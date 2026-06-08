Care este cea mai bună perioadă pentru a merge în Grecia. De ce să alegi vacanțele în extrasezon

Grecia este o destinație apreciată în orice anotimp, însă extrasezonul aduce un farmec aparte. Alegerea unei vacanțe în afara vârfului de sezon poate transforma complet experiența de călătorie.

La fel ca în orice altă destinație populară, cele mai aglomerate perioade în Grecia sunt lunile de vară.

Din acest motiv, călătoriile în extrasezon în Grecia sau în sezonul de tranziție pot oferi la fel de multe momente plăcute—și poate chiar bilete de avion și tarife hoteliere mai ieftine. În plus, te poți bucura de aceleași lucruri fără să ai de-a face cu aglomerația. Iată care este cea mai bună perioadă pentru a merge în Grecia.

Cea mai bună perioadă pentru plajă și vacanțe la mare

Grecia are ceva pentru toată lumea: soare și plajă pentru iubitorii de bronz, situri arheologice pentru pasionații de cultură, bucătărie delicioasă pentru gurmanzi.

Când vine vorba de vacanțe la plajă, prioritatea numărul unu este să profiți cât mai mult de soare. Așadar, care este cea mai bună perioadă pentru a călători și a petrece cât mai mult timp pe plajă? Totul depinde de buget, dar și de preferințele legate de vreme și aglomerație.

Vara: iulie și august

Știi deja: toată lumea vrea la plajă vara, când școlile sunt închise și soarele e puternic. Așadar, vara este cea mai aglomerată perioadă pentru a vizita o mulțime de destinații populare din Grecia sau alte stațiuni din Europa.

Dacă îți place aglomerația, ai bugetul necesar și suporți bine temperaturile de peste 30 de grade, atunci totul e perfect. Poți merge în orice stațiune din Europa. Grecia este extrem de populară vara, așa că orice insulă ai alege va fi populată spre aglomerată.

Totuși, dacă vrei o vacanță liniștită în Grecia, prețuri decente, soare puțin mai blând și nu prea mulți oameni, atunci poți merge în vacanță în extrasezon. Finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie oferă prețuri excepționale la cazări, bilete de avion și prețuri pe litoral.

Vremea este încă bună și te poți bronza fără probleme, dar îți permite și să explorezi orașul sau insula și tot ce are de oferit. În Grecia ai o mulțime de situri arheologice și locuri minunate pline de istorie pe care să le vizitezi, iar soarele blând de final de septembrie îți permite să faci asta la pas, fără grabă sau aglomerație.

Cea mai bună perioadă pentru explorat orașe și situri istorice

Europa este un continent vast și extrem de divers. De la romantismul Parisului, căldura și istoria Romei, până la cultura Londrei, Europa le are pe toate. Ai putea petrece o viață întreagă explorând Europa și tot ai mai găsi locuri și lucruri noi și interesante.

Totuși, această varietate face ca alegerea celei mai bune perioade pentru a vizita Europa să fie mai complicată. Perioadele ideale sunt, de obicei, aprilie – iunie și septembrie – noiembrie. Atunci sunt mai puțini turiști, iar clima este destul de plăcută, ceea ce face ca aceste luni să fie perfecte atât pentru exploratorii urbani, cât și pentru iubitorii de activități în aer liber.

În general, în Europa sunt mai puțini turiști în aceste perioade, iar vremea mai blândă face ca orașele să fie mai potrivite pentru explorat decât pentru zile însorite de plajă.

Când sunt cele mai mici prețuri în Grecia

Fiecare anotimp oferă o experiență diferită de călătorie în Grecia. Pentru a identifica cea mai ieftină lună pentru o vizită, este important să înțelegi cum influențează aceste sezoane costurile de călătorie, inclusiv zborurile, cazarea și activitățile.

Sezon de vârf (iunie – august)

Caracteristici: Lunile de vară sunt marcate de temperaturi ridicate, locuri turistice aglomerate și prețuri maxime la zboruri și cazare.

Costuri: Această perioadă înregistrează cele mai mari tarife pentru biletele de avion și hoteluri. Atracțiile turistice sunt aglomerate, iar rezervările în avans sunt esențiale pentru a obține prețuri decente.

Sezon intermediar (aprilie – mai și septembrie – octombrie)

Caracteristici: Aceste luni oferă vreme mai blândă și mai puțini turiști față de sezonul de vârf. Sunt ideale pentru cei care vor să evite aglomerația și să se bucure de condiții bune de călătorie.

Costuri: Prețurile la zboruri și cazare sunt mai scăzute decât în sezonul de vârf, ceea ce face această perioadă mai accesibilă din punct de vedere bugetar.

