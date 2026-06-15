Insula din Grecia pe care turiștii o vizitează pentru a vedea broaștele țestoase. Este printre cele mai frumoase destinații

O insulă grecească atrage anual mii de vizitatori fascinați de prezența broaștelor țestoase, care pot fi observate în mediul lor natural. Plajele sălbatice, apele turcoaz și ecosistemul protejat transformă această destinație într-una de basm.

Zakynthos este una dintre cele mai îndrăgite insule grecești, renumită pentru peisajele spectaculoase, plajele cu nisip fin și apele de un albastru ireal. Aici, natura se îmbină armonios cu atmosfera relaxată a insulei. Zakynthos este una dintre cele 7 insule ionice. Cu o suprafață de 406 km², este a treia cea mai mare insulă din Marea Ionică. Cel mai mare oraș și principalul port este Zakynthos, numit de greci și „Chora”, unde locuiește jumătate din populația insulei. Zakynthos are un peisaj foarte variat, cu câmpii fertile în partea de sud-est și munți cu păduri dese de pini și faleze spectaculoase pe coasta vestică. Economia insulei se bazează în principal pe creșterea animalelor, agricultură și turism. Cum ajungi în Zakynthos Fermecătoarea insulă Zakynthos este ușor de accesat, putând fi atinsă atât cu feribotul, cât și cu avionul. Citește și Ce îți trebuie ca să călătorești în SUA din România în 2026. Ghid complet pentru turiști Cu feribotul din Killini Poți ajunge în portul Zakynthos plecând din portul Killini, aflat în vestul Peloponezului. Traversarea durează aproximativ 75 de minute. În timpul verii, turiștii pot călători și între Zakynthos și Kefalonia. Feriboturile pleacă din Agios Nikolaos (Zakynthos) și Pesada (Kefalonia). Există două curse zilnice, iar călătoria durează în medie o oră și jumătate. Zboruri Din București în Zakynthos este un zbor de 1 oră și 55 de minute. Compania low cost WizzAir operează zboruri directe, iar prețurile variază în funcție de perioadă. Aeroportul se află la doar 3 km de oraș, iar accesul se poate face cu mașina, autobuzul sau taxiul. Atracții turistice, activități și obiective de vizitat în Zakynthos

Plimbare prin Zakynthos Town Începe-ți călătoria cu o plimbare relaxantă prin orașul Zakynthos. Admiră arhitectura locală. Poți face baie la Plaz, plaja orașului. Dimineața, poți vizita și câteva muzee.

Biserica Agios Dionysos O oprire esențială – această biserică este un simbol al istoriei și importanței religioase a insulei, deoarece Sfântul Dionysos este patronul insulei. Lângă biserică se află și un mic muzeu ecleziastic.

Satul Bochali Urcă cu mașina până în satul Bochali pentru o panoramă spectaculoasă asupra orașului Zakynthos. Dacă nu vrei să înoți sau ai făcut-o deja, rămâi aici pentru cină și un cocktail.

Plaja Kalamaki & Avioane la apus Relaxează-te pe plaja cu nisip Kalamaki. Partea îndepărtată a plajei (lângă hotelul Crystal Beach) este liniștită și oferă o vedere frumoasă asupra golfului, departe de aglomerația din Laganas. De aici, poți vedea avioanele aterizând la apus, din zona Airport Cafe.

Tur cu barca Fă un tur cu barca din portul Keri sau Agios Sostis spre Peșterile Keri, Myzithres, plaja Piscines și Peștera Dragostei. Apele sunt incredibil de limpezi și albastre. Până la Myzithres poți conduce chiar tu o barcă de până la 30 CP. Pentru Piscines și Peștera Dragostei este obligatoriu un skipper. Înot cu țestoase La finalul turului, treci pe lângă Marathonisi (Insula Țestoaselor) și golful Laganas. Dacă ai noroc, poți înota cu țestoasele.

Farul Keri & punctul de belvedere Myzithrez La finalul zilei, mergi cu mașina la Farul Keri și punctul de belvedere Myzithres pentru un apus spectaculos. Poți lua cina romantic la restaurantul de lângă far (Keri Lighthouse), în satul Keri sau poți merge la o prăjitură la cafeneaua Nitzi.

Cele mai frumoase plaje din Zakynthos Plaja Dafni Plaja Dafni este liniștită și plăcută. Se află în sudul insulei, pe Peninsula Vasilikos. Țestoasele Caretta Caretta își depun ouăle aici, motiv pentru care plaja este protejată prin lege, iar dezvoltarea a fost redusă la minimum. Dacă preferi o plajă retrasă și neaglomerată, Dafni este alegerea potrivită. Există câteva taverne unde poți mânca și te poți relaxa pe șezlonguri (gratuite). Este și un loc bun pentru snorkeling – sunt multe stânci și pești. Ia-ți încălțăminte de apă, pentru a merge pe pietre. Ai și șanse să vezi o țestoasă.

Plaja Gerakas Dacă îți plac plajele liniștite, Gerakas va fi, fără îndoială, a doua ta preferată din Zakynthos. Este aproape de Dafni, în punctul cel mai sudic al insulei. Poți ajunge cu mașina până la o parcare, de unde o scară duce direct la plajă. Pentru a proteja țestoasele Caretta Caretta, toate facilitățile se află lângă parcare, nu pe plajă. Pentru unii poate părea un dezavantaj, dar distanța este mică – doar câteva minute de mers.

Plaja Porto Limnionas Porto Limnionas este un golf stâncos situat pe partea vestică a insulei. Un drum șerpuit coboară din interiorul muntos al insulei până la coastă. Parcarea este chiar lângă golf. La sosire, vei vedea o tavernă, copaci, șezlonguri și mulți oameni (mai ales în sezonul de vârf). Dar, dacă mergi puțin mai departe, vei descoperi frumusețea reală a locului: formațiuni stâncoase impresionante și apă turcoaz impecabilă. Șezlongurile sunt foarte căutate – pe bună dreptate, pentru că priveliștea spre Marea Ionică este fenomenală. Pentru baie, coboară treptele sculptate în stâncă. Este un loc excelent pentru snorkeling.

Plaja Kalamaki Plaja Kalamaki este situată într-o zonă foarte turistică, lângă Laganas, orașul Zakynthos și Argassi. Este o plajă mare, cu nisip fin și ape calde, puțin adânci. Face parte din golful Laganas, zonă în general supradezvoltată. Totuși, plaja Kalamaki este protejată prin lege, deoarece aici își depun ouăle țestoasele Loggerhead. De aceea, nu sunt multe facilități direct pe plajă, dar orașul Kalamaki, aflat lângă, are tot ce îți trebuie. Ia-ți echipamentul de snorkeling – este unul dintre cele mai bune locuri din Zakynthos pentru a vedea țestoasele.

Plaja Navagio („Epava”) – dar nu în sezonul de vârf Una dintre cele mai spectaculoase plaje din Zakynthos este Navagio – plaja cu epava. Este principala atracție a insulei. Există două modalități de a vizita plaja: cu barca sau de la punctul de belvedere de pe stânci. Este, fără îndoială, una dintre cele mai impresionante plaje.

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