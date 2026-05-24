Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO
Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO

Milos, insula grecească cu plaje spectaculoase și peisaje vulcanice unice în lume. Cum ajungi aici

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
milos grecia
Shutterstock

Milos este insula grecească perfectă de vizitat în 2026. Este plină de aventură, plaje frumoase și orășele cochete.

autor
Anca Lupescu

Când îți planifici vacanța pe insulele grecești, trebuie să o adaugi pe itinerariu. Milos este cea mai sud-vestică insulă din lanțul Cicladelor și se află la 188 km de Atena. A fost formată prin activitate vulcanică și are peisaje dramatice care reflectă originea sa geologică. Iată tot ce trebuie să știi despre Milos.

Unde se află insula Milos și de ce este specială

Milos are un mic aeroport național deservit de zboruri din Atena, așa că în funcție de locul din care vii, merită să iei în calcul un zbor sau să verifici măcar prețul.

Alternativ, cea mai bună opțiune este feribotul. Rețeaua de feriboturi din Grecia este foarte bine dezvoltată și este ușor să te deplasezi de la o insulă la alta.

Ca pe majoritatea insulelor grecești, transportul public este slab în cel mai bun caz, așa că este important să ai un mijloc propriu de transport odată ajuns în Milos, deoarece insula este destul de mare.

Citește și
Planul complet pentru vacanță. Ce să faci cu 7 zile înainte de plecare

De obicei se recomandă închirierea unei mașini, pentru că oferă și protecție împotriva soarelui și a căldurii atunci când te deplasezi de la o plajă la alta, însă mulți turiști închiriază și scutere la nivel local.

Este recomandat să faci rezervare din timp, mai ales în lunile de vară, deoarece de multe ori, dacă amânam prea mult, se întâmpla ca insulele să nu mai aibă deloc vehicule disponibile pentru închiriere.

Cele mai frumoase plaje din Milos

Sarakiniko Beach

Un golf mic cu apă verde-iz smarald, înconjurat de peisajul alb vulcanic din Sarakiniko, una dintre cele mai iconice plaje din Milos.

Sarakiniko Beach spectaculoasă este fără îndoială una dintre cele mai bune plaje din Milos și una dintre cele mai unice din Grecia. Ceea ce o face specială este peisajul vulcanic, asemănător cu suprafața lunii, cu formațiuni de rocă albă. Pare că aparține altei planete. Explorarea acestui loc este una dintre cele mai importante activități din Milos.

Nu există umbră, așa că este necesar să ai cremă de protecție solară, pălărie și apă, conform thesmoothescape.

Sarakiniko tinde să fie foarte aglomerată vara, așa că este mai bine să ajungi devreme. Răsăritul este momentul ideal, când culorile stâncilor trec de la portocaliu și roz la alb intens pe măsură ce soarele urcă.

Firiplaka Beach

Firiplaka este situată pe coasta de sud a insulei Milos. Are un golf larg cu apă turcoaz și nisip auriu, înconjurat de stânci în nuanțe de portocaliu, roz și alb. În mijloc se află o stâncă mare cu o arcadă prin care se poate înota.

Este una dintre cele mai populare plaje din Milos, dar fiind întinsă, nu devine de obicei supraaglomerată.

Gerakas Beach

Gerakas este o plajă mică, izolată, accesibilă doar cu barca, situată pe coasta de sud. Este o oprire frecventă în tururile maritime din Milos.

Ceea ce o face specială este culoarea apei, un turcoaz extrem de intens, comparabil cu lagunele tropicale.

Cel mai bun mod de a o experimenta este înotul direct din barcă până la țărm, cu echipament de snorkeling.

Firopotamos Beach

Firopotamos este situată într-un golf mic pe coasta de nord a insulei Milos. Are apă limpede și case tradiționale pe mal.

Plaja este un amestec de nisip și pietriș și are zone cu umbră naturală.

Pe lângă plajă, satul merită vizitat pentru casele pescărești („sirmata”), biserica și ruinele vechi.

Multe dintre case au fost renovate și transformate în locuri de cazare turistice.

Ce poți vizita în Milos în afară de plaje

Adamas este principalul oraș din Milos și tot aici este portul unde sosesc feriboturile și unde acostează navele de croazieră, deși nu este un port mare. Ca multe orașe portuare, poate fi zgomotos și aici se află și majoritatea centrelor de închiriere mașini/ATV, ceea ce adaugă aglomerație. Totuși, poziția centrală compensează aceste neajunsuri.