Extrasezon (noiembrie – martie)

Caracteristici: Vremea este mai rece, iar numărul turiștilor este redus. Unele facilități turistice pot fi închise sau cu program redus, dar atmosfera este mai relaxată. Costuri: Aceasta este, în general, cea mai ieftină perioadă pentru a vizita Grecia. Prețurile pentru zboruri, cazare și unele atracții sunt mai mici.

Când să eviți călătoriile în Grecia

Grecia atrage călătorii cu țărmurile sale spectaculoase, istoria antică și bucătăria savuroasă, promițând o escapadă ideală din rutina zilnică. Totuși, orice destinație are perioade mai puțin favorabile pentru turism, iar Grecia nu face excepție. Stabilirea celei mai nepotrivite perioade de vizitat depinde nu doar de condițiile meteo, ci și de toleranța la aglomerație și prețuri ridicate.

Deși Grecia își păstrează farmecul tot timpul anului, anumite perioade pot afecta calitatea experienței. Vârful verii, în special luna august, este extrem de aglomerat, deoarece turiști din toată lumea și localnici în concediu se îndreaptă spre destinațiile populare.

Acest val de vizitatori pune presiune pe resurse și poate diminua experiența prin plaje supraaglomerate, străzi agitate și unități de cazare complet rezervate. În plus, căldura extremă poate fi dificil de suportat, temperaturile ridicate din timpul zilei afectând confortul general al călătoriei.

Pe de altă parte, iarna are propriile dezavantaje: vreme rece, imprevizibilă, și închiderea multor servicii turistice, mai ales pe insule. Multe insule grecești și unele atracții fie se închid, fie funcționează cu program redus în lunile de iarnă. Curse de feribot mai rare (sau inexistente), hoteluri, restaurante și magazine închise până la primăvară.

Așadar, în lunile pline de vară - iunie, iulie, august - o vacanță în Grecia poate să nu fie cea mai bună idee, dacă nu poți suporta temperaturile ridicate și aglomerația. În plus, dacă nu rezervi din timp, poți găsi cazări și bilete de avion la suprapreț, așa că apucă-te de căutat din timp dacă vrei să găsești prețuri bune pentru o vacanță în Grecia în sezonul estival.

Pe de altă parte, sezonul rece nu este cel mai indicat pentru a vizita această țară, decât dacă vrei să descoperi situri arheologice și să explorezi orașele istorice la pas.

Dacă vrei totuși să te bucuri de soare, mare, plaje și tot ce are de oferit Grecia, dar fără aglomerație, lunile aprilie-mari și septembrie-octombrie sunt perfecte pentru asta. Temperaturile sunt decente, poți face plajă, apa începe să se încălzească și insulele încep să prindă viață.

Recomandări în funcție de tipul de vacanță

Călătorii în familie

Pentru călîătoriile în familie este bine să alegi sezonul estival - lunile iunie-septembrie sunt perfecte pentru bălăceală, soare și distracție. Cei mici se pot juca pe plajă și în apă, adulții pot sta serile la hotel bucurându-se de relaxare și o băutură, iar hotelurile și unitățile de cazare oferă pachete turistice foarte bune. Ai grijă să rezervi din timp ca sa obții cele mai bune oferte.

Vacanțe romantice

Dacă vrei să petreci o vacanță romantică, lunile septembrie-octombrie sunt perfecte. Aglomerația e mai mică, locurile frumoase sunt mult mai accesibile, iar lucrurile de făcut în doi sunt nenumărate, inclusiv plimbări pe plajă la asfințit sau explorări spre puncte de belvedere.

Excursii active sau culturale

Genul de vacanțe în care vrei să vizitezi o mulțime de obiective turistice, culturale sau naturale ori cele în care vrei să faci drumeții pentru a vedea cât mai multe lucruri sunt perfecte în lunile puțin mai reci precum martie, aprilie sau octombrie-noiembrie. Vremea este ideală pentru plimbări și excursii. Nu vei putea sta la plajă, dar poți să găsești un hotel cu piscină pentru puțină bălăceală, dacă ai chef.

De ce să mergi în Grecia în extrasezon

Nu este surprinzător că cea mai populară perioadă pentru a vizita Grecia este din primăvara târzie până la începutul toamnei, când vremea caldă atrage turiștii spre plaje și insule. Conform datelor CEIC, mai puțin de un milion de persoane vizitează Grecia în fiecare lună între noiembrie și martie, comparativ cu de peste șase ori mai multe în august. Așadar, dacă nu mergi pentru plajă, vei întâlni mult mai puțini turiști dacă alegi să vizitezi iarna.

Deși vremea este mai rece din noiembrie până în martie (cu temperaturi medii între 7°C și 16°C), este o perioadă potrivită pentru a explora situri antice – cum ar fi Delphi sau Olympia – dar și galerii de artă contemporană și muzee din Atena, fără aglomerația specifică sezonului. Totuși, multe locații turistice și hoteluri se închid în sezonul rece, mai ales pe insule, iar între noiembrie și martie crește probabilitatea de ploi.

