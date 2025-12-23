Milioane de piese de pe Spotify ar fi fost copiate de un grup de activiști. Ce vor face cu melodiile

Un grup de activiști susține că a extras milioane de piese de pe Spotify și se pregătește să le publice online.

Observatorii spun că scurgerea aparentă de date ar putea avantaja companiile de inteligență artificială aflate în căutare de materiale pentru dezvoltarea tehnologiei lor, scrie The Guardian.

Un grup numit Anna’s Archive afirmă că a extras 86 de milioane de fișiere muzicale de pe Spotify și 256 de milioane de rânduri de metadate, precum nume de artiști și albume. Spotify, care găzduiește peste 100 de milioane de piese, a confirmat că scurgerea nu reprezintă întregul său catalog.

Grupul ar urma să pregătească o arhivă muzicală

Compania cu sediul la Stockholm, care are peste 700 de milioane de utilizatori la nivel global, a transmis că a „identificat și dezactivat conturile de utilizatori rău-intenționați care au fost implicate în extrageri ilegale de date”. „O investigație privind accesul neautorizat a arătat că o terță parte a extras metadate publice și a folosit tactici ilicite pentru a ocoli DRM-ul (gestionarea drepturilor digitale) și a accesa o parte dintre fișierele audio ale platformei”, a precizat Spotify.

Spotify nu crede că muzica extrasă de Anna’s Archive a fost încă publicată. Anna’s Archive, cunoscut pentru furnizarea de linkuri către cărți piratate, a scris pe blogul său că dorește să creeze o „arhivă de conservare” pentru muzică.

Grupul susține că fișierele audio reprezintă 99,6% din toată muzica ascultată de utilizatorii Spotify și că acestea vor fi distribuite prin „torrente”, un mijloc de partajare online a fișierelor digitale de mari dimensiuni.

„Desigur, Spotify nu are toată muzica din lume, dar este un început excelent”, a transmis Anna’s Archive, care își descrie misiunea drept „păstrarea cunoașterii și culturii umanității”.

„Cu ajutorul vostru, moștenirea muzicală a omenirii va fi protejată pentru totdeauna de distrugeri cauzate de dezastre naturale, războaie, tăieri bugetare și alte catastrofe”, a mai spus grupul.

Ed Newton-Rex, compozitor și activist pentru protejarea drepturilor de autor ale artiștilor, a declarat că muzica scursă va fi probabil folosită pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială.

„Antrenarea pe materiale piratate este, din păcate, obișnuită în industria AI, așa că această muzică furată va ajunge aproape sigur să fie folosită pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. De aceea, guvernele trebuie să oblige companiile AI să dezvăluie datele de antrenament pe care le folosesc”, a spus el.

