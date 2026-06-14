Cipru, locul cu apă turcoaz și soare tot anul. Cele mai frumoase locuri pentru mare și plajă

Dincolo de aceste imagini, se află o istorie mult mai complexă, insula fiind influențată atât de Europa, cât și de Asia, datorită poziției sale geografice. Potrivită atât pentru pasionații de istorie, cât și pentru cei care caută relaxare și distracție, dacă te gândești să vizitezi această insulă fermecătoare, iată câteva lucruri de știut înainte de a planifica o vacanță aici. Cipru, destinația cu unul dintre cele mai lungi sezoane de vară Când majoritatea oamenilor se gândesc la Cipru, își imaginează plaje aurii, ape turcoaz și zile lungi, scăldate în soare la malul mării. Și da, vara în Cipru este spectaculoasă. De la coasta animată din Ayia Napa până la marina elegantă din Limassol, insula știe cum să strălucească sub soarele mediteranean. Dar Cipru este mult mai mult decât o escapadă de vară. Cei care rămân mai mult timp sau vizitează insula în afara sezonului de vârf descoperă rapid că aceasta își schimbă personalitatea de-a lungul anului. Fiecare anotimp aduce propriul ritm, propriile culori și experiențe. Atunci Cipru începe cu adevărat să surprindă. Pe măsură ce vara se stinge, Cipru devine mai blând. Marea rămâne caldă până târziu în octombrie, dar aglomerația scade. Orașele de coastă devin mai relaxate, tavernele locale își reiau ritmul lent, iar apusurile par și mai dramatice pe fundalul liniștit al orizontului. Citește și Castele ascunse din Europa care par desprinse dintr-un basm. Unde se află cele mai frumoase peisaje Toamna este și sezonul recoltei. Podgoriile de la poalele Munților Troodos prind viață, piețele satelor găzduiesc mici festivaluri, iar peisajul rural se colorează în tonuri aurii și arămii. Este momentul ideal pentru plimbări panoramice, degustări de vin și explorarea insulei fără grabă. Iarna în Cipru surprinde aproape pe oricine. În timp ce mare parte din Europa este acoperită de frig, insula rămâne blândă și luminoasă. Poți face plimbări răcoroase pe coastă în Paphos, vizita situri arheologice fără căldura verii sau sta la o cafenea pe malul mării, cu o geacă subțire, privind valurile de iarnă. Ceea ce face Cipru mai mult decât o destinație de vară nu este doar clima, ci caracterul său. Insula este stratificată de istorie, cultură și tradiție. De la ruine antice la mănăstiri de munte, de la porturi pescărești la dealuri acoperite de viță-de-vie, Cipru spune povești în fiecare anotimp. Este și despre oameni. Căldura ospitalității cipriote nu depinde de sezon. Fie că ajungi în august sau în ianuarie, vei găsi aceleași zâmbete primitoare, conversații lungi la o cafea și o atmosferă relaxată, constantă, scrie lovecyprus. Cele mai populare zone pentru vacanță la mare în Cipru Cipru, o insulă populară din Marea Mediterană, atrage turiști prin plajele sale pitorești, monumentele istorice și varietatea de opțiuni de divertisment. Atunci când îți planifici o vacanță în Cipru, alegerea unei locații potrivite intereselor și așteptărilor tale este esențială. Insula are șase orașe de interes major pentru turiști, toate situate pe coastă. Trei dintre ele: Limassol, Paphos și Larnaca, sunt orașe mari, active pe tot parcursul anului, iar celelalte trei, Ayia Napa, Protaras și Polis, sunt stațiuni mai mici, animate vara și mai liniștite iarna. Să le analizăm pe fiecare. Limassol Dinamic și cosmopolit, Limassol este al doilea cel mai mare oraș din Cipru, potrivit pentru cei care preferă vacanțe active și vor să fie în centrul evenimentelor. Este, de asemenea, o alegere bună pentru cei care nu vorbesc engleza sau greaca, deoarece o parte importantă a populației vorbește rusă. Orașul este cunoscut pentru infrastructura bine dezvoltată, istoria bogată și numeroasele opțiuni de divertisment. Coasta de 14 km a Limassolului formează practic o singură plajă continuă, cu intrare lină în mare. Orașul oferă hoteluri de lux, restaurante, cafenele și o viață culturală activă. Poziția centrală îl face o bază bună pentru explorarea insulei.

