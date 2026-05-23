Insula romantică a Greciei pe care mulți o compară cu Santorini. Liniștea și peisajele te cuceresc instant

Folegandros Grecia
O insulă considerată de mulți alternativa mai liniștită la faimoasa Santorini, cucerește turiștii prin peisajele spectaculoase, plajele ascunse și atmosfera romantică autentic grecească. 

Anca Lupescu

Pe insula liniștită Folegandros nu există nave de croazieră. Nu există aeroport sau hoteluri mari și nici mulțimi de turiști. Electricitatea a fost introdusă aici abia acum aproximativ 30 de ani. Poți ajunge aici doar cu feribotul, fie din alte insule, fie din portul Pireu din Athens, fie poți zbura spre supraaglomerata Santorini și apoi pleca rapid de acolo, luând un feribot de aproximativ 45 de minute. Iată tot ce trebuie să știi despre Folegandros, insula romantică a Greciei.

De ce este Folegandros o alternativă la Santorini

Între Folegandros și sora ei mai mare Santorini există multe diferențe.

Nu există semafoare, beach cluburi, aeroport și terminale pentru nave de croazieră (care ar aduce excursioniști de o zi), precum și resorturi mari, ceea ce reduce riscul de supraturism.

Acesta este motivul pentru care oamenii vin pe această insulă de 32 km² din Marea Egee. Peisajul brut creează o energie specială, iar combinația dintre taverne autentice, plaje accesibile doar cu barca și un oraș pietonal dinamic transformă insula într-o imagine a Greciei ideale.

Nu au existat dezvoltări majore aici în anii ’60, ’70 și ’80, așa cum s-a întâmplat pe alte insule mari din Grecia.

Recent „descoperită”, insula a ales o direcție de dezvoltare controlată, cu reguli stricte de urbanism pentru a evita aglomerația excesivă. Nu se poate construi la scară mare, înălțimile sunt limitate, iar construcțiile trebuie să respecte stilul tradițional și materialele locale.

Chiar și dimensiunea ferestrelor este reglementată strict. Funcționează: clădirile noi sunt greu de diferențiat de cele vechi.

Cele mai frumoase locuri și sate tradiționale

Hora

Hora este unul dintre cele mai vechi orașe medievale tradiționale din Ciclade; clădirile sunt construite foarte aproape una de alta, formând zidul exterior al castelului (kastro). Hora, în care nu este permis accesul mașinilor și motocicletelor, are un centru unic format din trei piețe aliniate, cu copaci sub care poți bea ceva sau mânca într-o atmosferă liniștită și romantică.

Nu este o exagerare să descrii Hora ca fiind unul dintre cele mai estetice și pitorești sate tradiționale de acest tip. Priveliștea este considerată a doua ca frumusețe după Santorini (deși admiratorii din Plaka ar putea să nu fie de acord). Kastro este o fortăreață medievală aflată în partea de sus a orașului, datând din secolul al XIII-lea. Deși insula este liniștită, există totuși câteva baruri cu muzică, așa că dacă ai nevoie de un ritm puternic pentru socializare, vei găsi și asta, conform greektravel.

Karavostassis, Folegandros

Karavostassis este o mică așezare de coastă aflată la 3 km sud-est de Hora, cu case văruite în alb în stil cicladic și o plajă cu pietriș. Karavostassis este portul insulei, unde se amestecă bărcile de pescari cu iahturile și feribotul din Atena, care sosește doar de două sau trei ori pe săptămână în extrasezon, dar de mai multe ori pe zi vara, din Athens, Rafina și alte insule.

De aici poți merge pe jos spre Petoussis și Livadi pentru a vedea peștera Georgitsis. Dacă ajungi în Karavostassis și aștepți o barcă, există mereu „To Zirma”, condus de Manolis, care, în ciuda dimensiunii mici a localului, servește diverse preparate.

Priveliștea spre mare și selecția de beri grecești sunt un plus. Berea artizanală preferată din acel an a fost Katsika Porter, promovată ca bere de Folegandros, deși legătura cu insula nu este clară. Este totuși foarte bună. Dal Capo, mai departe pe drumul spre port, este condus de Petros, care servește mâncare excelentă și are o selecție bună de beri.

Ano Meria

Satul rural Ano Meria are un kafeneio tipic, cunoscut sub numele de „locul Irini”, o combinație de tavernă și magazin, acum preluat de „noua” Irini, nepoata, care continuă tradiția și servește aceleași preparate ca bunica ei.

Satul este răspândit printre câmpuri cultivate și ziduri de piatră uscată. Aici se află Muzeul Ecologic și Folcloric, cu expoziții care reconstruiesc practicile agricole ale insulei. Include o locuință rurală, anexe, livadă și vie, unelte de uz zilnic și costume tradiționale.

Plaje liniștite și apă cristalină

În jurul insulei există o varietate de plaje în mare parte liniștite, multe dintre ele necesitând drumeții pentru a ajunge la ele. În zona portului Karavostassis se găsesc câteva plaje mici. La aproximativ 400 de metri de Karavostassis, după un mic deal, se află plajele Vardia și Livadi, aceasta din urmă având și o zonă de camping.

Din Ano Meria poți merge pe jos între 40 și 90 de minute pentru a ajunge la mai multe plaje, cea mai frumoasă fiind Agios Georgios, spre nord-est. Agios Giorgios este una dintre cele mai bune plaje vara, când briza este suficientă pentru a păstra răcoarea sub copaci, iar drumul pe jos din Ano Meria este foarte plăcut.

Din Hora pornește un drum spre nord, care urmează linia falezei și oferă priveliști spectaculoase, înainte de a coborî abrupt spre frumoasa plajă nisipoasă din golful Vathi și spre plajele Angali și Agios Nikolaos.

Cum ajungi pe insulă

Nu există aeroport pe insulă, însă Folegandros este ușor accesibilă cu feribotul din Atena (portul Pireu) și din alte insule ale Cicladelor.

Cel mai apropiat aeroport se află pe Santorini. Acesta primește zboruri din Atena și din multe orașe europene. De acolo, poți ajunge în Folegandros cu feribotul. Călătoria durează între 6 și 8 ore, în funcție de tipul feribotului: clasic sau de mare viteză.

Folegandros este conectată și cu alte insule din Ciclade, precum Santorini, Milos, Ios și Sifnos.

În extrasezon circulă doar două sau trei feriboturi pe săptămână. Vara sunt mai multe curse, dar numărul exact nu este întotdeauna cunoscut dinainte, ceea ce face rezervarea hotelurilor mai dificilă. Totuși, poți estima că, dacă nu există curse zilnice, vor fi aproximativ 5 pe săptămână.

Pentru conexiuni către alte insule, cele mai bune opțiuni sunt Sifnos, Milos și insulele din vestul Cicladelor. Santorini, Sikinos și Ios sunt, de asemenea, opțiuni bune dacă există feriboturi rapide (Superjet sau alte companii de viteză).