Aici găsești tot ce este specific unui oraș portuar: magazine de suveniruri, hosteluri pentru backpackeri, cafenele, agenții de turism și altele. Este foarte bine poziționat pentru a ajunge rapid în orice parte a insulei și are un mix bun de activități culturale și viață de noapte.

Pollonia

Pollonia este un orășel fermecător situat în extremitatea nord-estică a insulei. Este plin de restaurante cu fructe de mare, cafenele și taverne tradiționale, dar și o mică fabrică de vinuri, un port de pescari și feribotul către insula vecină Kimolos.

Este popular în special în rândul familiilor europene datorită plajei liniștite și sigure, iar seara are o atmosferă animată, dar potrivită pentru familii.

Deși este mai departe de multe atracții principale, este ușor de ajuns cu mașina și relativ aproape de celebra Sarakiniko Beach. Aici se află și una dintre cele mai bune patiserii din zonă.

Plaka

Plaka înseamnă „loc” sau „piață” în greacă și reprezintă centrul tradițional al orașului, locul unde oamenii se întâlneau în mod obișnuit. Același rol îl are și în Milos.

Aici se află cele mai vechi clădiri de pe insulă, iar plimbările prin străduțele înguste, acoperite de bougainvillea, și micile cafenele și magazine pot dura ore întregi. Din zona de vest se pot vedea unele dintre cele mai frumoase apusuri din Grecia.

În partea de nord-est se află drumul spre Castro, de unde se vede întreaga insulă.

Cum ajungi în Milos din România

Principală rută pentru a ajunge în Milos este către Santorini din București. Poți lua un zbor sau poți merge cu mașina personală. Din Santorini, iei feribotul și ajungi în Milos.

Alternativ, poți alege zboruri directe în Atena, Salonic sau alte orașe ca să ajungi rapid în Milos.

Dacă vrei să mergi cu mașina personală, cel mai bun traseu este București - Sofia, Salonic, Atena, portul Pireus și feribot spre Milos.

Etichete: grecia, insule, destinatii turistice,

Articol recomandat de sport.ro
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
Citește și...
Stiri Turism
Planul complet pentru vacanță. Ce să faci cu 7 zile înainte de plecare

Cu doar 7 zile înainte de vacanță, este momentul perfect să pui la punct ultimele detalii pentru o călătorie fără stres. 
Stiri Turism
Cât de devreme trebuie să ajungi la aeroport, în funcție de zbor. Ghid complet pentru 2026

Să știi când să ajungi la timp la aeroport rămâne una dintre cele mai frecvente întrebări legate de călătorii. 
Stiri Turism
Pe litoralul românesc, plajele s-au animat ca într-o zi de vară. 25 de grade şi turişti atraşi de marea în nuanţe de turcoaz

A fost o zi splendidă pe litoral cu 25 de grade în termometre, iar marea i-a întâmpinat pe turiști în nuanțe de turcoaz. 

Recomandări
Cultura
Cristian Mungiu intră într-un club select al cinematografiei mondiale: Doar zece regizori au câștigat de două ori Palme d'Or

Cristian Mungiu a scris din nou istorie la Cannes. La aproape două decenii după triumful care a schimbat pentru totdeauna cinematografia românească, regizorul cucerește încă o dată marele trofeu al festivalului de film. 

Stiri Mondene
Cannes 2026. Filmul "Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat marele premiu Palme d'Or. Este al doilea trofeu al românului

Filmul "Fjord", regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes 2026.

Stiri externe
Surse Washington Times: SUA și Iranul vor anunța un acord de pace în următoarele 24 de ore, care va pune capăt luptelor

Statele Unite și Iranul ar putea anunța în următoarele ore încheierea unui acord de pace, menit să pună capăt luptelor pe toate fronturile, a declarat pentru The Washington Times o sursă apropiată negocierilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Mai 2026

30:35

Alt Text!
Superspeed
S10E16

22:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

”Așa se scrie istoria”! Cele patru echipe promovate în Liga 2

Sport

Daniel Pancu și Sorin Paraschiv, invitații speciali la Fața la Joc, în direct la Pro TV și LIVE pe VOYO