Paphos Paphos, situat pe coasta de sud-vest a Ciprului, este un oraș potrivit pentru combinația dintre plajă și explorare istorică. Este considerat un centru important al civilizației antice și are numeroase situri arheologice. Plajele din oraș sunt în mare parte stâncoase, dar zona Coral Bay, aflată la vest, are plaje cu nisip și este o alternativă mai bună pentru cazare.

Larnaca Larnaca este unul dintre cele mai vechi orașe din Cipru, situat pe coasta de sud-est. Combină istoria, plajele și o atmosferă relaxată. Oferă opțiuni de cazare pentru toate bugetele. Este principalul punct de intrare aeriană în Cipru și are atracții precum promenada Finikoudes și plaja Mackenzie, unde avioanele trec foarte aproape de țărm.

Ayia Napa Ayia Napa este una dintre cele mai cunoscute stațiuni din Cipru, situată în sud-estul insulei. Este faimoasă pentru plaje, viață de noapte și activități turistice.

Polis Polis este un oraș mic din nordul Ciprului, înconjurat de plantații de migdali și culturi agricole. Este o zonă liniștită, potrivită pentru relaxare și natură. Se află aproape de Băile Afroditei din Peninsula Akamas, o zonă protejată apreciată de turiști, scrie secrental.

Protaras Protaras este o stațiune liniștită, cunoscută pentru plajele cu nisip alb și atmosfera relaxată. Este potrivită pentru familii și vacanțe calme.

Plaje cu apă cristalină

Coral Bay, Paphos Amplasată într-un golf în formă de semilună, Coral Bay din Paphos este una dintre cele mai apreciate plaje atât de turiști, cât și de localnici. Este cunoscută pentru nisipul său fin auriu și apele calme, puțin adânci, ceea ce o face potrivită pentru familii și pentru relaxare. Plaja este amenajată cu șezlonguri, umbrele și numeroase restaurante și baruri pe malul mării, astfel încât poate fi folosită pe parcursul întregii zile. Sunt disponibile și sporturi nautice, precum și excursii cu barca pentru explorarea peșterilor marine din apropiere. Nissi Beach, Ayia Napa Nissi Beach este una dintre cele mai cunoscute plaje din Cipru. Are nisip alb fin și apă turcoaz, fiind un centru foarte activ pe timpul zilei. Este frecventată pentru înot și relaxare, dar și pentru activități precum parasailing sau jet ski. Seara, zona devine mai animată, cu muzică și evenimente. În larg există un mic insuliță accesibilă pe jos prin apă mică, folosită frecvent pentru fotografii. Lady’s Mile Beach, Limassol Lady’s Mile Beach se întinde pe peste 7 kilometri și este o plajă lungă, cu nisip, potrivită pentru diferite tipuri de activități. Apa este calmă și puțin adâncă, ceea ce o face potrivită pentru copii și înot relaxat. Datorită vântului constant, este folosită și pentru sporturi precum windsurfing și kitesurfing. De-a lungul plajei există baruri și restaurante cu specific de pește și fructe de mare. Finikoudes Beach, Larnaca Finikoudes Beach este situată în centrul orașului Larnaca și este una dintre cele mai accesibile plaje urbane din Cipru. Are o promenadă cu palmieri și este înconjurată de cafenele, magazine și restaurante. Apa este calmă și puțin adâncă, potrivită pentru familii. După plajă, zona permite plimbări pe faleză și acces rapid la puncte de interes din oraș, conform cyprusbucketlist. Fig Tree Bay, Protaras Fig Tree Bay este o plajă populară din Protaras, cunoscută pentru apa limpede și nisipul auriu. Numele provine de la un smochin aflat în apropiere. Golful este protejat, iar apa este calmă, potrivită pentru înot și snorkeling. Există și un mic insuliță accesibilă înot. Plaja este echipată cu șezlonguri, umbrele și activități nautice precum paddleboarding sau jet ski. În zonă sunt restaurante și cafenele. Konnos Bay, Ayia Napa Konnos Bay este o plajă mai retrasă, situată între Ayia Napa și Protaras, în apropierea Cape Greco. Este înconjurată de stânci și vegetație, cu apă limpede potrivită pentru înot și snorkeling. Accesul se face pe un drum abrupt sau pe jos, ceea ce o face mai puțin aglomerată. Există șezlonguri, umbrele și un mic bar pe plajă. Atmosfera este mai liniștită comparativ cu alte plaje din zonă.

