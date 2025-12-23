Serele și solariile românilor rămân neimpozitate. Anunțul ministrului Agriculturii

23-12-2025 | 21:48
Serele și solariile folosite de fermieri și din gospodăriile populației nu vor fi supuse impozitării, a anunțat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Aura Trif

"În şedinţa de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit", a scris Barbu pe propria pagină de Facebook.

Acesta a precizat că Ministerul Finanţelor a înţeles argumentele Partidului Social Democrat şi a renunţat la această măsură care nu făcea altceva decât să pună "o presiune suplimentară pe fermierii noştri".

"Am spus-o şi o repet: producătorii noştri au nevoie de sprijin nu de piedici prin măsuri care au un impact cu totul marginal aspra veniturilor statului", a mai scris Barbu pe pagina de socializare.

Tavanul s-a prăbușit peste șapte turiști care se aflau în piscina unui hotel de 5 stele din Sibiu. Șase au ajuns la spital

Sursa: Agerpres

