Cele mai romantice locuri din Grecia pentru luna de miere – insule, plaje și orașe de poveste

Grecia oferă unele dintre cele mai romantice destinații pentru o lună de miere, de la insule scăldate în soare la plaje izolate și orașe pline de istorie. Fiecare loc îmbină peisaje spectaculoase cu o atmosferă de poveste, perfectă pentru cupluri.

O lună de miere în Grecia este una dintre cele mai populare alegeri pentru proaspeții căsătoriți și este clar de ce.

Grecia are multe insule și fiecare oferă o atmosferă romantică unică. Poți petrece zile liniștite pe plaje frumoase, explora ruine antice sau savura mâncăruri delicioase. Această țară oferă tot ce ai nevoie pentru o lună de miere perfectă în Grecia.

De ce Grecia este alegerea perfectă pentru luna de miere

Pe lângă varietatea vastă de insule, Grecia continentală este la fel de frumoasă și merită vizitată. Munți, lacuri și râuri care îți vor tăia respirația, iar datorită liniei de coastă impresionante, de 13.676 km, oriunde ai merge, ești întotdeauna la mai puțin de o oră și jumătate de mare.

Fie că sunteți un cuplu iubitor de munte, fie de plajă, Grecia are de toate pentru toate gusturile. În Grecia se găsesc 227 de insule locuite și în total 6.000 de insule. Lista nu se oprește aici.

Grecia are o reputație pentru ospitalitate. Este ceva care datează de secole. Conform tradiției antice, Zeul Zeilor, Zeus, era cunoscut și ca Xenios, derivat din cuvântul grecesc „xenos” - străin.

Ospitalitatea - Philoxenia, înseamnă literal „prieten al străinului”. Era considerată o datorie morală și o regulă sacră. De aceea, străinii sau vizitatorii erau considerați trimiși de zei, oameni de onoare și respect.

Mentalitatea era că, atunci când cineva te vizitează, trebuie să-l tratezi ca pe un membru al familiei, așa cum ai dori să fii tratat.

Insule grecești ideale pentru luna de miere

Cicladele sunt cele mai emblematice insule grecești pentru o escapadă romantică. Frumusețea pură și peisajele magnifice sunt perfecte pentru o lună de miere reușită. De la Santorini la Mykonos și Naxos, insulele Ciclade sunt perfecte pentru cuplurile proaspăt căsătorite care caută romantism și aventură.

Santorini

Atmosfera romantică a Santoriniului este perfectă pentru luna de miere, cu priveliști uimitoare ale calderei și mici capele răsfirate peste tot. Găsești multe locuri de cazare perfecte pentru doi, mai ales dacă vizitați în perioade mai liniștite, precum aprilie, mai sau octombrie. În plus, veți beneficia de oferte mai bune la cele mai bune locuri de cazare pentru luna de miere în Santorini. Uită-te și la piscinele infinity din Santorini pentru o seară romantică.

Shutterstock

Sifnos

Sifnos, cu frumusețea sa eterică și farmecul romantic, este insula grecească ideală pentru cuplurile care caută o escapadă romantică. Sifnos oferă o experiență unică pentru cei aflați în luna de miere. Scena gastronomică este excelentă, de la taverne tradiționale la locuri trendy. Este insula grecească perfectă pentru cupluri, cu romantism la tot pasul.

Tinos

Tinos, o insulă mai puțin cunoscută dintre Ciclade, este o alegere mai puțin populară, dar nu mai puțin spectaculoasă. De la bucătăria sa delicioasă la patrimoniul artistic, Tinos este un paradis pentru cuplurile care caută o lună de miere de lux în Grecia. Este liniștită și artistică, cu sate decorate cu marmură, departe de agitația turistică.

Shutterstock

Koufonisia

Koufonisia este o alegere de top pentru o lună de miere relaxantă și luxoasă în Grecia. Aceste insulițe sunt un paradis pentru cuplurile care caută cea mai bună destinație pentru luna de miere în Grecia, cu ape albastre de vis și case tipice ciclade.

Shutterstock

Folegandros

Folegandros este un loc minunat pentru escapade romantice în Grecia, departe de mulțimi. La doar o scurtă călătorie cu barca din Santorini, această insulă este liniștită, frumoasă și perfectă pentru cuplurile care doresc să se relaxeze și să se bucure de autenticul vibe grecesc. Totul aici se referă la bucuriile simple și momentele liniștite.

