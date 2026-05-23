Insula romantică a Greciei pe care mulți o compară cu Santorini. Liniștea și peisajele te cuceresc instant

Pe insula liniștită Folegandros nu există nave de croazieră. Nu există aeroport sau hoteluri mari și nici mulțimi de turiști. Electricitatea a fost introdusă aici abia acum aproximativ 30 de ani. Poți ajunge aici doar cu feribotul, fie din alte insule, fie din portul Pireu din Athens, fie poți zbura spre supraaglomerata Santorini și apoi pleca rapid de acolo, luând un feribot de aproximativ 45 de minute. Iată tot ce trebuie să știi despre Folegandros, insula romantică a Greciei.

De ce este Folegandros o alternativă la Santorini

Între Folegandros și sora ei mai mare Santorini există multe diferențe.

Nu există semafoare, beach cluburi, aeroport și terminale pentru nave de croazieră (care ar aduce excursioniști de o zi), precum și resorturi mari, ceea ce reduce riscul de supraturism.

Acesta este motivul pentru care oamenii vin pe această insulă de 32 km² din Marea Egee. Peisajul brut creează o energie specială, iar combinația dintre taverne autentice, plaje accesibile doar cu barca și un oraș pietonal dinamic transformă insula într-o imagine a Greciei ideale.

Nu au existat dezvoltări majore aici în anii ’60, ’70 și ’80, așa cum s-a întâmplat pe alte insule mari din Grecia.

Recent „descoperită”, insula a ales o direcție de dezvoltare controlată, cu reguli stricte de urbanism pentru a evita aglomerația excesivă. Nu se poate construi la scară mare, înălțimile sunt limitate, iar construcțiile trebuie să respecte stilul tradițional și materialele locale.

Chiar și dimensiunea ferestrelor este reglementată strict. Funcționează: clădirile noi sunt greu de diferențiat de cele vechi.

Cele mai frumoase locuri și sate tradiționale

Hora

Hora este unul dintre cele mai vechi orașe medievale tradiționale din Ciclade; clădirile sunt construite foarte aproape una de alta, formând zidul exterior al castelului (kastro). Hora, în care nu este permis accesul mașinilor și motocicletelor, are un centru unic format din trei piețe aliniate, cu copaci sub care poți bea ceva sau mânca într-o atmosferă liniștită și romantică.

Nu este o exagerare să descrii Hora ca fiind unul dintre cele mai estetice și pitorești sate tradiționale de acest tip. Priveliștea este considerată a doua ca frumusețe după Santorini (deși admiratorii din Plaka ar putea să nu fie de acord). Kastro este o fortăreață medievală aflată în partea de sus a orașului, datând din secolul al XIII-lea. Deși insula este liniștită, există totuși câteva baruri cu muzică, așa că dacă ai nevoie de un ritm puternic pentru socializare, vei găsi și asta, conform greektravel.