Dacă vrei vreme caldă, dar fără caniculă, lunile mai și septembrie sunt printre cele mai bune pentru a merge în Grecia. Țara este destul de întinsă, așa că temperaturile variază în funcție de regiune. În mai, media maximă în Atena este de aproximativ 25°C, iar minimele de 15°C. Zonele muntoase, precum Muntele Olimp, sunt de regulă mai reci. În iunie, temperaturile ajung frecvent la 29°C – ideale pentru înot în mare, conform travelandleisure.

Vara poate fi caniculară, cu maxime de 32–35°C în Atena, deși insulele grecești tind să fie mai răcoroase, cu temperaturi între 25–29°C (în Creta, valorile sunt mai apropiate de cele din Atena). În octombrie, maximele medii scad la 16–22°C. E mai răcoare, dar nu suficient de frig încât să fie neplăcut. Iarna (noiembrie – martie) este sezonul cu cele mai multe precipitații, iar temperaturile pot coborî până spre 7°C.

Experții în turism recomandă sfârșitul primăverii sau începutul toamnei pentru o vreme blândă și cazări mai accesibile.

Înainte sau după sezonul de vârf (iulie și august), lunile iunie sau septembrie sunt excelente pentru vacanțe axate pe plajă, deoarece apa mării este suficient de caldă pentru înot. Poți opta și pentru o insulă mai puțin frecventată, precum Kefalonia, în Marea Ionică, pentru a evita aglomerația din destinațiile celebre.

Dacă alegi totuși să mergi pe insule în mijlocul verii, va fi necesar să rezervi din timp cazarea și excursiile sau activități precum tururile cu barca. Evită lunile reci de iarnă, când există mai puține zboruri și curse de feribot, iar multe hoteluri, restaurante și atracții sunt închise.

Ce destinații din Grecia merită să vizitezi în extrasezon

Grecia rămâne una dintre cele mai iubite destinații de vacanță din Europa, însă adevăratul său farmec poate fi descoperit dincolo de lunile aglomerate de vară. Extrasezonul, în special perioada dintre aprilie și iunie sau septembrie și noiembrie, oferă condiții ideale pentru explorare: temperaturi plăcute, prețuri mai accesibile și atracții turistice mai puțin aglomerate. Pentru cei care își doresc o experiență autentică, Grecia în extrasezon dezvăluie peisaje spectaculoase, sate tradiționale și o atmosferă relaxată, greu de găsit în plin sezon estival.

Una dintre cele mai inspirate alegeri este insula Creta, cea mai mare insulă a Greciei. Primăvara și toamna sunt perioade excelente pentru a vizita siturile arheologice, fără căldura sufocantă din mijlocul verii. În plus, traseele montane devin mult mai accesibile, iar plajele își păstrează frumusețea, chiar dacă numărul turiștilor scade considerabil.

Rhodos este o altă destinație care merită explorată în extrasezon. Orașul vechi medieval, inclus în patrimoniul UNESCO, poate fi descoperit în liniște, iar străduțele sale pietruite capătă un farmec aparte atunci când nu sunt sufocate de mulțimi. Temperaturile blânde permit plimbări lungi pe faleză și excursii către satele tradiționale din interiorul insulei.

Pentru iubitorii de peisaje spectaculoase, Santorini oferă o experiență complet diferită în afara sezonului de vârf. Celebrele apusuri de soare sunt la fel de impresionante, însă atmosfera devine mult mai intimă. Hotelurile și restaurantele practică adesea tarife mai avantajoase, iar vizitatorii se pot bucura de priveliștile asupra calderei fără aglomerația specifică lunilor iulie și august.

În partea continentală a Greciei, regiunea Peloponez reprezintă o alegere excelentă pentru cei interesați de istorie și cultură. Orașe precum Nafplio, considerat unul dintre cele mai frumoase din țară, oferă un amestec fascinant de arhitectură venețiană, plaje liniștite și gastronomie locală autentică. Tot aici pot fi vizitate importante situri istorice, precum Micene și Epidaur.

O destinație care câștigă tot mai multă popularitate este Meteora. Toamna, formațiunile stâncoase impresionante și mănăstirile construite pe vârfurile acestora creează un peisaj de poveste. Temperaturile sunt ideale pentru drumeții, iar lumina specifică sezonului transformă fiecare fotografie într-o imagine memorabilă.

Nu trebuie ignorată nici insula Corfu, care în extrasezon își dezvăluie latura autentică. Vegetația luxuriantă, influențele venețiene și atmosfera relaxată oferă cadrul perfect pentru o vacanță liniștită. În plus, toamna este perioada în care gastronomia locală poate fi descoperită în ritmul firesc al comunităților locale.

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