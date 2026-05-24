Milos, insula grecească cu plaje spectaculoase și peisaje vulcanice unice în lume. Cum ajungi aici

Milos este insula grecească perfectă de vizitat în 2026. Este plină de aventură, plaje frumoase și orășele cochete.
Când îți planifici vacanța pe insulele grecești, trebuie să o adaugi pe itinerariu. Milos este cea mai sud-vestică insulă din lanțul Cicladelor și se află la 188 km de Atena. A fost formată prin activitate vulcanică și are peisaje dramatice care reflectă originea sa geologică. Iată tot ce trebuie să știi despre Milos.
Unde se află insula Milos și de ce este specială
Milos are un mic aeroport național deservit de zboruri din Atena, așa că în funcție de locul din care vii, merită să iei în calcul un zbor sau să verifici măcar prețul.
Alternativ, cea mai bună opțiune este feribotul. Rețeaua de feriboturi din Grecia este foarte bine dezvoltată și este ușor să te deplasezi de la o insulă la alta.
Ca pe majoritatea insulelor grecești, transportul public este slab în cel mai bun caz, așa că este important să ai un mijloc propriu de transport odată ajuns în Milos, deoarece insula este destul de mare.
De obicei se recomandă închirierea unei mașini, pentru că oferă și protecție împotriva soarelui și a căldurii atunci când te deplasezi de la o plajă la alta, însă mulți turiști închiriază și scutere la nivel local.
Este recomandat să faci rezervare din timp, mai ales în lunile de vară, deoarece de multe ori, dacă amânam prea mult, se întâmpla ca insulele să nu mai aibă deloc vehicule disponibile pentru închiriere.
Cele mai frumoase plaje din Milos
Sarakiniko Beach
Un golf mic cu apă verde-iz smarald, înconjurat de peisajul alb vulcanic din Sarakiniko, una dintre cele mai iconice plaje din Milos.
Sarakiniko Beach spectaculoasă este fără îndoială una dintre cele mai bune plaje din Milos și una dintre cele mai unice din Grecia. Ceea ce o face specială este peisajul vulcanic, asemănător cu suprafața lunii, cu formațiuni de rocă albă. Pare că aparține altei planete. Explorarea acestui loc este una dintre cele mai importante activități din Milos.
Nu există umbră, așa că este necesar să ai cremă de protecție solară, pălărie și apă, conform thesmoothescape.
Sarakiniko tinde să fie foarte aglomerată vara, așa că este mai bine să ajungi devreme. Răsăritul este momentul ideal, când culorile stâncilor trec de la portocaliu și roz la alb intens pe măsură ce soarele urcă.
Firiplaka Beach
Firiplaka este situată pe coasta de sud a insulei Milos. Are un golf larg cu apă turcoaz și nisip auriu, înconjurat de stânci în nuanțe de portocaliu, roz și alb. În mijloc se află o stâncă mare cu o arcadă prin care se poate înota.
Este una dintre cele mai populare plaje din Milos, dar fiind întinsă, nu devine de obicei supraaglomerată.
Gerakas Beach
Gerakas este o plajă mică, izolată, accesibilă doar cu barca, situată pe coasta de sud. Este o oprire frecventă în tururile maritime din Milos.
Ceea ce o face specială este culoarea apei, un turcoaz extrem de intens, comparabil cu lagunele tropicale.
Cel mai bun mod de a o experimenta este înotul direct din barcă până la țărm, cu echipament de snorkeling.
Firopotamos Beach
Firopotamos este situată într-un golf mic pe coasta de nord a insulei Milos. Are apă limpede și case tradiționale pe mal.
Plaja este un amestec de nisip și pietriș și are zone cu umbră naturală.
Pe lângă plajă, satul merită vizitat pentru casele pescărești („sirmata”), biserica și ruinele vechi.
Multe dintre case au fost renovate și transformate în locuri de cazare turistice.
Ce poți vizita în Milos în afară de plaje
Adamas este principalul oraș din Milos și tot aici este portul unde sosesc feriboturile și unde acostează navele de croazieră, deși nu este un port mare. Ca multe orașe portuare, poate fi zgomotos și aici se află și majoritatea centrelor de închiriere mașini/ATV, ceea ce adaugă aglomerație. Totuși, poziția centrală compensează aceste neajunsuri.
Aici găsești tot ce este specific unui oraș portuar: magazine de suveniruri, hosteluri pentru backpackeri, cafenele, agenții de turism și altele. Este foarte bine poziționat pentru a ajunge rapid în orice parte a insulei și are un mix bun de activități culturale și viață de noapte.
Pollonia
Pollonia este un orășel fermecător situat în extremitatea nord-estică a insulei. Este plin de restaurante cu fructe de mare, cafenele și taverne tradiționale, dar și o mică fabrică de vinuri, un port de pescari și feribotul către insula vecină Kimolos.
Este popular în special în rândul familiilor europene datorită plajei liniștite și sigure, iar seara are o atmosferă animată, dar potrivită pentru familii.
Deși este mai departe de multe atracții principale, este ușor de ajuns cu mașina și relativ aproape de celebra Sarakiniko Beach. Aici se află și una dintre cele mai bune patiserii din zonă.
Plaka
Plaka înseamnă „loc” sau „piață” în greacă și reprezintă centrul tradițional al orașului, locul unde oamenii se întâlneau în mod obișnuit. Același rol îl are și în Milos.
Aici se află cele mai vechi clădiri de pe insulă, iar plimbările prin străduțele înguste, acoperite de bougainvillea, și micile cafenele și magazine pot dura ore întregi. Din zona de vest se pot vedea unele dintre cele mai frumoase apusuri din Grecia.
În partea de nord-est se află drumul spre Castro, de unde se vede întreaga insulă.
Cum ajungi în Milos din România
Principală rută pentru a ajunge în Milos este către Santorini din București. Poți lua un zbor sau poți merge cu mașina personală. Din Santorini, iei feribotul și ajungi în Milos.
Alternativ, poți alege zboruri directe în Atena, Salonic sau alte orașe ca să ajungi rapid în Milos.
Dacă vrei să mergi cu mașina personală, cel mai bun traseu este București - Sofia, Salonic, Atena, portul Pireus și feribot spre Milos.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Articol recomandat de sport.ro