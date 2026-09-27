VIDEO: O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos: străzi inundate, restaurante lovite de ape, turiști blocați

Stiri Turism
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Skiathos facebook
colaj FOTO / Facebook

O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos, sâmbătă, 26 septembrie, provocând inundații pe străzi, potrivit filmărilor publicate pe rețelele sociale. De asemenea, unele curse aeriene au fost blocate, iar turiștii forțați să își caute cazare.

autor
Cristian Matei

Potrivit blogului local de știri din Skiathos, skiathoslife.gr, drumurile din această insulă foarte populată cu turiști, chiar și la sfârșitul lunii septembrie,  au fost inundate rapid de apele care s-au format în urma ploilor torențiale extrem de puternice, care au izbucnit sâmbătă după-amiază, în jurul orei 19:30.

Conform sursei citate, această ”rupere de nori” a durat o jumătate de oră, iar în filmările care au fost publicate pe rețele sociale se vede cum obiecte precum scaune și mese de la unele restaurante au fost luate de apă, „amintind de fenomenele „Daniel” și „Elias” care au lovit Magnesia în această perioadă, acum trei ani.” - scriu cei de la skiathoslife. 

Furtunile Daniel și Elias au fost două fenomene meteorologice extreme, care s-au succedat rapid și au lovit Grecia și anumite zone din regiunea mediteraneană în septembrie 2023, provocând inundații fulgerătoare catastrofale, pagube grave la infrastructură, precum și un colaps pe termen lung al mediului și al agriculturii.

Conform informațiilor, nu au fost semnalate ”alte probleme grave” cauzate de acest fenomen meteo, mai spun cei de la skiathoslife.

Pe de altă parte, furtuna a provocat căderi de curent electric în zona KALYVIA, ”iar sala care urma să găzduiască evenimentul Schoolwave 2026 în incinta EPAL Skiathos s-a inundat”, astfel că organizatorii au amânat evenimentul.

Sâmbătă, 26 septembrie, au avut loc precipitații și furtuni locale, în special în zonele de est, centru și sud ale continentului, precum și în Arhipelagul Sporade, unde se află insula Skiathos. 

Conform rețelei de stații meteorologice automate a Observatorului Național din Atena / meteo.gr, cea mai mare cantitate de precipitații a fost înregistrată la stația meteorologică din Glossa, Skopelos, unde s-au înregistrat 48 mm până la ora 18:00, sâmbătă, 26 septembrie. 

Se menționează că precipitații semnificative la nivel local au fost înregistrate și în anumite zone din Grecia Central-Estică, Tesalia și Peloponez. 

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: skiathos, turisti, grecia,

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