Milioane de piese de pe Spotify ar fi fost copiate de un grup de activiști. Ce vor face cu melodiile

Stiri Diverse
23-12-2025 | 21:38
Spotify
Shutterstock

Un grup de activiști susține că a extras milioane de piese de pe Spotify și se pregătește să le publice online.

autor
Aura Trif

Observatorii spun că scurgerea aparentă de date ar putea avantaja companiile de inteligență artificială aflate în căutare de materiale pentru dezvoltarea tehnologiei lor, scrie The Guardian.

Un grup numit Anna’s Archive afirmă că a extras 86 de milioane de fișiere muzicale de pe Spotify și 256 de milioane de rânduri de metadate, precum nume de artiști și albume. Spotify, care găzduiește peste 100 de milioane de piese, a confirmat că scurgerea nu reprezintă întregul său catalog.

Grupul ar urma să pregătească o arhivă muzicală

Compania cu sediul la Stockholm, care are peste 700 de milioane de utilizatori la nivel global, a transmis că a „identificat și dezactivat conturile de utilizatori rău-intenționați care au fost implicate în extrageri ilegale de date”. „O investigație privind accesul neautorizat a arătat că o terță parte a extras metadate publice și a folosit tactici ilicite pentru a ocoli DRM-ul (gestionarea drepturilor digitale) și a accesa o parte dintre fișierele audio ale platformei”, a precizat Spotify.

Spotify nu crede că muzica extrasă de Anna’s Archive a fost încă publicată. Anna’s Archive, cunoscut pentru furnizarea de linkuri către cărți piratate, a scris pe blogul său că dorește să creeze o „arhivă de conservare” pentru muzică.

Citește și
sibiu tavan
Primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă | VIDEO

Grupul susține că fișierele audio reprezintă 99,6% din toată muzica ascultată de utilizatorii Spotify și că acestea vor fi distribuite prin „torrente”, un mijloc de partajare online a fișierelor digitale de mari dimensiuni.

„Desigur, Spotify nu are toată muzica din lume, dar este un început excelent”, a transmis Anna’s Archive, care își descrie misiunea drept „păstrarea cunoașterii și culturii umanității”.

„Cu ajutorul vostru, moștenirea muzicală a omenirii va fi protejată pentru totdeauna de distrugeri cauzate de dezastre naturale, războaie, tăieri bugetare și alte catastrofe”, a mai spus grupul.

Ed Newton-Rex, compozitor și activist pentru protejarea drepturilor de autor ale artiștilor, a declarat că muzica scursă va fi probabil folosită pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială.

„Antrenarea pe materiale piratate este, din păcate, obișnuită în industria AI, așa că această muzică furată va ajunge aproape sigur să fie folosită pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. De aceea, guvernele trebuie să oblige companiile AI să dezvăluie datele de antrenament pe care le folosesc”, a spus el.

Tavanul s-a prăbușit peste șapte turiști care se aflau în piscina unui hotel de 5 stele din Sibiu. Șase au ajuns la spital

Sursa: The Guardian

Etichete: muzica, hacker, date,

Dată publicare: 23-12-2025 21:38

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
Actorul Russell Brand, vizat de două noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Faptele ar fi fost comise în 2009
Stiri externe
Actorul Russell Brand, vizat de două noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Faptele ar fi fost comise în 2009

Actorul şi comediantul Russell Brand, în vârstă de 50 de ani, se confruntă cu două noi acuzaţii formulate de două femei, de viol, respectiv de agresiune sexuală, fapte care, potrivit poliţiei britanice, ar fi fost comise în 2009, transmite agenţia EFE.

Primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă | VIDEO
Stiri actuale
Primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă | VIDEO

Primele imagini cu tavanul căzut de la piscina hotelului din Sibiu au apărut în presa locală. Șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.

Cât îi costă pe români Crăciunul în 2025. O familie ajunge să plătească și peste 2.000 de lei
Stiri actuale
Cât îi costă pe români Crăciunul în 2025. O familie ajunge să plătească și peste 2.000 de lei

Costul total al Crăciunului în 2025 poate atinge uşor pragul de 500 de euro, respectiv 2.500 de lei, o creştere considerabilă faţă de 2024, arată o analiză realizată de CC Tax Advisory.

Recomandări
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
Stiri Economice
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează

Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.

Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului
Stiri actuale
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor
Stiri Politice
„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor

Deputații au votat marţi în plen bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026. USR a anunţat că a votat împotriva bugetului, considerând nejustificată creşterea sumelor alocate pentru anumite cheltuieli.

Top citite
1 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
2 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
3 panettone
Shutterstock
Stiri Diverse
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Decembrie 2025

51:00

Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28