VIDEO: O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos: străzi inundate, restaurante lovite de ape, turiști blocați

Potrivit blogului local de știri din Skiathos, skiathoslife.gr, drumurile din această insulă foarte populată cu turiști, chiar și la sfârșitul lunii septembrie, au fost inundate rapid de apele care s-au format în urma ploilor torențiale extrem de puternice, care au izbucnit sâmbătă după-amiază, în jurul orei 19:30.

Conform sursei citate, această ”rupere de nori” a durat o jumătate de oră, iar în filmările care au fost publicate pe rețele sociale se vede cum obiecte precum scaune și mese de la unele restaurante au fost luate de apă, „amintind de fenomenele „Daniel” și „Elias” care au lovit Magnesia în această perioadă, acum trei ani.” - scriu cei de la skiathoslife.

Furtunile Daniel și Elias au fost două fenomene meteorologice extreme, care s-au succedat rapid și au lovit Grecia și anumite zone din regiunea mediteraneană în septembrie 2023, provocând inundații fulgerătoare catastrofale, pagube grave la infrastructură, precum și un colaps pe termen lung al mediului și al agriculturii.