Serele și solariile românilor rămân neimpozitate. Anunțul ministrului Agriculturii

Serele și solariile folosite de fermieri și din gospodăriile populației nu vor fi supuse impozitării, a anunțat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

"În şedinţa de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit", a scris Barbu pe propria pagină de Facebook.

Acesta a precizat că Ministerul Finanţelor a înţeles argumentele Partidului Social Democrat şi a renunţat la această măsură care nu făcea altceva decât să pună "o presiune suplimentară pe fermierii noştri".

"Am spus-o şi o repet: producătorii noştri au nevoie de sprijin nu de piedici prin măsuri care au un impact cu totul marginal aspra veniturilor statului", a mai scris Barbu pe pagina de socializare.

