Top insule din Grecia pentru familii. Unde mergi în vacanță cu copiii pentru relaxare și distracție

Planificarea unei vacanțe în Grecia alături de copii este una dintre cele mai bune decizii pe care le poți lua ca familie.

Grecii sunt incredibil de primitori cu cei mici și nu este deloc neobișnuit ca localnicii să le ofere o jucărie atunci când intri într-un magazin. Acestea sunt câteva insule din Grecia pentru familii, unde te poți relaxa, iar cei mici se vor simți perfect. De ce să alegi o insulă din Grecia pentru vacanța în familie Există aproximativ 6.000 de insule în Grecia, dintre care 227 sunt locuite, așa că alegerea celor mai potrivite insule grecești pentru familii nu este deloc o sarcină ușoară. În mod tradițional, Grecia este împărțită în șapte grupuri de insule, multe dintre acestea având insule principale cu aeroport internațional sau accesibile cu feribotul din diverse puncte ale țării. Odată ajunși într-un grup de insule, există, de regulă, legături cu feribotul între diferitele destinații. Poți vizita mai multe locuri, dacă te simți pregătit, însă, când călătorești cu copiii, uneori este mai simplu să alegi o singură destinație și să rămâi acolo pe toată durata vacanței. Citește și Partenonul din Atena poate fi văzut într-o formă nemaiîntâlnită de peste 200 de ani după ample lucrări de restaurare În Grecia, ai o mulțime de insule din care poți alege pentru o vacanță relaxantă cu familia. Ai resorturi cu multe facilități, ideale pentru familii cu copii, iar adulții se pot distra și relaxa pe una dintre multele plaje cu ape cristaline. Unul dintre primele lucruri pe care le observi în Grecia este cât de firesc se simt copiii în spațiile publice și cât de natural îi acceptă cei din jur. Cei mici nu sunt priviți ca o sursă de disconfort sau ca o întrerupere a activităților adulților. Ei fac parte din viața de zi cu zi. Adulții interacționează cu copiii la fel cum o fac cu orice altă persoană, iar acest lucru îi face pe cei mici să se simtă bineveniți și, cel mai important, incluși.

Top insule din Grecia pentru familii Rodos Rodos este cea mai mare insulă din arhipelagul Dodecanez și este cunoscută pentru orașul vechi medieval, ruinele antice și numeroasele stațiuni de pe litoral. Plaja Pefkos este ideală pentru familii datorită nisipului fin și apei puțin adânci. Merită vizitate și plajele Tsambika și Agios Pavlos. În apropiere, Lindos găzduiește celebra Acropolă, numeroase magazine și restaurante. Pentru o experiență diferită, poți merge în satul montan Asklepios, renumit pentru tavernele tradiționale și ruinele castelului. Alte atracții potrivite pentru familii sunt Valea Fluturilor, Castelul Monolithos, Izvoarele Kallithea și, bineînțeles, parcul acvatic Faliraki. De asemenea, poți face excursii de o zi pe insulele Symi sau Chalki. Naxos Naxos este o alegere excelentă pentru vacanțele cu copii. Este suficient de mare pentru a oferi numeroase activități și experiențe, dar și suficient de compactă încât nimic să nu fie prea departe. Orașul Naxos este considerat unul dintre cele mai frumoase din insulele grecești, fără mulțimea de trepte și diferențe de nivel pe care le găsești în Santorini. Atmosfera este mai liniștită, iar multe dintre unitățile de cazare sunt afaceri de familie, nu mari resorturi. Plajele sunt potrivite pentru copii, cu ape puțin adânci pentru cei mici și posibilități de practicare a sporturilor nautice pentru copiii mai mari și adulți. Ruina de marmură cunoscută drept Poarta lui Apollo, veche de aproximativ 2.500 de ani, oferă un cadru spectaculos pentru admirarea apusului. În plus, insula are numeroase trasee de drumeție pentru cei mai aventuroși, conform migratingmiss.

Thassos Thassos este cea mai nordică și, probabil, cea mai verde dintre insulele Greciei, fiind cunoscută și sub numele de Insula de Smarald. Poate fi accesată cu feribotul atât din Kavala, cât și din Keramoti. Insula are plaje pentru toate gusturile, de la golfuri izolate la plaje stâncoase sau cu nisip. Cea mai potrivită pentru familii este Golden Beach, o plajă cu nisip fin, lungă de aproximativ patru kilometri, cu ape puțin adânci, ideale pentru copii. Saliara Beach merită, de asemenea, vizitată. Formată din mici fragmente de marmură provenite din exploatările din apropiere, plaja oferă unele dintre cele mai bune condiții pentru snorkeling de pe insulă. Copiii mai mici se vor bucura de o vizită la ferma de măgăruși din Skala Potamia, unde pot hrăni, peria și mângâia animalele. Cei mai mari pot descoperi istoria într-un mod atractiv, vizitând amfiteatrul antic din Limenas sau vechea carieră de marmură din Aliki. Pentru familiile cu copii mici, Makryammos este unul dintre resorturile cel mai bine adaptate, cu club pentru copii, mini-grădină zoologică, piscină dedicată și loc de joacă. Mykonos Deși este cunoscută mai ales pentru viața de noapte, Mykonos are și o latură potrivită pentru familii. Plajele frumoase și orașele cu case albe oferă suficiente activități pentru toate vârstele, iar numeroase vile sunt adaptate nevoilor familiilor. Plajele Platys Gialos și Ornos sunt recomandate datorită apelor liniștite și activităților nautice. Nu rata morile de vânt și pelicanii din orașul vechi. Nu este nevoie să petreci foarte mult timp pe Mykonos, însă câteva zile integrate într-o vacanță mai amplă în Grecia pot fi o alegere inspirată.

Hydra Hydra este una dintre cele mai prietenoase insule grecești pentru familii. Situată aproape de regiunea Peloponez, oferă priveliști superbe asupra mării și plaje ideale pentru înot, cu ape calme și calde. Insula pare desprinsă din alte vremuri, deoarece transportul se face cu măgăruși, nu cu mașini. Din port, poți lua o barcă spre diferite plaje sau taverne. Hydra este plină de cafenele și taverne rustice care servesc preparate grecești tradiționale din ingrediente locale. Atmosfera este relaxată, iar pisicile, prezente peste tot, îi vor încânta pe cei mici. Poți ajunge aici cu feribotul din Ermioni sau din portul Pireu, lângă Atena. Cele mai bune perioade pentru o vacanță de familie în Grecia Cea mai bună perioadă pentru a vizita Grecia în vacanțe de familie este, de obicei, între sfârșitul lunii mai și începutul lunii septembrie. Țara mediteraneană, cu peisaje spectaculoase, este cunoscută pentru orașele sale de coastă pline de farmec, cultura captivantă și peisajele impresionante, care pot oferi experiențe de neuitat în vacanțele de familie, în perioadele optime de vizitare. Numărul turiștilor variază în funcție de anotimp, pe măsură ce clima mediteraneană se schimbă pe parcursul anului. Deși există perioade mai populare pentru vizitare, Grecia este o destinație deschisă pe tot parcursul anului, iar momentul ideal pentru familia ta depinde de preferințe. De regulă, luna iunie și toată luna septembrie sunt luni mai puțin aglomerate, ideale pentru familiile care vor să se bucure de tot ce are mai bun de oferit Grecia, dar fără aglomerația specifică verii.