Shutterstock

Milos

Milos, o insulă spectaculoasă din Ciclade, este alegerea perfectă pentru cuplurile care caută o lună de miere unică. Această insulă este ideală pentru o lună de miere lungă, cu plajele sale uimitoare – peste 75 de opțiuni – peisaje vulcanice și stânci ce par din altă lume. Nu este doar frumoasă, ci și plină de istorie și mâncare bună. Pentru cuplurile care apreciază un amestec de frumusețe naturală și imersiune culturală, Milos este o opțiune excelentă, conform greeceinsiders.

Shutterstock

Mykonos

Mykonos este o insulă vibrantă, cunoscută pentru atmosfera sa animată și experiențele luxoase, fiind și denumită Insula Vânturilor. Mykonos este un mix distractiv de plaje glamour și lux romantic. Nu este vorba doar despre petreceri – veți găsi și locuri istorice interesante și magazine de lux de explorat împreună. În plus, este o destinație foarte populară pentru luna de miere.

Shutterstock

Paros

Paros este destinația perfectă pentru cuplurile care caută o lună de miere ce combină viața vibrantă de insulă cu retrageri liniștite pe plajă. Este un amestec frumos de locuri animate și plaje liniștite. Veți adora coastele sale spectaculoase și satele cochete. Explorați situri istorice precum biserica antică Ekatontapyliani și fascinantul Muzeu Arheologic. Iar pentru o experiență autentică a Greciei, vizitați celebrul sat Naoussa cu mâncarea sa incredibilă.

Shutterstock

Destinații romantice din Grecia

Creta

Născută legendar ca locul de origine al zeilor greci, Creta se află la răscrucea a trei continente în Marea Egee. Cea mai mare dintre insulele Greciei, Creta își păstrează originile culturale distincte ale societății minoice din Epoca Bronzului.

Dacă iubești istoria antică sau mitologia greacă, merită să incluzi câteva zile aici în luna de miere.

Lăsând istoria la o parte, merită să vizitezi Creta doar pentru peisaje, de la plajele înconjurate de natură sălbatică până la munții care se ridică spre cer. Pe coastele estice ale Cretei, aproape de Elounda, fă o excursie cu barca privată până la insula Spinalonga, explorând ruinele unui fort venețian din secolul XVI, faimos datorită romanului „The Island” al Victoriei Hislop.

Shutterstock

Corfu

Cu stânci înalte presărate cu peșteri și plaje accesibile doar cu barca, și trasee de drumeție care străbat insula prin păduri verzi și măslini sinuoși, nu e greu de înțeles de ce Corfu este apreciată pentru frumusețea sa naturală.

În partea de nord-est a insulei, bogată în natură, poți găsi restaurante de top de fructe de mare cu vedere la golfuri cu plaje de pietriș.

Vei găsi Mănăstirea Paleokastritsa pe cel mai înalt munte al insulei, cu priveliști asupra Mării Ionice. La nivelul mării, fă un tur privat pe jos al centrului vechi animat al insulei, încheind cu o masă cu preparate locale care reflectă cultura distinctă corfiotă.

Shutterstock

Galaxidi

Galaxidi este ușor accesibil din Atena, dar până în 1963 putea fi vizitat doar cu barca. Această izolare oferă orașului pescăresc un caracter distinct, evidențiind patrimoniul său nautic, pe care îl poți descoperi la Muzeul Istoric Nautic.

Dar poate cel mai mare atractiv pentru luna de miere în Grecia este apropierea sa de Delphi. Acest sit UNESCO este considerat unul dintre cele mai sacre locuri din Grecia antică. O urcare pe „Drumul Sacru” te va conduce la Templul lui Apollo din secolul IV, unde se spune că Oracolul din Delphi și-a proclamat profețiile.

Shutterstock

Hydra

Fără mașini, cu o atmosferă boemă care a atras artiști din întreaga lume și baruri pe stânci pentru a privi apusul, această mică insulă este în mod natural romantică.

