Zeci de pasionați de surf s-au întrecut pe valuri.

Marea a fost agitată, dar parcă și mai frumoasă pentru turiștii care au fost în acest weekend la mare.

Femeie: „Este superb. Marea spune o poveste atât de frumoasă, încât nu poți să treci indiferent peste ea. Chiar dacă coafura nu rezistă azi, sunt foarte fericită că sunt aici.”

Cei mai mulți au admirat valurile de pe plajă, dar câțiva s-au încumetat să facă și baie.

Femeie: „Bate vântul și aduce nisipul în ochi, dar e frumoasă, sunt valuri, mai mulți aerosoli.”

Corespondent Știrile ProTV: „Pe litoral vremea este plăcută din punct de vedere termic, avem un soare generos și 23 de grade în termometre. Vântul suflă cu putere la rafală, cu 40 de km/h. Apa mării înregistrează 18 grade Celsius.”

Pentru 40 de pasionați de surf, vântul a fost perfect - a agitat marea suficient cât să se formeze valuri mari, care le-au permis să arate cât de talentați sunt.

Până la finalul lunii încă sunt prețuri mici la cazare, prin programul „Litoralul pentru toți”. Apoi, vor mai rămâne deschise în jur de 20 de hoteluri.