Clacton-on-Sea, comparat adesea cu o stațiune mediteraneeană, are o faleză cu cafenele, baruri și restaurante, iar localnicii spun că, în lunile de vară, atmosfera este asemănătoare cu cea din Spania, potrivit Express.

Turiștii laudă plaja și atmosfera de pe litoral

Pe Tripadvisor, un vizitator a scris: „A fost prima mea vizită și ce plajă minunată pentru relaxare. Cu siguranță mă voi întoarce toamna, când este mai puțin cald, ceea ce va fi de preferat.”

O altă persoană a comentat: „O zi fantastică la plajă! Am avut o zi extraordinară. Fish and chips foarte bune, la un preț rezonabil. O plajă frumoasă, cu nisip. Sălile de jocuri sunt excelente și nu te costă o avere.

Să nu mai vorbim despre gogoșile delicioase... absolut minunate! Cu siguranță trebuie să revenim.”

Un al treilea vizitator a spus: „Plajă și litoral foarte frumoase. Am vizitat atât atracțiile de pe faleză, cât și plaja.

Sunt o mulțime de lucruri de făcut pentru copii, inclusiv carusele și săli de jocuri. Plaja a fost curată și cu nisip, așa că s-au putut construi castele de nisip.

Salvamarii erau, de asemenea, prezenți în apropierea apei. Copiii s-au bucurat de ziua petrecută la plajă!”

O destinație potrivită pentru începutul toamnei

Clacton-on-Sea se remarcă prin plaja sa cu nisip, promenada animată și numeroasele atracții de pe litoral, fiind o destinație potrivită și după încheierea sezonului estival.

Un alt oraș pitoresc din Anglia, supranumit adesea „Mica Elveție”, a fost, de asemenea, inclus printre cele mai bune locuri de vizitat în această toamnă.