Situată lângă peninsula Peloponez, Hydra reprezintă un punct de legătură natural între insulele Ciclade și explorarea continentală a Greciei. În centrul său se află un port mare și protejat, mărginit de taverne tradiționale, buticuri și galerii de artă. Ritmul liniștit al Hydrei este ideal pentru o lună de miere în Grecia, dacă vrei să te bucuri de viață în tihnă.

Shutterstock

Experiențe romantice de trăit în Grecia

Explorarea străzilor fermecătoare din Oia, Santorini

Plimbă-te de mână cu partenerul prin cărările înguste ale Oia, Santorini. Descoperiți buticuri cochete, galerii de artă și cafenele ascunse printre clădirile cicladice, oferind o privire asupra culturii insulei. Apusul care îmbracă micile căsuțe albe în culori calde creează o atmosferă romantică, perfectă pentru cuplurile care caută o evadare liniștită. Explorează comorile ascunse ale acestui sat pitoresc.

Croazieră romantică cu cină la apus în jurul Mykonos

Pe măsură ce soarele apune peste apele fermecătoare ale Mykonos, pornește într-o croazieră luxoasă cu cină la apus pentru o seară romantică. Plutește de-a lungul Mării Egee, bucurându-te de nuanțele aurii reflectate în apele cristaline. Răsfață-te cu preparate delicioase grecești în timp ce treci pe lângă peisaje costiere pitorești. Savurează briza ușoară a mării pe punte în timp ce te bucuri de fiecare îmbucătură în mijlocul frumuseții Cicladelor.

Vizitarea ruinelor din Delphi

Atracția mistică a Delphiului atrage cuplurile care caută o combinație de istorie și romantism. Explorarea ruinelor antice, unde odinioară oracolele profețeau, oferă o privire în adâncurile mitologiei grecești. Plimbați-vă prin siturile arheologice, înconjurat de frumusețea liniștită a coloanelor și templelor antice. Delphi, situat pe pantele Muntelui Parnassus, oferă un cadru retras pentru o călătorie intimă înapoi în timp.

Degustare de vin în podgoriile din Nemea

Răsfață-te cu o experiență romantică de degustare a vinurilor în podgoriile pitorești din Nemea. Gustă vinuri grecești rafinate în timp ce te bucuri de frumusețea naturală a împrejurimilor. Explorează aromele și gusturile produselor locale, creând o călătorie senzorială pentru tine și partenerul tău. Podgoriile oferă o evadare liniștită, perfectă pentru cuplurile care caută o experiență unică și intimă.

Zi de spa pentru cupluri pe insula Creta

Răsfață-te cu o zi de spa revigorantă pentru cupluri pe captivanta insulă Creta. Experimentează relaxarea supremă și răsfățul într-un cadru liniștit cu vedere la spectaculoasa Mare Egee. De la masaje liniștitoare la tratamente faciale energizante, bucură-te de o evadare fericită de la agitația zilnică.

Echitație pe plajele din Rhodos

Experimentează aventura romantică supremă călărind pe plajele spectaculoase din Rhodos. Sunetul liniștitor al valurilor și priveliștile panoramice creează momente minunate alături de persoana iubită.

Cele mai bune perioade pentru luna de miere în Grecia

Lunile mai, iunie, septembrie și octombrie sunt considerate, în general, cel mai bun moment pentru a vizita Grecia în luna de miere. În aceste luni, vremea este însorită, dar blândă, prețurile sunt mai mici comparativ cu sezonul de vârf, iar mulțimile sunt mai puțin copleșitoare.

Sezonul de vară durează din iunie până la mijlocul lunii septembrie, cu temperaturi între 30 și 35 °C și cu ploi puține sau deloc. O briză ușoară suflă peste insule, creând condiții meteorologice plăcute. Temperatura apei mării este cea mai caldă în această perioadă.

Toamna în Grecia este adesea considerată unul dintre cele mai bune momente pentru a vizita țara. Temperaturile încep să scadă în a doua jumătate a lunii septembrie, dar rămâne cald până în octombrie. Nivelul precipitațiilor începe să crească, dar sunt încă multe zile însorite pentru a te bucura de plaje și atracții.

Iarna începe în noiembrie, deși temperaturile reci apar în regiunile sudice abia la mijlocul lunii decembrie. Este cea mai ploioasă perioadă a anului, iar zăpada nu este neobișnuită în părțile nordice ale țării.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













