Milos, insula grecească cu plaje spectaculoase și peisaje vulcanice unice în lume. Cum ajungi aici

Când îți planifici vacanța pe insulele grecești, trebuie să o adaugi pe itinerariu. Milos este cea mai sud-vestică insulă din lanțul Cicladelor și se află la 188 km de Atena. A fost formată prin activitate vulcanică și are peisaje dramatice care reflectă originea sa geologică. Iată tot ce trebuie să știi despre Milos.

Unde se află insula Milos și de ce este specială

Milos are un mic aeroport național deservit de zboruri din Atena, așa că în funcție de locul din care vii, merită să iei în calcul un zbor sau să verifici măcar prețul.

Alternativ, cea mai bună opțiune este feribotul. Rețeaua de feriboturi din Grecia este foarte bine dezvoltată și este ușor să te deplasezi de la o insulă la alta.

Ca pe majoritatea insulelor grecești, transportul public este slab în cel mai bun caz, așa că este important să ai un mijloc propriu de transport odată ajuns în Milos, deoarece insula este destul de mare.

De obicei se recomandă închirierea unei mașini, pentru că oferă și protecție împotriva soarelui și a căldurii atunci când te deplasezi de la o plajă la alta, însă mulți turiști închiriază și scutere la nivel local.

Este recomandat să faci rezervare din timp, mai ales în lunile de vară, deoarece de multe ori, dacă amânam prea mult, se întâmpla ca insulele să nu mai aibă deloc vehicule disponibile pentru închiriere.

Cele mai frumoase plaje din Milos

Sarakiniko Beach

Un golf mic cu apă verde-iz smarald, înconjurat de peisajul alb vulcanic din Sarakiniko, una dintre cele mai iconice plaje din Milos.

Sarakiniko Beach spectaculoasă este fără îndoială una dintre cele mai bune plaje din Milos și una dintre cele mai unice din Grecia. Ceea ce o face specială este peisajul vulcanic, asemănător cu suprafața lunii, cu formațiuni de rocă albă. Pare că aparține altei planete. Explorarea acestui loc este una dintre cele mai importante activități din Milos.

Nu există umbră, așa că este necesar să ai cremă de protecție solară, pălărie și apă, conform thesmoothescape.

Sarakiniko tinde să fie foarte aglomerată vara, așa că este mai bine să ajungi devreme. Răsăritul este momentul ideal, când culorile stâncilor trec de la portocaliu și roz la alb intens pe măsură ce soarele urcă.