranumită adesea „Ibiza Greciei”, insula este plină de baruri și cluburi cosmopolite și este celebră pentru petrecerile uriașe organizate pe plajă. Cele mai populare au loc la Cavo Paradiso și Tropicana Beach Bar, ambele situate pe Paradise Beach. Atmosfera include DJ internaționali, mii de participanți, muzică fără oprire și foarte multe cocktailuri.

Kavos, Corfu Kavos este alegerea potrivită dacă vrei o vacanță simplă: relaxare și plajă ziua, petreceri toată noaptea. Stațiunea de pe insula Corfu este cunoscută pentru viața de noapte orientată spre publicul tânăr. Pe strada principală se află numeroase baruri unde poți începe seara sau urmări meciuri de fotbal pe ecrane mari în timpul zilei. Kavos are și multe cluburi unde vara au loc petreceri tematice, inclusiv foam party-uri, precum și evenimente organizate de branduri celebre precum Ministry of Sound și Cream.

Atena, Grecia Dacă stai în capitală și vrei să combini vizitele turistice cu ieșirile de seară, Atena nu dezamăgește. Orașul are o scenă foarte activă de baruri și cluburi, cu opțiuni pentru toate stilurile. Pentru atmosfera clasică de beach bar, Bolivar Beach Bar din Alimos este una dintre cele mai populare variante. Dacă preferi rooftop barurile, 360 Cocktail Bar, aflat deasupra pieței Monastiraki, oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului. Alte locuri cunoscute sunt The Clumsies, apreciat pentru cocktailurile sale, și Baba au Rum, un bar elegant specializat în rom.

Insule pentru familii și relaxare Lefkada Lefkada este una dintre cele mai bune insule grecești pentru familii, mai ales dacă vrei să eviți aglomerația și să descoperi locuri mai puțin turistice. Insula este ușor accesibilă de pe continent și are multe plaje potrivite pentru familii, sigure pentru înot și ideale pentru zile relaxante. Unul dintre cele mai mari avantaje ale Lefkadei este faptul că nu a fost afectată la fel de mult de turismul de masă ca alte insule grecești, nici măcar în mijlocul verii. Este o alegere bună pentru familiile care caută liniște și timp petrecut împreună. Când te saturi de plajă, poți petrece câteva ore plimbându-te prin orașul Lefkada și admirând iahturile din marina mare. Pentru windsurfing și caiac pe mare poți merge în Vasiliki, iar pentru kite-surfing spre nord, în zona Milos.

Insulele Ciclade Folegandros Folegandros este una dintre acele insule care par exact imaginea ideală a Greciei. Drumul care urcă de la micul port spre Chora șerpuiește pe munte până la unul dintre cele mai frumoase sate din Ciclade. Poziționată la aproximativ 200 de metri deasupra nivelului mării, localitatea oferă priveliști spectaculoase asupra Mării Egee. Piațetele mici se leagă una de alta, iar tavernele amplasate sub copaci sunt perfecte pentru mese relaxate în familie. Atmosfera de pe insulă este liniștită și tradițională. Vei vedea caracatițe puse la uscat în fața barurilor și capre care pasc pe marginea drumului. Transportul cu autobuzul este bun, plajele sunt liniștite, iar apa este calmă și potrivită pentru copiii mici. O excursie cu barca în jurul insulei este una dintre cele mai bune modalități de a ajunge la plaje mai izolate și greu accesibile, conform suitcaseandsandcastles.

Milos Milos poate fi vizitată ușor cu avionul sau feribotul din Athens, însă peisajele par desprinse dintr-o altă lume. Pentru dimensiunea sa redusă, insula este surprinzător de diversă: plaje superbe, sate albe construite pe dealuri și un relief vulcanic spectaculos. În plus, Milos încă păstrează o atmosferă relaxată și mai puțin aglomerată decât alte insule celebre. Insula este renumită pentru plajele sale și este foarte potrivită pentru familii. Plaja Provatas este apreciată pentru nisipul fin și apa puțin adâncă. Copiii se vor bucura și de formațiunile stâncoase și peșterile din Sarakiniko, de izvoarele termale din Paliochori și de excursiile cu barca spre Kleftiko, unde apa are o culoare turcoaz intensă. Pe lângă plaje, există și sate interesante precum Klima sau Mandrakia, cunoscute pentru bărcile pescărești colorate și garajele construite chiar lângă apă. În Plaka poți explora străduțe fără trafic și admira apusul din cel mai înalt punct al insulei.

Sifnos Sifnos este o alegere excelentă dacă îți dorești peisaje spectaculoase, plaje cu nisip, sate pescărești și hoteluri bune. Insula este cunoscută și pentru gastronomie, considerată de mulți cea mai bună din Ciclade. Deși Grecia nu este renumită peste tot pentru plaje întinse cu nisip, în Sifnos există suficiente opțiuni. Printre cele mai cunoscute sunt Vathi și Platis Gialos, unde găsești șezlonguri, caiace și taverne. Există și golfuri mai ascunse, accesibile doar prin trasee de drumeție. Familiile au multe activități și în afara plajelor. Poți închiria o mașină pentru a explora satele și peisajele sălbatice ale insulei. Copiii adoră de obicei străduțele înguste din Kastro, un sat construit acum peste 3.000 de ani pe o stâncă deasupra mării. De aici poți merge pe jos până la Biserica celor Șapte Martiri, unul dintre cele mai spectaculoase locuri de pe insulă.

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