Locuri liniștite pentru relaxare Unii merg în Cipru pentru viața de noapte, istorie, plaje sau aventură. Alții vor doar să se relaxeze. Dacă vrei relaxare pe insula Cipru, există o listă de activități potrivite pentru a te deconecta. Baie în apa rece de la Adonis Baths Adonis Baths se află în satul Kili, în zona Paphos, unde găsești cascade și un cadru natural liniștit. Este recomandat echipament de înot dacă vrei să intri în apa foarte rece. Există și o frânghie agățată de un copac deasupra apei, folosită pentru sărituri în apă. După intrare, locul este folosit pentru relaxare și răcorire în zilele calde.

Excursie cu barca la lagunele albastre O altă variantă este o excursie cu barca spre lagunele albastre din Cipru. Există tururi din portul Latchi către laguna din Akamas și din portul Ayia Napa către laguna din Cape Greco. Apa este limpede, de culoare turcoaz, potrivită pentru înot și snorkeling. Sunt disponibile mai multe tipuri de excursii în funcție de preferințe.

Zi de plajă pe plajele premiate din Cipru Cipru are numeroase plaje recunoscute, potrivite pentru relaxare. Există opțiuni variate în funcție de preferințe, de la plaje liniștite la plaje mai animate. Activitatea principală este statul la soare și înotul.

Plimbare prin porturile din Cipru Insula are mai multe porturi, fiecare cu restaurante și cafenele. Sunt potrivite pentru plimbări relaxate, opriri la terase și consum de băuturi sau gustări. Atmosfera este în general liniștită.

Înot în apele limpezi de la Fig Tree Bay Fig Tree Bay este cunoscută pentru apa foarte clară și calmă. Este una dintre cele mai populare plaje din Protaras, potrivită pentru înot și relaxare în apă curată.

Înot la Stânca Afroditei și relaxare pe plajă Stânca Afroditei se află pe coasta de lângă Paphos și este asociată cu legenda zeiței Afrodita. Plaja din zonă este populară, iar în sezon poate fi aglomerată, motiv pentru care este mai potrivită pentru vizitare în perioade mai liniștite.

Când este cel mai bun moment de vizitat Cipru Lunile dintre mai și septembrie sunt considerate cea mai bună perioadă pentru a vizita Cipru, deoarece vremea este cea mai caldă și poți profita la maximum de tot ce are insula de oferit, de la plaje și spații în aer liber până la orașe și stațiuni. Dacă vrei cele mai ridicate temperaturi, lunile iunie, iulie și august sunt cele mai potrivite pentru vizită, în timp ce mai, septembrie și chiar aprilie sau octombrie au temperaturi mai blânde, dar și mai puțini turiști. Majoritatea turiștilor consideră că temperaturile sunt cele mai plăcute în perioadele de tranziție dintre sezoane, adică mai–iunie și septembrie–octombrie. În aceste luni vei avea în continuare vreme foarte caldă, de obicei sub 30°C, ceea ce îți permite să petreci mult timp în aer liber. În plus, în extrasezon beneficiezi de oferte mai bune și mai multă disponibilitate la cazare, cu opțiuni mai ieftine și mai variate. Totuși, dacă mergi cu copii și nu poți evita vacanța din timpul verii, este în continuare o perioadă bună pentru o vacanță la mare. Perioada mai bună pentru a vizita Cipru este între aprilie și noiembrie, ceea ce îl face o destinație potrivită pentru familii care caută vacanțe scurte la soare. Este deosebit de bun în vacanțele de Paște și din octombrie, când temperaturile ajung frecvent la aproximativ 25°C. Există multe zboruri către Paphos, iar transferurile către hoteluri sunt ușoare, ceea ce face vacanța mai relaxată.

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